A magyar válogatott a szlovénok elleni középdöntős mérkőzésen ismét olyan találkozót játszott, amely után joggal van hiányérzete mindenkinek. Az első félidőben háromgólos előnyt épített ki a csapat, miközben több nagy helyzet is kimaradt, így a szünetre akár jelentősebb különbséggel is fordulhatak volna. A játék képe alapján adott volt az alap a folytatáshoz, a második félidőre azonban teljesen szétesett a válogatott játéka és 35-32-re kikapott.

A magyar válogatott az első félidő után sem védekezésben, sem támadásban nem tudott megfelelő szinten játszani Fotó: Szabó Miklós / Magyar Nemzet

A magyar válogatott játéka szétesett a második félidőre

Az első harminc percben jól működött a támadójáték, különösen a hét a hat elleni játék hozott gólokat - igaz a szolovénok négy üres kapus gólt is dobtak, de ez belefért. Kevés labdát adtak el, türelmesen építkeztek, és rendszeresen eljutottak a ziccerekig. A fordulás után azonban visszaesett a támadás hatékonysága, a védekezésbe is rengeteg hiba csúszott, és a kontinenstorna során először a kapuból sem érkezett támogatás. A szlovénok átvették az irányítást, és a magyar csapat kénytelen volt kockázatot vállalni. Bár a hajrában sikerült visszakapaszkodni, a győzelem végül elmaradt.

Az első félidő végére jó előnyt tudtunk volna kiharcolni, de nem sikerült megtartani a nagyobb vezetést, azonban még így is előnyben tudunk szünetre menni. Működött a hét a hat elleni játékunk, amikor eladták a labdát a szlovénok, akkor ziccerig játszottunk és ez ült is. A második félidőben nem tudom mi történt... Vissza kell nézni a mérkőzést. Visszavették a vezetést, nem úgy ment a játék ahogy az első félidőbe, a végén pedig nyilván rizikót kellett vállalnunk, próbáltunk labdákat szerezni, hogy vissza tudjunk jönni. Vissza is jöttünk, de sajnos nem sikerült megnyernünk a mérkőzést

– fogalmazott a lefújás után Ligetvári Patrik a lapunknak adott videóinterjúban.

A teljes interjút it tudja megnézni.

A vasárnapi játéknap további mérkőzésein Izland gyakorlatilag végig vezetve leiskolázta a házigazda svédeket, és 35–27-re nyert, míg a horvátok az ismét nagyot küzdő svájciak ellen győztek 28–24-re. Két fordulóval a középdöntő vége előtt válogatottunknak már csak matematikai esélye maradt az elődöntőbe jutásra. Ahhoz, hogy az ötödik helyért játszhasson, a hátralévő két körben le kell győznie a svédeket (kedd, 20.30) és a horvátokat (szerda, 18.00), miközben a többi eredménynek is kedvezően kell alakulnia. A szövetség által kitűzött nyolc közé jutáshoz szintén bravúrra van szükség.

