Az egyaránt Európa-bajnoki bronzérmes Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge a CSM Bucuresti női kézilabdacsapatához igazol. A két magyar válogatott játékos egyike már februárban a román fővárosba költözik.

A román klub honlapjának csütörtöki beszámolója szerint mindkét magyar válogatott játékos szerződése 2028 nyaráig szól, a jobbszélső Faluvégi februárban, a balátlövő Kuczora pedig nyáron csatlakozik a fővárosi csapathoz.

Rotterdam, 2025. december 7.Kuczora Csenge (j) és a dán Kristina Jorgensen a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 3. fordulójában játszott Magyarország - Dánia mérkőzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 7-én.MTI/Szigetváry Zsolt, magyar válogatott
Kuczora Csenge és magyar válogatott csapattársa, Faluvégi Dorottya is Bukarestbe költözik
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Magyar válogatottakkal erősít a CSM

A junior világbajnok Faluvégi korábban a Ferencváros, a Győr és a német SG BBM Bietigheim játékosa volt. Tavaly április végén egy edzésen elszakadt az elülső keresztszalagja és porcsérülést is szenvedett, ezért megműtötték, majd az akkor már HB Ludwigsburg névre keresztelt klubcsapata csődbe ment és megszűnt.

A junior Európa-bajnok Kuczora a Vasasban nevelkedett, később a Váci NKSE együttesét erősítette, jelenleg pedig az Európa Liga-címvédő német Thüringer HC játékosa. A válogatottban eddig 66 mérkőzésen 227 gólt lőtt.

 

 

