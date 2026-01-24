Akárhonnan vizsgáljuk a Magyarország-Svájc kézilabda Európa-bajnoki első középdöntős mérkőzést, a magyar válogatott pontot mentett a hajrában. Sokáig kilátástalan harcot vívott a remekül felkészített helvétek ellen, de nem túlzás állítani, hogy saját magukkal is meg kellett harcolniuk. Hogy a 29-29-es döntetlennel megszerzett egy pont mennyit ér, azt nehéz lenne most megmondani, de vasárnap a szlovénok elleni meccs után már könnyebb lesz matekozni.

A magyar válogatott legeredményesebb játékosa Rosta Miklós volt öt góllal, az ő teljesítménye kiemelkedett a csapatból

Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A magyar válogatott játékosok joggal bosszankodtak a lefújás után

A csoportban lejátszott három mérkőzés után a magyar válogatott kitűnt a teljes Európa-bajnokság mezőnyből a kapott gólok számát tekintve.

Átlagosan 23,6 gólt kaptak meccsenként, pénteken este Svájc húsz gólig jutott a magyarok ellen az első félidőben, és a folytatásban hiába lőttek csak kilenc gólt, az első harminc percért súlyos árat fiezettek a magyarok. De a kihagyott helyzetek is két meccsre elegendőek volt, a huszonegy elpuskázott lehetőségből ráadásul négyet az utolsó nyolc percben hibáztak el.

Ónodi-Jánoskuti Máté volt talán a legmérgesebb az összes magyar közül, még az interjúzónában is forrongott, mert szerinte a játékvezetők, a vége előtt másfél perccel hibáztak amikor kiállítottak. Azt azonban a három gólt szerző jobbátlövő is elismerte: nem emiatt maradt el a magyar győzelem.

– Az egész mérkőzésnek szól a mérgem, de nyilván ennek az utolsó percnek is. Nem teljesen értem ezt a kiállítást, visszanézem majd, ha jogos volt, akkor jogos volt, de azért ezzel elég nehéz helyzetbe sodródott a csapat. Az a lényeg, hogy a srácok megoldották, és a végén még a mi kezünkben volt a labda, hogy elhozzuk innen a két pontot, de sajnos ez nem sikerült, úgyhogy ezért is vagyok szomorú.

Higgadtan vissza kell nézni, hogy mi nem működött ma, miért nem volt meg a védekezésünk úgy, ahogy eddig. Most nem tudtuk ellensúlyozni, hogy elől ziccereket hibáztunk, amin mindenképpen javítanunk kell

– fogalmazott a lapunknak adott videóinterjúban a 23 éves kézilabdázó. Hozzátette: az, hogy a megszerzett egy pont valódi értéke az utolsó forduló után derül majd ki.