Akárhonnan vizsgáljuk a Magyarország-Svájc kézilabda Európa-bajnoki első középdöntős mérkőzést, a magyar válogatott pontot mentett a hajrában. Sokáig kilátástalan harcot vívott a remekül felkészített helvétek ellen, de nem túlzás állítani, hogy saját magukkal is meg kellett harcolniuk. Hogy a 29-29-es döntetlennel megszerzett egy pont mennyit ér, azt nehéz lenne most megmondani, de vasárnap a szlovénok elleni meccs után már könnyebb lesz matekozni.
A magyar válogatott játékosok joggal bosszankodtak a lefújás után
A csoportban lejátszott három mérkőzés után a magyar válogatott kitűnt a teljes Európa-bajnokság mezőnyből a kapott gólok számát tekintve.
Átlagosan 23,6 gólt kaptak meccsenként, pénteken este Svájc húsz gólig jutott a magyarok ellen az első félidőben, és a folytatásban hiába lőttek csak kilenc gólt, az első harminc percért súlyos árat fiezettek a magyarok. De a kihagyott helyzetek is két meccsre elegendőek volt, a huszonegy elpuskázott lehetőségből ráadásul négyet az utolsó nyolc percben hibáztak el.
Ónodi-Jánoskuti Máté volt talán a legmérgesebb az összes magyar közül, még az interjúzónában is forrongott, mert szerinte a játékvezetők, a vége előtt másfél perccel hibáztak amikor kiállítottak. Azt azonban a három gólt szerző jobbátlövő is elismerte: nem emiatt maradt el a magyar győzelem.
– Az egész mérkőzésnek szól a mérgem, de nyilván ennek az utolsó percnek is. Nem teljesen értem ezt a kiállítást, visszanézem majd, ha jogos volt, akkor jogos volt, de azért ezzel elég nehéz helyzetbe sodródott a csapat. Az a lényeg, hogy a srácok megoldották, és a végén még a mi kezünkben volt a labda, hogy elhozzuk innen a két pontot, de sajnos ez nem sikerült, úgyhogy ezért is vagyok szomorú.
Higgadtan vissza kell nézni, hogy mi nem működött ma, miért nem volt meg a védekezésünk úgy, ahogy eddig. Most nem tudtuk ellensúlyozni, hogy elől ziccereket hibáztunk, amin mindenképpen javítanunk kell
– fogalmazott a lapunknak adott videóinterjúban a 23 éves kézilabdázó. Hozzátette: az, hogy a megszerzett egy pont valódi értéke az utolsó forduló után derül majd ki.
Az teljes videóinterjút itt nézheti meg:
Mindenkinek megvolt a maga hibája
A magyar válogatott a mérkőzés döntő részében hátrányban volt, a végén többek között Palasics Kristóf bravúros védéseinek volt köszönhető. A
Ahhoz, hogy legyen lehetőségünk megnyerni ezt a mérkőzést, vissza kellett jönni hátrányból egy ilyen svájci csapat ellen, ami nagyon nehéz feladat. Most nagyon sok energiát felőrölt bennünk.
A legnagyobb különbség szerintem az előző mérkőzésekhez képest az a húsz kapott gól, volt olyan mérkőzés, ahol két félidő alatt kaptunk ennyit, most meg egy alatt. nagyon sok lerohanás. Mindenkinek volt hibája, ami végül erre vezetett, így nekem is. Ezek azok a dolgok, amiket ki kell javítanunk, hiszen nem kezdhetünk egy ilyen mérkőzést így, úgyhogy remélem, hogy ki fogjuk tudni javítani ezeket a hibákat
– értékelt a lefújás után lapunknak tizennégy védéssel záró kapus, akit a meccs emberének választottak.
A Palasics Kristóffal készült videóinterjút itt nézheti meg:
A csoport másik két mérkőzésén is nagy küzdelem volt a pontokért. Izland csak szorossá tudta tenni a Horvátország ellni mérkőzését és 30-29-re kikapott, ami az első veresége volt az Eb-n az északiaknak. A nap záró összecsapásán Szlovénia sokáig vezetett a svédek ellen, végül azonban a házigazdák 35-31-re nyertek.
A csoport állása:
1. Svédország 4 pont
2. Izland 2 (53-53)
3. Szlovénia 2 (69-70)
4. Horvátország 2 (55-62)
5. Magyarország 1 (52-53)
6. Svájc 1 (64-67)
Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.
A magyar válogatott vasárnap Szlovénia ellen lép pályára (tv: M4, 15.30).
- Kapcsolódó cikkek:
A mérkőzés összefoglalója: