A magyar válogatott számára a svédek elleni döntetlen sem volt elegendő ahhoz, hogy életben tartsa Európa-bajnoki célkitűzését. A 32–32-es döntetlent hozó malmői mérkőzés után biztossá vált: a csapat nem juthat be a legjobb nyolc közé, így lemarad a herningi döntő hétvégéről. A svédek elleni eredmény, és elsősorban a teljesítmény viszont dicséretet érdemel, nemúgy a játékvezetők ténykedése.

A magyar válogatott a szebbik arcát mutatta a svédek ellen, meg kell találni az okát, hogy korábban ez miért nem sikerült Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A magyar válogatott magára talált a svédek ellen

A válogatott a csoportkörben két győzelemmel és egy vereséggel zárt, ám pont nélkül vitte tovább szereplését a középdöntőbe. Ott előbb Svájc ellen játszott döntetlent, majd Szlovéniától vereséget szenvedett, így a svédek elleni találkozó már csak matematikai reményt jelentett. A pályán mutatott teljesítmény ugyanakkor messze nem volt reménytelen.

A mérkőzés első félidejében a magyar csapat szervezetten, fegyelmezett védekezéssel kézilabdázott. A támadásokban türelem és tudatosság volt, ennek köszönhetően a szünetre kétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre a válogatott. A svédek többször is ritmust váltottak, kapust cseréltek, de ekkor még nem tudták megtörni a magyar játékot. A végig kiélezett találkozón a magyarok többet voltak előnyben, a hajrá rendkívül feszült volt, egyik fél sem tudott tartós előnyt kialakítani.

Az utolsó támadás a magyar válogatotté volt, Szita Zoltán ígéretes helyzetét a svéd védő a hatoson belül állva védekezte ki.

Mutatunk erről egy képet:

Szita Zoltán lába egy lépéssel kint, a svéd védő lába egy lépéssel bent. Ez a belülvédekezés tankönyvi este. Kivéve a tegnap esti német bíróknál Fotó: FAecebook

A két német játékvezető a vidóbíró segítségét kérte, azonban itt nem láttak belül védekezést.

Lelkük rajta... még a svéd újságírók is felszisszentek a sajtóhelyen, de volt olyan horvát újságíró, aki azt mondta, hogy ez nyilvánvaló csalás volt.

Meg kell találni az okát, hogy eddig miért nem ment így

A találkozó után Rosta Miklósnak elsők között nagybátyja, Rosta István, az M4 szakkomentátora gratulált. Előbbi elárulta miről folyt a diskurzus.

Arról beszélgettünk, hogy milyen nagyot küzdöttünk, és ehhez gratulált. Két rosszabb mérkőzés után fel tudtunk állni a hazai pályán játszó és nagyon erős svédek ellen, a küzdelem, a játék, és a mentalitás amivel pályára mentünk, az a jövőre nézve is biztató. Sajnos ez az Európa-bajnokság ezen szakaszában már kevés volt, hogy elérjük a célunkat. Ami most működött az előző meccseken nem működött, meg kell fejtenünk, hogy miért. Szeretnénk a horvátok ellen is nyerni, szívünket lelkünket ki kell rakni a pályára”

– fogalmazott a magyar válogatott beállója.