Hősies küzdelemmel 32-32-es döntetlent játszott a válogatottunk a társházigazda Svédország ellen Malmöben. A kézilabda-Eb kedd esti meccsét meg is nyerhette volna a magyar válogatott, de a két német játékvezető egy nyilvánvaló szabálytalanságot elnézett a svédeknek az utolsó percben.

A magyar válogatott számára a svédek elleni döntetlen sem volt elegendő ahhoz, hogy életben tartsa Európa-bajnoki célkitűzését. A 32–32-es döntetlent hozó malmői mérkőzés után biztossá vált: a csapat nem juthat be a legjobb nyolc közé, így lemarad a herningi döntő hétvégéről. A svédek elleni eredmény, és elsősorban a teljesítmény viszont dicséretet érdemel, nemúgy a játékvezetők ténykedése.

A magyar válogatott a szebbik arcát mutatta a svédek ellen, meg kell találni az okát, hogy korábban ez miért nem sikerült
A magyar válogatott a szebbik arcát mutatta a svédek ellen, meg kell találni az okát, hogy korábban ez miért nem sikerült Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A magyar válogatott magára talált a svédek ellen

A válogatott a csoportkörben két győzelemmel és egy vereséggel zárt, ám pont nélkül vitte tovább szereplését a középdöntőbe. Ott előbb Svájc ellen játszott döntetlent, majd Szlovéniától vereséget szenvedett, így a svédek elleni találkozó már csak matematikai reményt jelentett. A pályán mutatott teljesítmény ugyanakkor messze nem volt reménytelen.

A mérkőzés első félidejében a magyar csapat szervezetten, fegyelmezett védekezéssel kézilabdázott. A támadásokban türelem és tudatosság volt, ennek köszönhetően a szünetre kétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre a válogatott. A svédek többször is ritmust váltottak, kapust cseréltek, de ekkor még nem tudták megtörni a magyar játékot. A végig kiélezett találkozón a magyarok többet voltak előnyben, a hajrá rendkívül feszült volt, egyik fél sem tudott tartós előnyt kialakítani. 

Az utolsó támadás a magyar válogatotté volt, Szita Zoltán ígéretes helyzetét a svéd védő a hatoson belül állva védekezte ki. 

Mutatunk erről egy képet:

Szita Zoltán lába egy lépéssel kint, a svéd védő lába egy lépéssel bent. Ez a belülvédekezés tankönyvi este. Kivéve a tegnap esti német bíróknál
Szita Zoltán lába egy lépéssel kint, a svéd védő lába egy lépéssel bent. Ez a belülvédekezés tankönyvi este. Kivéve a tegnap esti német bíróknál Fotó: FAecebook

A két német játékvezető a vidóbíró segítségét kérte, azonban itt nem láttak belül védekezést.

Lelkük rajta... még a svéd újságírók is felszisszentek a sajtóhelyen, de volt olyan horvát újságíró, aki azt mondta, hogy ez nyilvánvaló csalás volt.

Meg kell találni az okát, hogy eddig miért nem ment így 

A találkozó után Rosta Miklósnak elsők között nagybátyja, Rosta István, az M4 szakkomentátora gratulált. Előbbi elárulta miről folyt a diskurzus.

Arról beszélgettünk, hogy milyen nagyot küzdöttünk, és ehhez gratulált. Két rosszabb mérkőzés után fel tudtunk állni a hazai pályán játszó és nagyon erős svédek ellen, a küzdelem, a játék, és a mentalitás amivel pályára mentünk, az a jövőre nézve is biztató. Sajnos ez az Európa-bajnokság ezen szakaszában már kevés volt, hogy elérjük a célunkat. Ami most működött az előző meccseken nem működött, meg kell fejtenünk, hogy miért. Szeretnénk a horvátok ellen is nyerni, szívünket lelkünket ki kell rakni a pályára”

– fogalmazott a magyar válogatott beállója.

  • A Rosta Miklóssal készült videóinterjút itt tudja megnézni:

A kitűzött cél már elérhetetlen

A magyar válogatott 2009 óta először szerzett pontot nagy tornán Svédország ellen, azonban 

ez most csak sebtapasz lesz az Európa-bajnoki szereplésen. A magyarok titkon a négybe, de legalább a hatba készültek, a szövetség azonban ennél óvatosabb volt és a nyolcba várta a csapatot, az azonban már az utolsó forduló előtt eldőlt, hogy a 9-12. hely valamelyikén zárják a tornát a magyarok. 

A középdöntő szerdai zárónapján a magyar csapat 18 órától Horvátország ellen lép pályára. A horvát csapat a középdöntőben eddig az összes meccsét megnyerte, azaz menetel az elődöntő felé. 15.30-tól Izland Szlovénia ellen lép pályára Malmöben, míg a svédek 20.30-tól Svájc ellen játszanak. 

  • A mérkőzés összefoglalója és a magyar játékosok nyilatkozata:

 

 

