Tavaly a BL Final Four legjobbja lett, a European Aquatics Év legjobb vízilabdázója díjra is jelölték. Mennyire fontosak önnek az egyéni elismerések? — kérdeztük Manhercz Krisztián csapatkapitányt.

Nyilván jólesnek. Azt gondolom, amikor valakit jelölnek ilyen díjakra, az visszaigazolása annak a munkának, amit beletett. Ott voltam a top háromban több szavazáson is, és akár az év legjobbja is lehetek. Még ha végül nem is lesz belőle díj, már az is hatalmas szó, hogy ott tudok lenni a legjobbak között. Ez plusz motiváció, de a lényeg mindig a csapat.

A 2025-ös vb-n ezüstérmes, a 2024-es Eb-n negyedik lett a Manhercz Krisztián vezette magyar pólóválogatott

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

A Ferencvárossal az elmúlt két évben mindent megnyertek, egy éve mégsem a Fradi kapta meg az Év csapata díjat. Hogyan kezeli ezt a helyzetet?

Megpróbáltunk még jobban teljesíteni (nevet). Ilyenkor sportújságírók döntenek, ezt el kell fogadni. A legtöbb, amit mi tehetünk, hogy tényleg a legjobbunkat nyújtjuk. 2024-hez hasonlóan 2025-ben is minden trófeát sikerült elhódítani, és mindig nagyon megtisztelő dolog Magyarország legjobbjai között lenni. De ezek csapatdíjak. Ami mögötte van, az emberfeletti munka, rengeteg pluszedzés és befektetett energia, és ennek az eredménye az, hogy mindent meg tudtunk nyerni.

Az előző világbajnokságon sikerült legyőzni a horvátokat és a szerbeket is, a spanyolokat viszont nem. Most, az Eb-n is szinte csak rájuk kell figyelni?

Nem gondolom. Olyan a lebonyolítás, hogy a csoportkör után jön a középszakasz, ahol több nagyon erős csapattal találkozunk, a spanyol, szerb, holland csoporttal vagyunk összekötve.

Ezen csapatok közül jut tovább kettő az elődöntőbe, úgyhogy egyáltalán nem csak a spanyolokra kell készülni, eleve a franciák és a montenegróiak is erős ellenfélnek számítanak majd a csoportkörben.

Először csak erre szabad koncentrálnunk. Hogy a középszakaszban milyen meccseink lesznek, és ki milyen formában ér oda, azzal akkor foglalkozunk, amikor aktuális lesz.

Új Eb-lebonyolítás, fontos a jó rajt

Az Európa-bajnokság új lebonyolítása miatt már az első három meccsnek is komoly tétje van. A magyar válogatott a csoportkörben Málta, Franciaország és Montenegró ellen játszik, és ugyan a négyesből három csapat továbbjut, de van egy fontos csavar: az egymás elleni eredményeket mindenki viszi magával a következő fázisba. A továbbjutók a kétszer hatcsapatos középdöntőbe kerülnek, ahol már csak az első kettő jut be az elődöntőbe Belgrádban. Vagyis, aki a csoportban botlik, az nem „nulláról” javít, hanem hátrányt cipelhet tovább, ezért kulcs, hogy már a rajtnál meglegyenek a pontok.

A spanyolok ellen a csoportkörben és a döntőben is vezetett Magyarország a tavalyi vb-n, mostani fejjel mit tenne másképp?

Utólag mindig okosabb az ember, de nem gondolom a spanyolokat verhetetlen csapatnak, hiszen még a negyedik negyedben is vezettünk ellenük. Hiszek benne, hogy a csapatunknak szüksége van az ilyen tapasztalatokra.