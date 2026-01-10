Tavaly a BL Final Four legjobbja lett, a European Aquatics Év legjobb vízilabdázója díjra is jelölték. Mennyire fontosak önnek az egyéni elismerések? — kérdeztük Manhercz Krisztián csapatkapitányt.
Nyilván jólesnek. Azt gondolom, amikor valakit jelölnek ilyen díjakra, az visszaigazolása annak a munkának, amit beletett. Ott voltam a top háromban több szavazáson is, és akár az év legjobbja is lehetek. Még ha végül nem is lesz belőle díj, már az is hatalmas szó, hogy ott tudok lenni a legjobbak között. Ez plusz motiváció, de a lényeg mindig a csapat.
A Ferencvárossal az elmúlt két évben mindent megnyertek, egy éve mégsem a Fradi kapta meg az Év csapata díjat. Hogyan kezeli ezt a helyzetet?
Megpróbáltunk még jobban teljesíteni (nevet). Ilyenkor sportújságírók döntenek, ezt el kell fogadni. A legtöbb, amit mi tehetünk, hogy tényleg a legjobbunkat nyújtjuk. 2024-hez hasonlóan 2025-ben is minden trófeát sikerült elhódítani, és mindig nagyon megtisztelő dolog Magyarország legjobbjai között lenni. De ezek csapatdíjak. Ami mögötte van, az emberfeletti munka, rengeteg pluszedzés és befektetett energia, és ennek az eredménye az, hogy mindent meg tudtunk nyerni.
Az előző világbajnokságon sikerült legyőzni a horvátokat és a szerbeket is, a spanyolokat viszont nem. Most, az Eb-n is szinte csak rájuk kell figyelni?
Nem gondolom. Olyan a lebonyolítás, hogy a csoportkör után jön a középszakasz, ahol több nagyon erős csapattal találkozunk, a spanyol, szerb, holland csoporttal vagyunk összekötve.
Ezen csapatok közül jut tovább kettő az elődöntőbe, úgyhogy egyáltalán nem csak a spanyolokra kell készülni, eleve a franciák és a montenegróiak is erős ellenfélnek számítanak majd a csoportkörben.
Először csak erre szabad koncentrálnunk. Hogy a középszakaszban milyen meccseink lesznek, és ki milyen formában ér oda, azzal akkor foglalkozunk, amikor aktuális lesz.
Új Eb-lebonyolítás, fontos a jó rajt
Az Európa-bajnokság új lebonyolítása miatt már az első három meccsnek is komoly tétje van. A magyar válogatott a csoportkörben Málta, Franciaország és Montenegró ellen játszik, és ugyan a négyesből három csapat továbbjut, de van egy fontos csavar: az egymás elleni eredményeket mindenki viszi magával a következő fázisba. A továbbjutók a kétszer hatcsapatos középdöntőbe kerülnek, ahol már csak az első kettő jut be az elődöntőbe Belgrádban. Vagyis, aki a csoportban botlik, az nem „nulláról” javít, hanem hátrányt cipelhet tovább, ezért kulcs, hogy már a rajtnál meglegyenek a pontok.
A spanyolok ellen a csoportkörben és a döntőben is vezetett Magyarország a tavalyi vb-n, mostani fejjel mit tenne másképp?
Utólag mindig okosabb az ember, de nem gondolom a spanyolokat verhetetlen csapatnak, hiszen még a negyedik negyedben is vezettünk ellenük. Hiszek benne, hogy a csapatunknak szüksége van az ilyen tapasztalatokra.
Az Eb középszakaszos rendszere mennyire változtatott a felkészülésen?
Nem igazán. Valóban új, hogy így néz ki a torna, de szerintem nem baj, hogy van egy kis változatosság. Ha valaki eredményt akar elérni, akkor ugyanazokkal a csapatokkal fog játszani, mint eddig is. Mi is nagyjából ugyanazzal a négy-öt ellenféllel találkozunk minden világversenyen. Innentől a feladat ugyanaz, teljesíteni kell.
Manhercz Krisztiánnak tetszenek az új szabályok
Mennyire nehéz az Eb rajtja, tekintve, hogy Máltával, Franciaországgal és Montenegróval kerültek egy csoportba?
Egyáltalán nem könnyű. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak a nagy nevekre kell figyelni, de ez hiba lenne. Nekünk most kizárólag az első mérkőzésekre kell koncentrálnunk. Franciaország ellen kezdünk, Montenegró pedig mindig rendkívül kellemetlen ellenfél. Az első napok kulcsfontosságúak, ott kell elérnünk azt az üzemi hőfokot, amire később építhetünk.
Az új szabályokkal mennyire van kibékülve? Kisebb a medence, rövidebb a támadóidő.
Nekem nagyon tetszik, hogy ennyire pörgős lett a játék.
Mindig is azt gondoltam, hogy a rövidebb pálya okozta gyorsaság a nézőknek is élvezhetőbbé teszi. Az igaz, hogy sok mindent felborít, több gól esik, nagyobb a kapusok terhelése, több a kontakt, más állóképesség kell hozzá.
De összességében szerintem a magyar vízilabdának ez abszolút jól áll.
Kapusfronton mekkora pluszt jelent Vogel Soma visszatérése?
Soma szerintem a világ egyik legjobb kapusa. A jelenléte hatalmas plusz. De az is fontos, hogy mi milyen védelmet teszünk elé, mert ez mindig összefügg. Most neki is, ahogy mindenkinek, mérkőzésről mérkőzésre kell haladnia. Kezdésként az a feladat, hogy csapatszinten összeálljunk, és megnyerjük a csoportmérkőzéseket.
Csapatkapitányként mennyire jelent plusz terhet ez a szerep?
Sok energiát el tud vinni, mert nem csak a játékkal kell foglalkozni. De a válogatottban töltött időm alatt belenőttem ebbe a szerepkörbe, mostanra már természetesebb. A fókuszomat próbálom úgy alakítani, hogy ez ne menjen a teljesítmény rovására.
Mivel lehet elégedett egy magyar válogatott egy Európa-bajnokságon? Csak az arannyal?
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy magyar vízilabdás lehetek. Ez együtt jár azzal is, hogy elvárás felénk a jó eredmény. A vízilabda nagyon kiegyenlített lett, sok csapat odaérhet a végjátékra.
Mi azért küzdünk, hogy ott legyünk a döntőben, és meg is nyerjük az Európa-bajnokságot, de ez mindig lépéseken keresztül megy. Egy ilyen torna hosszú, megvan a saját dinamikája, ezzel számolni kell.
Varga Zsolt szövetségi kapitány Trebinjében zavaró, követhetetlen bíráskodásról beszélt. Mit gondol erről?
A vízilabdában gyakran felmerül ez a kritika. Sok olyan helyzet van, amikor a bíró megérzésekre van utalva, mert a történések nagy része a víz alatt zajlik. Ilyenkor elindulhat egy kompenzálás, és előfordulhat, hogy elveszik a kontroll. Trebinjében volt ilyen, de Európa-bajnokságon általában a legmagasabb szintű bírók dolgoznak. Ha mégis káosz alakul ki, az mindkét csapatnak ugyanúgy nehéz, ilyenkor az számít, ki tud higgadtabban reagálni.
Ha választania kellene: jó játékkal MVP-cím és ezüstérem, vagy gyengébb játékkal aranyérem?
Inkább játszom gyengébben, csak Európa-bajnok legyek. Szerintem ezzel majdnem minden játékos így van. De kellenek az egyéni teljesítmények is, szükség lesz az én játékomra, a kapusunkra és sok más játékosra is. Eredményt nem lehet úgy elérni, hogy a vezető játékosok ne tegyék hozzá a magukét.
