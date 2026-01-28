Meghalt a miskolci kosárlabda legendás alakja, Boros Árpád.

Fotó: DVTK

Boros Árpád a DVTK kosárlabda-szakosztályának irányításában már a hetvenes évektől aktívan részt vett, majd 1982-től 15 éven át töltötte be az elnöki tisztséget. Társadalmi munkában, kivételes elhivatottsággal és felelősséggel vezette a szakosztályt, amelynek fejlődése hosszú távon is meghatározóvá vált a miskolci sportéletben.

Elnöksége elején a klub csapatai még a magyar mezőny középmezőnyében szerepeltek, ám ebben az időszakban is több miskolci játékos jutott el a válogatottságig: ketten tagjai voltak annak a magyar csapatnak, amely a moszkvai olimpián negyedik helyen végzett. Ez is jól mutatta a városban folyó szakmai munka minőségét.

A kilencvenes évek elejére a Diósgyőr kosárlabdacsapatai már országos szinten is kiemelkedő sikereket értek el. Ennek elismeréseként 1993-ban a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Miskolcnak ítélte A Kosárlabdasport Városa címet. Ugyanebben az évben született meg a klub történetének első Magyar Kupa-győzelme is, amely az évtizedekig tartó építkezés méltó megkoronázása lett.

Példamutató munkássága mellett Boros Árpád emberségével, közösségteremtő erejével és Miskolc iránti hűségével is maradandó nyomot hagyott. 2022-ben a város vezetése Miskolc Város Díszpolgára címmel ismerte el életművét.

A DVTK HUNTHERM kosárlabda-szakosztálya közleményében úgy fogalmazott:

„Boros Árpád, szakosztályunk tiszteletbeli elnöke egész életét a város és a sportág szolgálatának szentelte. A DVTK hálával és tisztelettel őrzi emlékét. Öröksége tovább él klubunk sikereiben, a miskolci kosárlabdázás hagyományaiban és mindazokban, akik tőle tanulták meg, mit jelent felelősséggel szolgálni egy közösséget.”

Szabó Tamás, a klub főtitkára személyes hangú nyilatkozatban emlékezett meg róla:

Boros Árpád áldozatos munkája nélkül a diósgyőri női kosárlabda sohasem nyert volna Magyar Kupákat és bajnoki címet sem, és sosem jutott volna el az európai élvonalba. Mindig úgy éreztem, hogy a mi generációnknak már könnyű dolga van, hiszen olyan óriások vállára kapaszkodhattunk fel, mint a most elhunyt legendás sportvezető és rendíthetetlen lokálpatrióta, Boros Árpád.

Nem lehet szavakkal kifejezni, hogy mi mindent köszönhet neki a DVTK és Miskolc városa, hiszen például annak idején ő felelt a régi diósgyőri stadion lelátóinak építéséért is. Hiányozni fog a mérkőzésekről, emlékét méltó módon meg fogjuk őrizni.”

Boros Árpádot a DVTK saját halottjának tekinti.