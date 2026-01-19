Nagyot hajrázott, de kikapott a magyar csapat. A szerbek az addig szoros mérkőzés harmadik negyedében 5-1-re nyertek, erre válaszul a Nagy Ádám vezette magyarok a negyedikben 6-2-re, mindez azonban 15-14-es vereséget eredményezett. A magyar férfi vízilabda-válogatott így ki-ki meccset játszik kedden 18 órától a spanyolok ellen. A képlet egyszerű: amelyik csapat győz, az bejut az elődöntőbe.

Nagy Ádám és a magyar válogatott ki-ki meccsre készülhet a spanyolok ellen

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Nagy Ádám kimondta: „Ez a világ szégyene”

Az elveszített csoportrangadón Nagy Ádám volt a magyar csapat leggólerősebb játékosa. A Marseille légiósa összesen négy gólt dobott, a medencéből kiszállva viszont nem hagyta szó nélkül a játékvezetői páros, a szlovén Boris Margeta és az izraeli Matan Schwartz ténykedését.

Nehéz mit mondani. Nem hagytak minket, azzal a kevés lehetőséggel sem tudtunk sajnos élni, amit kaptunk. Jó ez a szerb csapat, de vasárnap kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni. Nem érdekel, hogy itthon vannak, vicc kategória

– kezdte Nagy. – Belül a szeretet áradt az egész csapatban, tudtuk, hogy egymásért játszunk, én azt mondom, a meccs hevében nyilván észrevettük ezt a dolgot, de ott küzdöttünk egymásért, ami fontos számomra, hiszen nem adtuk fel, úgy sem, hogy öttel vezettek az utolsó negyed előtt. Ebből kell erőt merítenünk a következő mérkőzésre.

A spanyolok előre szóltak

Manhercz Krisztián egyszer volt eredményes a meccsen. A végén ő sem hagyta szó nélkül a bírói páros tevékenységét.

Manhercz Krisztián szerint a csapat képes lehet felállni a szerbek elleni kudarc után (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– Sok szempontból nem játszottunk még olyan meccset, mint a vasárnapi. Tudtuk, hogy nehéz lesz, hogy a harmadik negyed végére valószínűleg már tizenhét emberhátrányunk lesz, ami meg is lett, de rengeteget hibáztunk. Régen mindig azt mondták nekem, hogy négy-öt góllal jobbnak kell lenni egy bizonyos csapatnál, akkor el lehet bírni a bírói nyomást, most nem voltunk jobbak ennyivel a szerbeknél, azért többet hibáztunk, főleg hátul. Bizonyos helyzeteknél elöl is pontatlanok voltunk. Azt gondolom, most ebben az Eb-ben különleges, hogy a csapatoknak úgy kell nyerniük Szerbiában, hogy nem csak saját magukat kell felülmúlniuk, és erre most nagyon jó leckét kaptunk mi. Azt gondolom, fel tudunk ebből állni – fogadkozott Manhercz. – Most jót küzdöttünk, sajnálom, hogy öt góllal el tudtak lépni, ott nem nagyon tudtuk tartani a lépést, de ki fogjuk elemezni ezt a meccset, fel fogunk készülni a spanyolokból és meg fogjuk verni őket. A bírókra felkészítettük magunkat, a spanyolok is elmondták, hogy arra készüljünk, hogy minket meg akarnak veretni, és azt gondolom, relatíve keveset reklamáltunk, igyekeztünk menni, de a vízilabdában nagyon sok nüanszon múlnak a dolgok, és ezekben nem volt szerencsénk.