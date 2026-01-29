A német sportnapilap csütörtöki cikke szerint a klubváltás legkésőbb jövőre megtörténik, amikor lejár Palasics Kristóf szerződése, de arra is van esély, hogy a szegediek már idén nyáron kivásárolják őt.

Palasics Kristóf a magyar csapat egyik legjobbja volt az Eb-n

Fotó: Johan Nilsson/TT News Agency/AFP

Palasics Kristóf hazatér?

A 23 éves Palasics korábban a Veszprém, a NEKA, majd a spanyol CB Ciudad de Logrono és a portugál SL Benfica játékosa volt, a Melsungenhez tavaly nyáron igazolt.

A kapus a magyar válogatott egyik legjobbja volt a kézilabda Európa-bajnokságon. Palasics 206 lövésből 62-t védett - ami 30,1 százalékos hatékonyságot jelent -, ezzel jelenleg ötödik a posztján. Van olyan rangsor, amelyben a német MT Melsungen kapusa áll az élen, ugyanis 22-ből hét büntetőt hárított.

Palasics kereken 5 órát töltött a pályán ezen a kontinenstornán, ezzel ő volt a magyar együttes legfoglalkoztatottabb tagja, és még arra is van esélye, hogy bekerüljön az Eb álomcsapatába.