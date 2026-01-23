Hihetetlenül fordulatos mérkőzést játszott Svájccal Chema Rodríguez együttese a kézilabda-Eb malmői középdöntőben. Az ellenfél a szünetben még 20–14-re vezetett, ám elsősorban a meccs legjobbjának megválasztott Palasics Kristóf bravúrjainak is köszönhetően a magyar csapat visszakapaszkodott, és végül 29–29-es döntetlent ért el.

Palasics Kristófot a meccs legjobbjának választották, de még egy pontnak biztosan jobban örült volna

Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

Palasics Kristóf: „Még dolgozik bennem a csalódottság”

„Még dolgozik bennem a csalódottság érzése, de ahhoz, hogy legyen esélyünk végül a győzelemre is, vissza kellett jönni a hétgólos hátrányból egy ilyen svájci csapat ellen, ami nagyon nehéz feladat. Ez rengeteg energiát felemésztett bennünk. Most még csalódottak vagyunk, de muszáj a második félidőből kiindulni, és az ott mutatott teljesítményt továbbvinni” – nyilatkozta Malmőben az Origo Sportnak Palasics Kristóf.

A német MT Melsungen 23 éves kapusa a lefújás után sem tudott igazán örülni az elért döntetlennek. „Jelen érzésem szerint ez most csak egy pont. Svájcnak nagyon-nagyon jó csapata van, mindenkinek megnehezíti a dolgát, és rendre a győzelemért játszik. Mindig nyerni szeretnénk, bárki ellen is lépünk pályára. Így hirtelen, közvetlenül a meccs után nyilván azért fáj.”

Palasics a második félidőben látott formát vinné tovább

Beszédes adat, hogy a magyar válogatott az első félidőben 20, míg a másodikban mindössze kilenc gólt kapott.

„A legnagyobb különbség az előző mérkőzésekhez képest ez a húsz kapott gól.”

Akadt már olyan meccsünk, amelyen két játékrész alatt kaptunk ennyit, most pedig egy alatt. Mindenkinek voltak hibái, nekem is, ezek azok a dolgok, amelyeket ki kell javítanunk.

„Nem kezdhetünk így egy mérkőzést. Reméljük, sikerül kijavítani ezeket a hibákat.

A magyar válogatott vasárnap Szlovénia ellen folytatja szereplését. „Őszinte leszek, még nem néztem meg részletesen a szlovénok mérkőzéseit az Eb-n, de természetesen tudjuk, milyen játékosok alkotják a keretüket. Nagyon jó kézilabdázóik vannak, és biztos vagyok benne, hogy most is foggal-körömmel küzdeni fognak. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, és innentől kezdve nem nagyon fér bele számunkra a hibázás.”