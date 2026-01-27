A magyar férfikézilabda-válogatott kedd este 20.30-kor Svédország ellen folytatja szereplését az Európa-bajnokság középdöntőjében, egy olyan mérkőzésen, amelynek tétje már jóval túlmutat a puszta pontszerzésen. A Svájc elleni döntetlen és a Szlovénia elleni vereség után a magyar csapat rendkívül nehéz helyzetbe került: a herningi döntő hétvége elérésére már csak matematikailag van meg az esély, ám a szakmai stáb és a játékosok célja egyértelműen az, hogy méltó módon zárják le a tornát. Palasics Kristóf azonban kerüli a matekot.

Palasics Kristóf teljesítménye az Európa-bajnokságon kiemelkedő volt, de a szlovénok ellen ő sem tudott segíteni a magyar válogatotton Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Spport

Palasics Kristóf szerint kevésen múlt a magyar győzelem

A magyar válogatott eddigi teljesítménye a középdöntőben hullámzó volt: mérkőzésenként, sőt félidőről félidőre változott a mutatott játék képe. A Svájc elleni döntetlen után az első hat hely nagyon távoli, már csak matematikai esély van a megszerzésükre, de a szövetség által kitűzött nyolc közé jutás sem csupán a magyar csapaton múlik. Ha Chema Rodríguez együttese nem nyeri meg mindkét hátralévő mérkőzését, és további pontot sem szerez, akkor a tizedik helynél előrébb nem végezhet az Európa-bajnokságon. Amennyiben vereséget szenved mindkét találkozón, és Svájc pontot gyűjt, a másik csoport eredményeitől függően akár egy-két helyezést is visszacsúszhat.

Nyilván matematikai esély még mindenre van, de én utálok számolgatni. Ebbe mindig, minden világversenyen belefutunk, és mindig utálom. Az a legegyszerűbb, hogy ha megnyerünk mindent. Most nagyon-nagyon bántó, hogy ez az utóbbi három mérkőzés nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Azt érzem, hogy nagyon kevés kellett volna, apróságok, hogy megnyerjük ezeket a meccseket. Ha szeretnénk bármi is elérni ezen az Eb-n, amire azt gondolom, hogy ez a csapat hivatott, akkor most már tényleg nem lehet hibázni. A svédek ellen nem lesz könnyű dolgunk, de láttuk az Izland elleni meccsen, hogy nem verhetetlenek

– fogalmazott a lapunknak adott videóinterjúban Palasics Kristóf. A magyar válogatott kapusa a saját teljesítményéről is beszélt, a teljes beszélgetést itt tudja megnézni: