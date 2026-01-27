A magyar férfikézilabda-válogatott kedd este 20.30-kor Svédország ellen folytatja szereplését az Európa-bajnokság középdöntőjében, egy olyan mérkőzésen, amelynek tétje már jóval túlmutat a puszta pontszerzésen. A Svájc elleni döntetlen és a Szlovénia elleni vereség után a magyar csapat rendkívül nehéz helyzetbe került: a herningi döntő hétvége elérésére már csak matematikailag van meg az esély, ám a szakmai stáb és a játékosok célja egyértelműen az, hogy méltó módon zárják le a tornát. Palasics Kristóf azonban kerüli a matekot.
Palasics Kristóf szerint kevésen múlt a magyar győzelem
A magyar válogatott eddigi teljesítménye a középdöntőben hullámzó volt: mérkőzésenként, sőt félidőről félidőre változott a mutatott játék képe. A Svájc elleni döntetlen után az első hat hely nagyon távoli, már csak matematikai esély van a megszerzésükre, de a szövetség által kitűzött nyolc közé jutás sem csupán a magyar csapaton múlik. Ha Chema Rodríguez együttese nem nyeri meg mindkét hátralévő mérkőzését, és további pontot sem szerez, akkor a tizedik helynél előrébb nem végezhet az Európa-bajnokságon. Amennyiben vereséget szenved mindkét találkozón, és Svájc pontot gyűjt, a másik csoport eredményeitől függően akár egy-két helyezést is visszacsúszhat.
Nyilván matematikai esély még mindenre van, de én utálok számolgatni. Ebbe mindig, minden világversenyen belefutunk, és mindig utálom. Az a legegyszerűbb, hogy ha megnyerünk mindent. Most nagyon-nagyon bántó, hogy ez az utóbbi három mérkőzés nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Azt érzem, hogy nagyon kevés kellett volna, apróságok, hogy megnyerjük ezeket a meccseket. Ha szeretnénk bármi is elérni ezen az Eb-n, amire azt gondolom, hogy ez a csapat hivatott, akkor most már tényleg nem lehet hibázni. A svédek ellen nem lesz könnyű dolgunk, de láttuk az Izland elleni meccsen, hogy nem verhetetlenek
– fogalmazott a lapunknak adott videóinterjúban Palasics Kristóf. A magyar válogatott kapusa a saját teljesítményéről is beszélt, a teljes beszélgetést itt tudja megnézni:
A svédeknek sem mindegy a végeredmény
A svéd válogatott sem érkezik nyugodt helyzetből a keddi találkozóra. Az Izland elleni váratlan vereség győzelmi kényszerbe sodorta a társházigazdát, amely csak akkor maradhat versenyben az elődöntős helyekért, ha megnyeri hátralévő mérkőzéseit.
A 35-27-es vereség után a svéd válogatott tagjai egytől-egyig arról beszéltek, hogy ez a meccs ugyan nem tette tönkre az eddigi munkájukat, de nagyon nehéz helyzetbe sodorták magukat. Többen is megjegyezték: elég egy rossz mérkőzés az Eb-n, és minden oda. Erről a magyarok is tudnának mesélni...
Az Európa-bajnokság középdöntőjének második csoportjában kedden először a Svájc–Izland mérkőzést rendezik (15.30), majd a délszláv rangadón Horvátország Szlovéniával csap össze (18.00). A játéknapot a Magyarország–Svédország találkozó zárja (tv: M4, 20.30).
