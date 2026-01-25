Per Carlén egy svéd sportgálán számolt be a betegségéről, ahol elmondta, a daganatos megbetegedés érinti a máját, a tüdejét és a vastagbelét. Bár a májból és a vastagbélből eltűntek a daganatok, a tüdőben még mindig kimutathatók rákos sejtek – a cél most az, hogy Németországban folytassa a megfelelő kezelést. A korábban negyedéves kemoterápián átesett legendás játékos hozzátette, hogy állapotáról most beszél erről először és utoljára.

Per Carlén rákbetegséggel küzd

A svéd sportikonról nemrég dokumentumfilm készült, amelyben életének és betegségének legmeghatóbb pillanatai is szerepelnek. A film hatását jól mutatja, hogy a svéd válogatott, köztük a jelenleg a magyar élvonalban is játszó Jim Gottfridsson, megható üzenetet küldött Carlénnak kifejezve tiszteletét és támogatását – amit Carlén személyesen viszonzott.

Azt írta, nagyon meghatódott, hogy egy ekkora sztár, mint én, üzenetet küldtem a számára. Pedig hol vagyok én attól, amit ő elért.

Per Carlén legendás pályafutása

Carlén 1982 és 1996 között 327 alkalommal játszott a svéd kézilabda-válogatottban, és 1026 gólt szerzett. Az 1992-es barcelonai és az 1996-os atlantai olimpián ezüstérmet nyert. 1990-ben a csehszlovákiai világbajnokságon aranyérmes, csakúgy, mint 1994-ben a portugáliai Eb-n. Minden idők egyik legnagyobb svéd sporthőse, akit nagyon sokan tisztelnek és szeretnek szerte a világon.