A magyar válogatott feladó együttese múlt héten meglepetésre 3-1-re kikapott az esélytelenebb horvát Mladost Zagreb otthonában, így a keddi, hazai visszavágón előbb három vagy négy játszmában győznie kellett, majd az ebben az esetben következő aranyszettet is meg kellett nyernie. Petrenkó Brigitta klubja megcsinálta a lehetetlent.

Petrenkó Brigitta (j) a magyar válogatottnak is nagy erőssége

Fotó: Balázs Attila / MTI Fotószerkesztõség

Az első meccs tipikusan olyan volt, amikor senkinek nem volt jó napja és semmi nem jött össze, így aztán elég nehéz dolgunk volt a visszavágón

– mondta az MTI érdeklődésére a 24-szeres válogatott feladó, aki tavaly nyáron szerződött a lengyel bajnokságba.

„Az ellenfelünk egy nagyon küzdős, jó röplabdát játszó csapat, így tudtuk, hogy a visszavágón sem lesz könnyű dolgunk, de meg szerettük volna mutatni, hogy képesek vagyunk nyerni és továbbjutni. Úgy álltunk hozzá a meccshez, hogy nem létezik lehetetlen, szóval miért ne?!” – emlékezett vissza a találkozó előtti hangulatra a 25 éves játékos.

Dráma az aranyszettben, végül Petrenkó Brigitta klubja örülhetett

A találkozó aztán szinte hihetetlen forgatókönyv szerint zajlott: az első szettet 26–24-re, a másodikat 31–29-re nyerte a Radom, amely a harmadik felvonást viszonylag simán, 25–21-re húzta be.

Az igazi dráma azonban csak ezután következett: a 15 pontig tartó aranyszettben ugyanis a horvátok már 14-10-re is vezettek, majd összesen tíz (!) továbbjutást érő labdát hagytak veszni, mielőtt a Radom a maga első lehetőségét kihasználta és 22–20-nál lezárta a mérkőzést.

„Nyugodtak tudtunk maradni és a fontos pillanatokban okos, bátor döntéseket hoztunk. Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy sikerült felállnunk, a lelküknek már nagyon kellett egy ilyen győzelem, ami remélem, új energiát ad nekünk a szezon második felére” – mondta Petrenkó arra is utalva, hogy a bajnokságban jelenleg csak nyolcadik helyen állnak, és néhány hete menesztették a korábban magyar szövetségi kapitányként is dolgozó vezetőedzőt, Jakub Gluszakot.

A Radom CEV Kupa következő körében – a nyolcaddöntőbe jutásért – a román Voluntarival, vagy Hollósy László német csapatával, a Suhllal találkozik.