A tavaly vb-ezüstérmes magyar pólóválogatott az olimpiai bajnok spanyol csapattal szemben aratott hétfői 9-7-es diadalt követően kedden 28-3-ra múlta felül a román válogatottat, csütörtökön pedig a portugál együttest is magabiztos teljesítménnyel győzte le, így csoportelsőként került a középdöntőbe, ahol szombaton a címvédő holland válogatott, vasárnap pedig az izraeli együttessel találkozik.

A női pólóválogatott újabb magabiztos győzelmet aratott

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A spanyolok ellen megszerzett három pontot magukkal viszik a magyarok magukkal viszik a középdöntőben.

A pólóválogatott kapitánya elmondta, mire jók ezek a könnyű meccsek

„Alapvetően majdnem minden tetszett. Csak az nem tetszett, hogy nagyon sokszor a kapásszélen vezettük a támadásokat és onnan már nehéz befejezni. Amikor áthoztuk a rosszkéz oldalra, onnan kapásra mentek a labdák és sokkal több gólt lőttünk. Ilyen elméleti hibát a támadásvezetésben elkövettünk, de aztán a mérkőzés folyamán már jobb lett ez is” – értékelt az MTI-nek a szövetségi kapitánya, aki beszélt arról is, hogy egy jó csapat mindig nagy tempóval, gyorsan játszik, mint ahogy tette ezt ezúttal is a magyar együttes.

A két könnyebb mérkőzésre utalva úgy fogalmazott, nehéz megválaszolni, mire jók ezek a napok, mire jók ezek a meccsek, ugyanakkor kiemelte:

Fiatal csapatunk van, a felének élete első Európa-bajnoksága, nem ezen kell gondolkodni, örüljenek neki, hogy itt vannak, az egész csapat örüljön, és annak is, hogy ez a dolgunk, hogy az Eb-n játszhatunk. Nem kell gondolkodni, hogy jó, nem jó. Minden jó, örüljünk neki, hogy vízilabdázunk és egy Eb-n vagyunk”

– folytatta a szakvezető.

Cseh Sándor, a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Cseh Sándor emlékeztetett rá, hogy a következő ellenfélnek, a holland válogatottnak is hasonló meccsei voltak, ráadásul a magyar csapat építhet az elmúlt évi teljesítményére, az idei felkészülésre és a spanyolok felett aratott diadalra.

„Nem minden a holland meccsen dől el, hogy eddig mi volt jó. Nagyon sok minden jó volt az elmúlt tizennégy hónapban. Most jön egy következő rangadó, de nem kell ezt túlmisztifikálni. Az az Eb-nek egy középdöntős meccse, nyilván bele kell menni, aztán tiszta erőből játszani” – tette hozzá.