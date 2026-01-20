A magyar pólóválogatott Európa-bajnokságon még sosem kapott ki a spanyol csapattól. A mieinknek 17 győzelem és három döntetlen a mérlege a spanyolokkal szemben, ugyanakkor a közelmúltban a spanyolok fölénye jellemezte a párharcot.
A hazai szövetség összesítéséből kiderül, hogy a címvédő, világbajnok és világkupa-győztes spanyol csapat 2025-ben többször is legyőzte a magyar csapatot. Tavaly hatszor csapott össze egymással a két együttes, a magyarok az Otopeniben rendezett világkupa-mérkőzésen győztek, ezt követően viszont sorozatban öt vereség következett.
A magyar pólóválogatottnak volt miért visszavágnia
A legutóbbi két összecsapást nyáron, a szingapúri világbajnokságon vívták egymással, a csoportkörben a spanyolok egy 5-1-es negyedik negyeddel fordítva diadalmaskodtak (10-9), a fináléban pedig újra a záró nyolc percben kapcsoltak magasabb fokozatra (6-3) és hódították el a trófeát (15-13).
A magyar pólóválogatott 15 fős keretéből ezúttal Batizi Benedek maradt ki, így Tátrai Dávid visszatért Varga Zsolt együttesébe.
A ráúszás után a mieink hozták el a labdát, a vezetést azonban nem tudták megszerezni, mert Fekete Gergő távoli bombája levágódott a kapufáról. Az első perc végén aztán megszületett az első magyar gól. Egy labdavesztés után a bal oldalon megúszó Manhercz Krisztián kapott egy átadást, a ziccerét pedig két méterről a bal felsőbe bombázta (0-1). A harmadik perc elején Nagy Ádámát állították ki, az emberelőnyös helyzetből viszont nem tudtak egyenlíteni a spanyolok, mert Alvaro Granados lövését Vogel Soma védeni tudta. A címvédő egyenlítése sajnos nem maradt el, mert egy Manhercz által összehozott ötméterest Granados bombázott be a kapu bal oldalába (1-1).
Ez a találkozó közel sem kezdődött akkora tűzijátékkal, mint a két nappal ezelőtti szerbek elleni meccs, ugyanis mindkét csapat rendkívül idegesen, pontatlanul kezdett, így sok volt az eladott labda. Az ötödik percben aztán ötöst kapott a magyar csapat. A beúszó Vigvári Vincét Bernat Sanahuja rángatta meg a kapu előtt, a jogosan megítélt büntetőt pedig Manhercz vágta be a kapu jobb oldalába (1-2). Két és fél perccel az első negyed vége előtt növelte az előnyét a magyar pólóválogatott. A jobb oldalon érkező Jansik Szilárd kapott egy tűpontos passzt, majd éles szögből a kapuba bombázott (1-3). A spanyolok viszont azonnal szépítettek a magyar gól után. Egy emberelőnyös helyzetben Roger Tahullra jött ki a figura a kapu előtt, a spanyol játékos pedig másfél méterről nem hibázott (2-3). 12 másodperccel a negyed vége előtt egyenlítettek a spanyolok. Egy távoli lövésnél Vogel Soma védett egy nagyot, a kipattanó viszont Sergi Cabanas elé került, aki hét méterről a jobb alsó sarokba lőtt (3-3).
Vogel Soma parádézott a második negyedben
A második negyed elején Vigvári Vendel hozta el a labdát a ráúszás után, majd egy emberelőnyös helyzet végén Nagy Ádám bejátszását lehalászták a középen érkező Varga Vince elől. Másfél perc elteltével viszont ismét előnybe kerültek a mieink. Fekete Gergő vállalt el egy hatméteres bombát, ami a kapu bal oldalában kötött ki (3-4). Sokáig azonban nem vezettek a mieink, ugyanis egy emberelőnyös helyzetben Sanahuja lőhetett éles szögből, a közeli kísérlete pedig átcsúszott Vogel kezei között (4-4).
Három és fél perccel a második negyed vége előtt Varga Vince ellen fújtak egy ötméterest, de a magyar kispadon challenge-t kértek, a mieink viszont nem jártak sikerrel, így Sanahuja büntetőt dobhatott, amit viszont Vogel óriási bravúrral védeni tudott.
A következő támadásból ismét előnyt szereztek a mieink. Ezúttal Nagy Ákos kapott remek átadást a jobb oldalon, majd védhetetlen gólt zúdított a kapuba (4-5). Az spanyolok támadásánál egy szép bejátszás után Vogel védett egy kapura húzást, azonban Nagy Ákos szabálytalansága miatt ötméterest kaptak a spanyolok, de Granados lövését Vogel újabb hatalmas bravúrral hárította. Az egyenlítést azonban nem úsztuk meg, mert a labda visszakerült a spanyolokhoz, akik Unai Biel bombagóljával egyenlíteni tudtak (5-5). Az utolsó pillanatban a spanyolok átvehették volna a vezetést, de Cabanas jobb alsóba tartó lövését Vogel ki tudta piszkálni, így féltávnál döntetlenre állt a két csapat.
A harmadik negyedben a spanyolok kapusa volt extra
A harmadik negyed elején a mieink szerezték az első gólt egy kontrafault után. Egy szépen kijátszott akció végén Nagy Ákos kapott labdát a jobb oldalon, és éles szögből a spanyol kapus szemei közé védhetetlen gólt lőtt (5-6.). Az ellentámadásból a spanyolok egyenlíthettek volna, de Nagy Ádám remek védekezésének köszönhetően sikerült túlélni az emberelőnyös helyzetet. A második perc végén aztán Varga Vincét húzták le a vállánál fogva a kapu közelében, így ötöst lőhetett a magyar csapat, amit Vigvári Vendel bombázott be a kapu bal oldalába (5-7). A következő támadásnál Marc Larumbe a dudaszó pillanatában talált be a magyar kapuba (6-7), az ellentámadásból pedig Nagy Ákos lőtt kapufát, így nem állt vissza a kétgólos különbség. A 20. percben gólt lőhetett volna a magyar csapat, de az emberelőnyös helyzetben Manhercz elkapkodta a lövést, amit könnyedén fogott a spanyolok kapusa.
Három és fél perccel a negyed vége előtt piros lappal kiállították Marc Larumbét, a spanyolok egyik legjobbját, miután megütötte Jansik Szilárdot egy lefordulásnál. A mieink azonban nem tudták kihasználni az emberelőnyt, mert Manhercz lövéséve belekapott a spanyolok kapusa.
Az ellentámadásból ismét előnybe kerülhettek volna a magyarok, de egy bejátszás után Kovács Péter közeli ziccerét a csereként beküldött Eduardo Lorrio védeni tudta. A spanyol kapus remekelt a beküldése után, az utolsó percben viszont ő is hibázott. Vismeg Zsombor balra tartó lövése csúszott át a hóna alatt, ezzel fél perccel a harmadik negyed vége előtt ismét előnybe került a magyar csapat (7-8). Az előnyt azonban nem sikerült megtartani, mert egy emberelőnyös szituáció végén a spanyolok Unai Biel közelről behúzott góljával egyenlíteni tudtak (8-8).
Drámai végjáték a hajrában
A negyedik negyedet a mieink kezdték jobban, akik Varga Vince első támadásból szerzett bombagóljával ismét megszerezték a vezetést (8-9). Erre viszont a spanyoloknak is volt válaszuk, akik a következő támadásból kiegyenlítettek Cabanas közelről behúzott labdájával (9-9). Öt és fél perccel a vége előtt Tátrai kiállítása után emberelőnybe kerültek a spanyolok, Cabanas jobbról lőtt bombájával pedig a mérkőzésen során először előnybe kerültek (10-9). A mieink ettől nem jöttek zavarba, és öt perccel a vége előtt egyenlíteni tudtak. Nagy Ádám kapott egy visszakészített labdát, majd hat méterről bombagólt lőtt a jobb alsóba (10-10). A spanyolok ellentámadásánál Vogel védett egy hatalmasat, így a mieink az vezetésért támadhattak emberelőnyben, de Nagy Ákos kísérlete kapu fölé ment.
A magyar csapat játékosa azonban nem sokkal később javított, ugyanis bő két perccel a vége előtt pimasz módon átemelte a spanyol kapust, ezzel újra előnybe került a pólóválogatott (10-11). A spanyolok a mieink gólja után challenge-t kértek, de nem jártak sikerrel.
Ráadásul a következő támadásuknál Vogel védett újabb hatalmasat, így a kétgólos előnyért támadhatott a magyar csapat, de Manhercz balról megeresztett lövését Lorrio védeni tudta.
52 másodperccel a vége előtt Jansik kipontozódott, így emberelőnyben támadhattak az egyenlítésért a spanyolok. Az időkérés után azonban a Granadosra kijátszott figura végén Vogel tolta kapufára a spanyol játékos lövését, így 29 másodperccel a vége előtt a mieinkhez került a labda.
Ezt követően Varga Zsolt is kikérte az idejét, ezt követően viszont nem tudta lövéssel befejezni az akcióját a magyar csapat, a spanyolok meg négy másodperccel a vége előtt megkapták a labdát, megúsztak, a dudaszó pillanatában pedig Sergi Cabanas emelte át a labdát Vogel fölött, így egyenlíteni tudtak a spanyolok (11-11), és jöhetett a büntetőpárbaj.
- A spanyolok részéről Granados kezdett, aki a bal alsóba bombázott (12-11)
- A mieink részéről Manhercz érkezett, aki a jobb alsót lőtte ki (12-12)
- A spanyolok második lövőhe Sanahuja volt, akinek a jobbra tartó lövését Vogel védeni tudta.
- A magyarok második lövője Vigvári Vince volt, aki a bal kapufát találta el.
- A spanyolok harmadik lövője Biel volt, akinek a jobb felsőbe tartó lövését Vogel kikapta.
- A mieink részéről Vigvári Vendel érkezett, aki védhetetlen gólt dobott a bal felsőbe (13-12).
- A spanyol negyedik lővője Munarriz volt, aki nem hibázott (13-13).
- Azonban Nagy Ádám keze sem remegett meg, a jobb felsőbe bombázott (14-13).
- A spanyolok ötödik lövője Cabanas volt, aki Vogel füle mellett a kapuba lőtt (14-14).
- Ezt követően viszont érkezett Fekete Gergő, aki a jobb felsőbe bombázott (14-15).
A magyar válogatott ezzel kiejtette a címvédő spanyol csapatot és bejutott a legjobb négy közé, a pénteki elődöntőben pedig jó eséllyel a görög csapat lesz az ellenfele.
A magyar válogatott az egyenes kieséses rendszer 1989-es bevezetése óta mindössze háromszor nem jutott a legjobb négy közé az Európa-bajnokságokon: 1989-ben, 1991-ben és 2018-ban.
Varga Zsolt együttese ezzel megőrizte veretlenségét a spanyolokkal szemben a kontinensviadalok történetében. Ez volt a két csapat 21. összecsapása, a rivális egyszer sem győzött. A spanyolok 2018 óta a két olimpiát leszámítva minden világversenyen dobogósok voltak, ez a sorozat szakadt most meg.
