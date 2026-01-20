A magyar pólóválogatott Európa-bajnokságon még sosem kapott ki a spanyol csapattól. A mieinknek 17 győzelem és három döntetlen a mérlege a spanyolokkal szemben, ugyanakkor a közelmúltban a spanyolok fölénye jellemezte a párharcot.

A magyar pólóválogatott sorsdöntő meccsre készült

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A hazai szövetség összesítéséből kiderül, hogy a címvédő, világbajnok és világkupa-győztes spanyol csapat 2025-ben többször is legyőzte a magyar csapatot. Tavaly hatszor csapott össze egymással a két együttes, a magyarok az Otopeniben rendezett világkupa-mérkőzésen győztek, ezt követően viszont sorozatban öt vereség következett.

​A magyar pólóválogatottnak volt miért visszavágnia

A legutóbbi két összecsapást nyáron, a szingapúri világbajnokságon vívták egymással, a csoportkörben a spanyolok egy 5-1-es negyedik negyeddel fordítva diadalmaskodtak (10-9), a fináléban pedig újra a záró nyolc percben kapcsoltak magasabb fokozatra (6-3) és hódították el a trófeát (15-13).

A magyar pólóválogatott 15 fős keretéből ezúttal Batizi Benedek maradt ki, így Tátrai Dávid visszatért Varga Zsolt együttesébe.

A ráúszás után a mieink hozták el a labdát, a vezetést azonban nem tudták megszerezni, mert Fekete Gergő távoli bombája levágódott a kapufáról. Az első perc végén aztán megszületett az első magyar gól. Egy labdavesztés után a bal oldalon megúszó Manhercz Krisztián kapott egy átadást, a ziccerét pedig két méterről a bal felsőbe bombázta (0-1). A harmadik perc elején Nagy Ádámát állították ki, az emberelőnyös helyzetből viszont nem tudtak egyenlíteni a spanyolok, mert Alvaro Granados lövését Vogel Soma védeni tudta. A címvédő egyenlítése sajnos nem maradt el, mert egy Manhercz által összehozott ötméterest Granados bombázott be a kapu bal oldalába (1-1).

A magyar pólóválogatott küzdelmes meccset játszott a spanyol csapattal

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Ez a találkozó közel sem kezdődött akkora tűzijátékkal, mint a két nappal ezelőtti szerbek elleni meccs, ugyanis mindkét csapat rendkívül idegesen, pontatlanul kezdett, így sok volt az eladott labda. Az ötödik percben aztán ötöst kapott a magyar csapat. A beúszó Vigvári Vincét Bernat Sanahuja rángatta meg a kapu előtt, a jogosan megítélt büntetőt pedig Manhercz vágta be a kapu jobb oldalába (1-2). Két és fél perccel az első negyed vége előtt növelte az előnyét a magyar pólóválogatott. A jobb oldalon érkező Jansik Szilárd kapott egy tűpontos passzt, majd éles szögből a kapuba bombázott (1-3). A spanyolok viszont azonnal szépítettek a magyar gól után. Egy emberelőnyös helyzetben Roger Tahullra jött ki a figura a kapu előtt, a spanyol játékos pedig másfél méterről nem hibázott (2-3). 12 másodperccel a negyed vége előtt egyenlítettek a spanyolok. Egy távoli lövésnél Vogel Soma védett egy nagyot, a kipattanó viszont Sergi Cabanas elé került, aki hét méterről a jobb alsó sarokba lőtt (3-3).