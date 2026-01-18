A magyar pólóválogatott eddig mind a négy mérkőzését megnyerte a belgrádi Európa-bajnokságon, Varga Zsolt együttese a középdöntő első fordulójában a holland csapatot győzte le 16-11-re. A találkozónak óriási volt a tétje, ugyanis egy esetleges győzelemmel a magyar válogatott már a keddi spanyolok elleni mérkőzés eredményétől függetlenül bebiztosíthatta volna a helyét a legjobb négy között.

A férfi pólóválogatott egyelőre remekel a belgrádi Európa-bajnokságon

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Ehhez azonban történelmi győzelemre lett volna szükség, ugyanis a szerb pólóválogatott hazai rendezésű Európa-bajnokságon még nem szenvedett vereséget.

​Történelmi győzelemre készült a pólóválogatott

A magyar szövetség összesítéséből kiderül, ez a harmadik Eb a szerb fővárosban, az előző kettőn, 2006-ban és tíz évvel később is hibátlan teljesítménnyel, hét győzelemmel diadalmaskodtak a hazaiak. A jelenlegi viadalon négy sikernél tartanak a szerbek, igaz, a csoportkör nyitányán csak ötméteresekkel nyertek a hollandok ellen úgy, hogy a rivális utolsó pillanatban szerzett gólját a VAR érvénytelenítette, mivel néhány századmásodperccel időn túl esett.

A két csapat legutóbb tavaly nyáron, a szingapúri vb elődöntőjében találkozott egymással, akkor óriási csatában, 19-18-ra győzött Varga Zsolt együttese.

​Szenzációsan kezdett a magyar pólóválogatott

Szenzációs hangulatban kezdődött a mérkőzés, a mieink pedig szintén szenzációsan kezdtek, ugyan a ráúszás után hozzánk került a labda, Nagy Ádám pedig 27 másodperc elteltével kilőtte a jobb felső sarkot (1-0). Ezt követően sikerült kivédekeznünk egy szerb akciót, az ellentámadásból pedig Vigvári Vince ejtése levágódott a kapufáról, de a szerbek kapusa, Milan Glusac a gólvonal mögé ügyetlenkedte azt (2-0). A szerbek emberelőnybe kerültek a második támadásuknál, de Vogel Soma bemutatott egy hatalmas bravúrt, után pedig megúsztak a mieink, a támadás végén pedig Vigvári Vince lövetett könnyű gólt Angyal Dániellel (3-0), így két perc után már háromgólos előnyben volt Varga Zsolt csapata.

A magyar pólóválogatott álomszerűen kezdte a mérkőzést

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A szerbek a második emberelőnyükből szépíteni tudtak Strahinja Rasovics közelről behúzott labdájából (3-1), Vigvári Vendel bombájával viszont fél percen belül válaszoltak a mieink, így a visszaállt a háromgólos különbség (4-1), a magyarok pedig négy lövésből négy gólnál jártak a meccsen. A következő szerb akciónál Angyal hozott össze egy ötméterest, amit Dusan Mandics a bal alsó sarokba lőtt (4-2) klubtársának, a ferencvárosi Vogel Somának. Két és fél perccel az első negyed vége előtt a mieink labdát vesztettek emberelőnyös helyzetben, az ellentámadásból a szerbek kerültek emberelőnybe, majd a bejátszás után Szava Randjelovics húzta be a labdát a magyar kapuba (4-3). A negyed végén a mieink növelhették volna az előnyüket, de Jansik Szilárd közeli lövését védeni tudta a szerb kapus, ráadásul az utolsó pillanatban Nikola Jaksics bombájával egyenlíteni tudtak szerbek (4-4).