A magyar pólóválogatott eddig mind a négy mérkőzését megnyerte a belgrádi Európa-bajnokságon, Varga Zsolt együttese a középdöntő első fordulójában a holland csapatot győzte le 16-11-re. A találkozónak óriási volt a tétje, ugyanis egy esetleges győzelemmel a magyar válogatott már a keddi spanyolok elleni mérkőzés eredményétől függetlenül bebiztosíthatta volna a helyét a legjobb négy között.
Ehhez azonban történelmi győzelemre lett volna szükség, ugyanis a szerb pólóválogatott hazai rendezésű Európa-bajnokságon még nem szenvedett vereséget.
Történelmi győzelemre készült a pólóválogatott
A magyar szövetség összesítéséből kiderül, ez a harmadik Eb a szerb fővárosban, az előző kettőn, 2006-ban és tíz évvel később is hibátlan teljesítménnyel, hét győzelemmel diadalmaskodtak a hazaiak. A jelenlegi viadalon négy sikernél tartanak a szerbek, igaz, a csoportkör nyitányán csak ötméteresekkel nyertek a hollandok ellen úgy, hogy a rivális utolsó pillanatban szerzett gólját a VAR érvénytelenítette, mivel néhány századmásodperccel időn túl esett.
A két csapat legutóbb tavaly nyáron, a szingapúri vb elődöntőjében találkozott egymással, akkor óriási csatában, 19-18-ra győzött Varga Zsolt együttese.
Szenzációsan kezdett a magyar pólóválogatott
Szenzációs hangulatban kezdődött a mérkőzés, a mieink pedig szintén szenzációsan kezdtek, ugyan a ráúszás után hozzánk került a labda, Nagy Ádám pedig 27 másodperc elteltével kilőtte a jobb felső sarkot (1-0). Ezt követően sikerült kivédekeznünk egy szerb akciót, az ellentámadásból pedig Vigvári Vince ejtése levágódott a kapufáról, de a szerbek kapusa, Milan Glusac a gólvonal mögé ügyetlenkedte azt (2-0). A szerbek emberelőnybe kerültek a második támadásuknál, de Vogel Soma bemutatott egy hatalmas bravúrt, után pedig megúsztak a mieink, a támadás végén pedig Vigvári Vince lövetett könnyű gólt Angyal Dániellel (3-0), így két perc után már háromgólos előnyben volt Varga Zsolt csapata.
A szerbek a második emberelőnyükből szépíteni tudtak Strahinja Rasovics közelről behúzott labdájából (3-1), Vigvári Vendel bombájával viszont fél percen belül válaszoltak a mieink, így a visszaállt a háromgólos különbség (4-1), a magyarok pedig négy lövésből négy gólnál jártak a meccsen. A következő szerb akciónál Angyal hozott össze egy ötméterest, amit Dusan Mandics a bal alsó sarokba lőtt (4-2) klubtársának, a ferencvárosi Vogel Somának. Két és fél perccel az első negyed vége előtt a mieink labdát vesztettek emberelőnyös helyzetben, az ellentámadásból a szerbek kerültek emberelőnybe, majd a bejátszás után Szava Randjelovics húzta be a labdát a magyar kapuba (4-3). A negyed végén a mieink növelhették volna az előnyüket, de Jansik Szilárd közeli lövését védeni tudta a szerb kapus, ráadásul az utolsó pillanatban Nikola Jaksics bombájával egyenlíteni tudtak szerbek (4-4).
A szerbek átvették a vezetést
A második negyed elején is Nagy Ákos hozta el a labdát a ráúszás után, majd Vigvári Vince lövését védeni tudta Glusac, az ellentámadásból pedig Vasilije Martinovics közeli lövésével fordítottak a szerbek (4-5). A mienk azonban nem voltak szívbajosak, a következő támadásból Nagy Ádám bombázott a kapuba négy és fél méterről (5-5). A második negyedben a mieink korántsem termeltek annyira, mint az elsőben, azonban négy perccel a vége előtt ismét előnybe kerültünk. Jansik úszott meg, aki tökéletes labdát kapott, elúszott a szerbek kapusa mellett a labdával, majd közelről az üres kapuba pöckölt (6-5).
Sokáig azonban nem vezettünk, mert egy emberelőnyös helyzet végén a 106 kilós Djordje Lazics váltott gólra egy bejátszást (6-6). Két perccel a vége előtt aztán ismét átvették a vezetést a szerbek. Egy védekezési hiba után Petar Jaksics kapta a labdát a kapuhoz közel, és kilőtte a jobb alsó sarkot (6-7). Az ellentámadásból szerencsére jött is az egyenlítés. Ezúttal Nagy Ádám kapott egy remek átadást, majd öt méterről a kapu jobb oldalába bombázott (7-7). Sajnos azonban a szerbeknek is volt válasza a mieink góljára, ezúttal Mandics kapott egy átadást a jobb szélen, és keményen kilőtte a bal alsót (7-8). Az utolsó fél percben Kovács Péter betalált, az egyenlítőgólját azonban kontra miatt érvénytelenítették, így a szerbek féltávnál egy góllal vezettek.
A szerbek elhúztak a harmadik negyedben
A harmadik negyed elején a szerbek hozták el a labdát a ráúszás után, de akkor még nem tudták növelni az előnyüket, viszont a mieink sem tudtak egyenlíteni. A második szerb támadásból azonban Milos Cuk kilőtte a bal alsót (7-9), így először a meccsen két góllal vezettek a szerbek. A következő támadásból Nagy Ákos bombázott egy hatalmas gólt a léc alá (8-9), de gyorsan visszaállt a kétgólos különbség, mert egy emberelőnyös helyzet végén Nikola Jaksics szerzett közelről gólt a tehetetlen Vogel mellett (8-10). Ezt követően óriási bajba került a magyar csapat, mert zárkózni nem sikerült, ellenben Nikola Dedovics bombája utat talált a kapu jobb oldalába (8-11), ráadásul a másik oldalon Nagy Ádám átlövése levágódott a kapufáról.
Három perccel a negyed vége előtt óriási helyzetet hagytak ki a mieink, ezúttal egy bejátszás után Jansik közeli lövését védte a szerbek kapusa, majd a következő támadásnál Nagy Ádám bombáját védte a szenzációs formában lévő Glusac. Bő egy perccel a vége előtt a szerbek a négygólos vezetésért támadhattak, Milos Cuk pedig hat méterről a bal felsőbe bombázott a blokk híján (8-12). Hogy mennyire nem ment a mieinknek, azt a következő támadás tökéletesen szemléltette, amikor Vigvári Vendel bombáját mellre vette a szerbek kapusa. Ráadásul az ellentámadásból ötmétereshez jutottak a házigazdák, amit Mandics a bal alsóba bombázott (8-13).
A mieink 3-0-val kezdtek
A negyedik negyed elején a mieink hozták el a labdát a ráúszás után, majd Manhercz Krisztián betörése után 11 másodperc elteltével összejött a szépítés (9-13). Ezt követően a magyar csapat nem volt elég pontos támadásban, azonban a védekezése feljavult, így a Vogel helyére beálló Csoma Kristófnak nem kellett védenie az első két percben. Öt perccel a vége előtt felcsillant a reményt, miután Vigvári Vince egy órási bombával tovább tudott szépíteni (10-13).
Négy perccel a vége előtt egy emberelőnyös helyzetet Kovács Péter váltott gólra, ezzel a magyar válogatott két gólra visszajött (11-13). Azonban fél perccel később Strahinja Rasovics vált le az emberéről, és balról hatalmas gólt lőtt a kapu bal oldalába (11-14). A mieink azonban nem adták fel, két és fél perccel a vége előtt Nagy Ádám egy egészen kitekert mozdulattal lőtt gólt jobbról a jobb felső sarokba (12-14).
Ezt követően pár pillanatra elszabadultak az indulatok és kis híján tömegverekedés alakult ki a medencében a két csapat játékosai között, miután Lukics a nyakán fogva szorongatta Fekete Gergőt és betolta a kapuba a magyar játékost. A videózás után a szerbek játékosát kiállították
A videózás után a szerbek játékosát kiállították, a magyar csapat pedig visszajött a meccsbe, ugyanis 1 perc 40 másodperccel a vége előtt Manhercz átadása után Jansik lőtt gólt közelről (13-14). Egy perccel a vége előtt aztán fellélegezhettek a szerbek, ugyanis a bal oldalon üresen maradó Strahinja Rasovics kapott egy tökéletes labdát, majd egy kis lóbálás után átemelte a labdát Csoma fölött (13-15). A mieink azonban nem adták fel, mentek előre és 40 másodperccel a vége előtt Fekete Gergő bombájával (14-15) ismét feljött egy gólra a magyar csapat.
Az utolsó fél percben azonban nem jött össze az egyenlítést, így a magyar válogatott óriási csatában egygólos vereséget szenvedett a házigazda szerb csapattól. Ezzel az is eldőlt, hogy a szerbek már biztosan bejutottak a legjobb négy közé, míg Varga Zsolt együttesének a négy közé jutáshoz győznie kell a címvédő és világbajnok spanyol csapat ellen a keddi zárófordulóban.
Férfi Európa-bajnokság,
Középdöntő, 2. forduló, E csoport:
Szerbia-Magyarország 15-14 (4-4, 4-3, 5-1, 2-6)
Magyarország: Vogel Soma - Nagy Ákos, Vismeg Zsombor, Nagy Ádám, Vigvári Vince, Manhercz Krisztián, Fekete Gergő - cserék: Jansik Szilárd, Varga Vince, Angyal Dániel, Kovács Péter, Vigvári Vendel, Batizi Benedek, Csoma Kristóf (kapus)
gólszerzők: N. Jaksic, Mandic 3-3, Cuk, S. Rasovic 2-2, Randjelovic, Martinovic, Lazic, P. Jaksic, Dedovic 1-1, illetve Nagy Ád. 4, Vigvári Vi., Jansik Sz. 2-2, Angyal, Vigvári Ve., Nagy Ák., Manhercz, Kovács, Fekete 1-1
Európa-bajnokságokon eddig 26 mérkőzést vívott egymással a két válogatott, a magyarok - három döntetlen mellett - 13-10-re vezetnek.
A magyar válogatott a legutóbbi három Eb-n rendre bejutott a négy közé, 2020-as győzelmét követően 2022-ben ezüstérmes, 2024-ben pedig a negyedik volt. Varga Zsolt 2022 óta tartó kapitánysága alatt nyolc világversenyből hét alkalommal szerepelt elődöntőben a csapat, négyszer sikerült érmet szereznie (2022 Eb-ezüst, 2023 vb-arany, 2025 vk-bronz és vb-ezüst).
