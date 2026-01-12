Live
A magyar férfi vízilabda-válogatott 13-10-re nyert a montenegrói csapat ellen a belgrádi Európa-bajnokság második fordulójában, ezzel Varga Zsolt együttese csoportelsőként jutott tovább. A találkozó után a pólóválogatott szövetségi kapitánya úgy értékelt, hogy a harmadik negyedben jó ütemben kikért idő volt a Montenegró ellen megnyert csoportmérkőzés legfontosabb pillanata.

A magyar pólóválogatott a 13-10-es sikernek köszönhetően biztosan csoportelső, és a maximális hat ponttal folytatja szereplését a középdöntőben, előtte viszont még szerdán Málta ellen zárja az Európa-bajnokság első szakaszát.

A férfi pólóválogatott szenzációs győzelmet aratott a belgrádi Európa-bajnokságon
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

„Az volt a kulcsmomentum, hiszen mi egy kicsit fáradtunk, az ellenfél pedig nagy lendülettel jött ránk. Ott jó ütemben sikerült időt kérni, visszavettük a meccs irányítását, és egy gyönyörű emberelőnyös játékkal betaláltunk. Visszajött az a működés elöl, ami hátul megvolt” – idézi az MTI a mérkőzés után nyilatkozó Varga Zsolt. 

A pólóválogatott kapitánya elmondta, miben bízott

A szövetségi kapitány megjegyezte, kiváló játékosok alkotják a riválist, amely hagyományosan mindig előrukkol egy-egy bravúrgyőzelemmel a világversenyeken.

Bíztam benne, hogy nem ellenünk teszik meg ezt. Nagy erővel és figyelemmel mentünk bele ennek érdekében a mérkőzésbe, ezért a végére egy kicsit elfáradtunk, hiszen ez a fajta védekezés rengeteg energiát éget el” 

– folytatta Varga, aki hozzátette, hogy most a legfontosabb a regeneráció, szerdán a Málta elleni utolsó csoportmérkőzést pedig annyira koncentráltan kell lehozni, hogy a találkozó vége már könnyedebb legyen.

„A stabil védekezés alapvetően nagyon fontos, hiszen a mi játékunk ebből indul, de ha meg lehetne határozni egy célt a Málta elleni összecsapásra, akkor az az emberelőnyös helyzetek végletekig való kijátszása lenne” – mondta Varga Zsolt.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa a háromgólos Angyal Dániel volt, aki szerint az elejétől kezdve nagy energiákat öltek a mérkőzésbe, és sikerült ott folytatniuk, ahol a franciák ellen abbahagyták.

Ezúttal is nagyon fontos volt, hogy a védekezésünk végig stabil maradjon, és ebből tudjunk önbizalmat építeni, az ellenfélét pedig elvegyük. A montenegróiaknak így a végére már nem is nagyon maradt ötletük támadásban, és egy picit talán el is fáradtak” 

– mondta az MTI-nek az Olimpiakosz légiósa.

Fekete Gergő kiemelte, voltak ugyan hibák, de sikerült újra kevés gólon tartani az ellenfelet. Hozzátette, a máltaiak ellen szerdán kötelező a győzelem, a középdöntőre pedig napról napra kell építeniük a játékukat, hiszen a hollandok, szerbek és spanyolok elleni meccseknek már hatalmas lesz a tétje.

Csoportgyőztesként jutott tovább a magyar férfi vízilabda-válogatott az Eb-n

 

