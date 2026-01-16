Azóta, hogy a Real Madrid január 12-én kirúgta Xabi Alonsót, a spanyol sztárcsapat felől megállás nélkül jönnek a hírek, hogy Florentino Pérez gőzerővel keresi a szükségmegoldásként kinevezett Álvaro Arbeloa utódját. A korosztályos csapatoknál jó eredményeket elérő vészmegoldás maga is tudja, hogy nem sok sót fog megenni vezetőedzőként.

Jürgen Klopp továbbra is ott van a Real Madrid célkeresztjében

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A Real Madrid Kloppot akarja

Gyakorlatilag az első nevek között merült fel Jürgen Kloppé. A Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi sikeredzője azonban határozottan közölte, hogy nagyon jól érzi magát a Red Bull labdarúgásért felelős globális vezetőjeként, és nem kíván leülni semmilyen kispadra.

A Bild című német lap munkatársa, Christian Falke a lap saját, Igaz vagy hamis címet viselő műsorában egyértelműen az válaszolta a műsorvezető kérdésre, hogy a Real Madrid továbbra is Jürgen Kloppot akarja. A madridiak elképzelése szerint a német edző nyártól vehetné át sztárcsapat irányítását.