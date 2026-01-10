„Nagyon bízom benne, hogy tudunk majd olyan, vagy megközelítőleg olyan szinten játszani, mint Németországban két évvel ezelőtt, és remélhetőleg ehhez majd eredmény is párosul" - nyilatkozta az MTI-nek a román bajnok Dinamo Bukarest beállója, Rosta Miklós.

Rosta Miklós kulcsszereplő lehet az Eb-n

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Rosta Miklós bizakodó az Eb előtt

Hozzátette, ehhez szerencse is kell, hiszen a legjobb nyolc közé jutásra a világelitet jelentő 10-12 csapat pályázik, ezért nagyon nehéz dolguk lesz, és senkit nem szabad lebecsülniük.

Már nincs olyan meccs, ami könnyű győzelmet ígér, minden pontért meg kell szenvednünk a csoportkörben és a középdöntőben is, mert remélhetőleg sikerül továbbjutnunk a csoportból

- magyarázta.

Az idei lesz a 17. férfi kontinenstorna, és a 15., amelyen a magyar válogatott is részt vesz. Az eddigi legjobb szereplése a legutóbbi, 2024-es ötödik helyezés volt.

A dán-svéd-norvég közös rendezésű torna kristianstadi csoportjában jövő pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, január 20-án pedig Izland lesz Rostáék ellenfele, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut, a magyarok célja a legjobb nyolc közé kerülés.

A csapatkapitány Bánhidi Bence november közepe óta térdsérüléssel küzd, és továbbra sem lehet tudni, mennyi időt tölthet majd a pályán Svédországban, ezért poszttársa, Rosta sokkal több lehetőséget kaphat a nemzeti csapatban, mint eddig.

„Próbálom minden meccsen a maximumot nyújtani, és bízom benne, hogy jó teljesítménnyel tudom majd segíteni a válogatottat. Természetesen azon dolgozik az orvosi stáb, hogy Bence visszatérhessen és a csapat segítségére lehessen. Meglátjuk, hogy ez milyen tempóban és hogyan halad" - jegyezte meg a bukaresti légiós.

A magyarok pénteken Győrben 33-23-ra legyőzték Romániát felkészülési mérkőzésen, a Dinamo beállója kilenc lövésből hat gólt szerzett, ezzel ő lett a házigazdák legeredményesebb játékosa. Mint mondta: volt néhány ismerőse, csapattársa az ellenfélnél, és ez meg is látszott, hiszen a két kapus elég jól ismeri őt. Ionut Iancuval lassan két éve nap mint nap együtt edzenek, Mihai Popescu pedig az egyik rivális csapatban véd, és már sokszor játszottak egymás ellen.