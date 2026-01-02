Live
Sarah Bouktit személyében világbajnok, olimpiai ezüstérmes beállót igazol nyáron a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata. Sarah Bouktit a maga posztján jelenleg a világ egyik legjobbja.

A magyar klub honlapjának pénteki beszámolója úgy fogalmaz: a 23 éves Sarah Bouktit életkorát meghazudtoló rutinnal, dinamizmussal és gólerős játékkal hívta fel magára a figyelmet a nemzetközi porondon, ezért a szakmai stáb hosszú távon is fontos szerepet szán neki. Szerződése kettő plusz egy évre szól.

France's pivot #32 Sarah Bouktit shoots and scores a penalty during the IHF Women's Handball World Championship match for 3rd place between the Netherlands and France at the Rotterdam Ahoy Arena, in Rotterdam on December 14, 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Sarah Bouktit (kékben) a világ egyik legjobb beállója
Fotó: JOHN THYS / AFP

Sarah Bouktit Győrben folytatja

Bouktit meghatározó támadójátékkal segíti a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató Metz HB csapatát, amelyben eddig 379 gólt szerzett a Bajnokok Ligájában.

„Sarah a kézilabda világának egyik legnagyobb tehetsége, aki már ilyen fiatalon letette a névjegyét a BL-ben és a nagy nemzetközi tornákon is. Fizikai erejét, bátorságát és játékintelligenciáját olyan kivételes módon ötvözi, ami a legmagasabb szinten is klasszis játékossá teszi” – mondta Per Johansson győri vezetőedző. 

Az 54-szeres válogatott játékos a tavalyi világbajnokságon a bronzérmes francia válogatott legeredményesebb tagja volt 44 találattal, és bekerült a torna álomcsapatába is, 2023-ban pedig vb-aranyat szerzett a nemzeti csapattal.

(MTI)

 

 

