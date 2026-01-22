A szövetség honlapján tette közzé, hogy Sofron István mellett visszatérhetnek azok a fiatalok is, akik decemberben sikeresen szerepeltek a junior válogatottal, Nagy Dominik pedig most debütálhat a felnőttek között.

Sofron István góljaira nagy szüksége lesz a magyar válogatottnak az elit világbajnokságon

Fotó: HEIKKI SAUKKOMAA / Lehtikuva

A sorozat novemberi nyitótornáján a magyarok legyőzték a házigazda és olimpiai szereplő Franciaországot, igaz, előtte a dánoktól és a norvégoktól kikaptak. A második fordulóban, a decemberi Sárközy Tamás Emléktornán a válogatott vereséget szenvedett a lengyel, a francia és az olasz együttestől is.

Oslóban már Sofron István is jégre léphet

A záró felvonásra Oslóban kerül sor február 5-6-án, ahol az A-csoportos házigazdákkal és Ausztria gárdájával mérkőzik meg Magyarország.

A keret:

kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Nagy Kristóf (FTC-Telekom)

hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Dominik (FEHA19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC)

csatárok: Ambrus Gergő (Gyergyói HK), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Schlekmann Márk, Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

Nemzetek Európai Kupája 3. forduló: