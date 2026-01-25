A 15. helyen kiemelt magyar–japán kettős a 16 között a lehető legnehezebb ellenféllel csapott volna össze, mivel párosban Taylor Townsend kétszeres Grand Slam-bajnok, 11-szeres tornagyőztes és korábbi világelső, míg a szintén 29 éves cseh klasszis, Katerina Siniakova jelenleg vezeti párosban a világranglistát, egyesben öt, párosban pedig 33 trófeánál tart, olimpiai és világbajnok, emellett tízszeres GS-győztes. A vasárnapi mérkőzést azonban végül nem játszották le, mivel Stollár Fanny és a partnere a kezdés előtt visszaléptek Kato csuklósérülése miatt.

Stollár Fanny és a partnere ki sem álltak a meccsükre

Fotó: Stollár Fanny Instagram-oldala

Stollár Fanny sem tudott előzetesen semmit a dologról

„Még a partnereként is teljesen váratlanul ért. Annyit tudtam, hogy fájt a csuklója a verseny előtt, de sem meccseken, sem utána nem mondta. Tegnap közölte, hogy fel szeretné adni a versenyt” – nyilatkozta a Nemzeti Sportrádiónak Stollár, aki elárulta, az orvosok szerint japán társa nyugodtan játszhatna, mert nem lenne rosszabb a csuklója, csak fájdalomcsillapítót kellene bevennie. „Ennek ellenére úgy döntött, nem akar pályára lépni, és ma reggel feladta”.

A magyar teniszező hozzátette, csalódott, mert ő akármi van, felmegy a pályára és megpróbálja, amit tud, még ha fáj is, ráadásul ez nem egy akármilyen verseny volt, hanem egy Grand Slam. „Pozitív ez a 16 közé jutás, főleg három Grand Slam-tornán sorozatban. Erre büszke lehetek, de jelen pillanatban csalódott vagyok, mert játszottam volna még egy meccset” – mondta Stollár, aki a következő hetekben Dohában és Dubajban indulna Katóval. Ezzel befejeződött a magyarok számára az Australian Open.