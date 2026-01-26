A beszámolók szerint a Waratahs két játékosa, Miles Amatosero és Angus Scott-Young a szezon előtti felkészülés egyik edzésén esett egymásnak, amelynek a vége súlyos szemüregtörés lett.

Angus Scott-Youngot a saját csapattársa verte meg, a játékos szemüregtörést szenvedett

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Súlyos szemüregtörés az edzésen

A vita gyorsan elfajult,

a két játékos földharc közben ütéseket váltott, mindezt távol a labdától. A dulakodás később állva is folytatódott, mielőtt csapattársaiknak sikerült szétválasztaniuk őket.

A verekedés következtében Angus Scott-Young szemgödre eltört. Egyelőre nem ismert, hogy a sérülés mennyiben veszélyezteti szereplését a közelgő Super Rugby Pacific idényrajtjánál. Scott-Young nemrég csatlakozott a Waratahshoz az angliai Northampton csapatától, így sérülése különösen rosszkor jött, hiszen most készült bejátszani magát új klubjába.

A másik érintett játékos, a 23 éves, 203 centiméter magas és körülbelül 127 kilós óriásnak számító Miles Amatosero fegyelmi eljárás alá került. A Rugby Australia és a NSW Waratahs közös vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására. A vizsgálat lezárulta után Amatoserót négy mérkőzésre szóló eltiltással sújtották az edzésen történtek miatt.

A szövetség és a klub közös közleményben tudatta a döntést, amely szerint Amatosero eltiltása két mérkőzésre csökkenthető, amennyiben sikeresen részt vesz tanácsadáson és oktatási programokon, amelyek a viselkedéskultúra, konfliktuskezelés és sportszerűség erősítését célozzák.

A jelenlegi ítélet értelmében biztosan kihagyja a Waratahs közelgő felkészülési mérkőzéseit a Reds és a Brumbies ellen.

Ha az eltiltását sikerül két meccsre mérsékelni, Amatosero az első tétmérkőzésre már ismét bevethető lehet, így akár a szezon elején visszatérhet a pályára. Angus Scott-Young ezzel szemben semmiféle fegyelmi büntetést nem kapott a verekedésben való részvételéért, ami arra utal, hogy a vizsgálat szerint Amatosero szerepe volt a meghatározó az incidens kirobbanásában.

Az esetről felvétel is készült, amelyet az ausztrál Code Sports sportportál hozott nyilvánosságra. A videón jól látszik, ahogy a két játékos a földön dulakodva ütéseket vált, majd felállva is folytatják az összecsapást, mielőtt csapattársaik közbelépnek.

Az ilyen jellegű verekedések természetesen rendkívül rossz fényt vetnek a klubokra és a sportágra, ezért a szövetségek próbálnak egyre szigorúbban fellépni az edzésen történő fegyelmezetlenségekkel szemben is.