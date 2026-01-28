Az utolsó másodpercekben Magyarország és Svédország is esélyes volt a győzelem megszerzésére, ám Szita Zoltán ziccerénél belemenést ítéltek, majd Andreas Palicka kapus az üresen maradt magyar kapu mellé ívelte a labdát. A visszajátszás után kiderült, hogy Szita kísérleténél Hampus Wanne a büntetőterületen belül állt, így a szabályok értelmében hétméterest kellett volna ítélni a magyar válogatottnak, ám a német játékvezetők ezt videózás után sem tették meg. A döntetlen egyik csapatnak sem jó: a magyarok már nem juthatnak tovább, a svédeknek pedig nem a saját kezükben van a sorsa az elődöntős szereplést illetően a férfi kézilabda Európa-bajnokságon.

A magyar kézilabda-válogatott játékosa, Szita Zoltán (balra) a hajrában hétméterest harcolhatott volna ki Svédország ellen, a játékvezetők másképp látták

Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

A svédek hallgatnak, a dánok nem

A magyar válogatott tagjai sportszerűen inkább nem is akartak foglalkozni a sorsdöntő bírói tévedéssel, de ennél is meglepőbb a svédek reakciója: az Eb-társházigazda játékosai, valamint a helyi sajtó is úgy tett kedd este, mintha nem is történt volna semmilyen játékvezetői hiba – ez önmagában sokatmondó. Másik rendező országként Dánia már nem hagyta szó nélkül a történteket.

„Ez egy teljesen egyértelmű hétméteres. Jól láthatóan a büntetőterületen belül állt a védő.

A játékvezetők még ki is mentek visszanézni az esetet, ahogy kell is. Az, hogy végül arra jutottak, hogy nem történt szabálytalanság, felfoghatatlan.

Ez egy Bundesliga-bírópáros, a kézilabdavilág egyik legelismertebb játékvezetőpárosa. Egyszerűen nem értem, ez óriási dolog a magyaroknak" – mondta a dán TV2 szakértőjeként a korábbi 121-szeres dán válogatott Claus Möller Jakobsen. Az egykori Európa-bajnok Kasper Hvidt egyetértett vele, és külön kiemelte, szemüveg viselését is javasolja Robert Schulze és Tobias Tönnies játékvezetőknek.

Szita Zoltán sportszerű nyilatkozata a kézilabda-Eb-n

A dán sajtót az is sokkolta, hogy Szita Zoltán látszólag nem borult ki az interjúzónában.

„Nem láttam a visszajátszást, úgyhogy nem tudom. Nem én vagyok a játékvezető, nekik kell dönteniük, ilyen a sport, és ezt el kell fogadnunk. Tovább kell lépnünk, és nem szabad ezen rágódnunk, mert egy napunk van a regenerálódásra, utána pedig még egy fontos mérkőzés vár ránk, úgyhogy arra kell koncentrálnunk" – mondta Szita a dán TV2-nek.