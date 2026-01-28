A francia rögbisztár szívinfarktus miatt kórházba került – Uini Atonio kénytelen visszavonulni.

Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Szívinfarktust kapott Uini Atonio

A La Rochelle hétfő este hivatalos közleményben erősítette meg a hírt, miszerint Atoniót a La Rochelle-i kórházba szállították egy feltételezett szívpanasz miatt.

Az orvosi vizsgálatok megerősítették, hogy szívinfarktusról van szó. Állapota jelenleg stabil, és intenzív osztályon megfigyelés alatt tartják”

– áll a klub közleményében. A csapat hozzátette: hosszú felépülési időszak vár a játékosra, aki emiatt nem folytathatja profi karrierjét. „Uini különleges helyet foglal el klubunk történetében és szívében. Ez a hír mélyen elszomorít bennünket” – írta a La Rochelle.

Atonio Új-Zélandon született, pályafutását pedig a szamoai U20-as válogatottban kezdte. 2011-ben költözött Franciaországba, miután a La Rochelle akkori edzője felfigyelt rá egy hongkongi tornán. Segített a csapatnak feljutni az élvonalba, majd kulcsszerepet játszott abban, hogy a klub 2022-ben és 2023-ban is megnyerte a Bajnokok Kupáját. Legutóbb január 18-án, a Harlequins elleni mérkőzésen viselte a csapatkapitányi karszalagot – ez lett pályafutása utolsó találkozója.

Atonio 2014-ben debütált a francia válogatottban, azóta pedig 68 alkalommal ölthette magára a kék mezt. Tagja volt annak a gárdának, amely 2022-ben Grand Slam-győzelmet aratott a Hat Nemzet tornán, majd tavaly ismét elhódította a trófeát.

A címvédő Franciaország február 5-én, rendhagyó módon csütörtök este kezdi meg a szereplését hazai pályán Írország ellen. A mérkőzést azonban már Atonio nélkül játsszák, aki hosszú és sikeres karrierjét követően most az egészségére összpontosít.