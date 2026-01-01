Ha a 2026-os sportévet egyetlen dátummal kellene eladni, az május 30. lenne: UEFA Bajnokok Ligája-döntő a Puskás Arénában. Ilyen esemény ritkán jut egy országnak: egyetlen este, amikor Budapest tényleg a futballvilág közepe. Magyar szemmel a történet külön pluszt kaphat. Mi történik, ha a Liverpool eljut odáig? Akkor hirtelen nemcsak rendezésről beszélünk, hanem arról, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ott lehet egy BL-fináléban, itthon, magyar közönség előtt.

2025 után természetesen 2026-ban is nagy trófeára vágyik Szoboszlai Dominik

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai álma valóra válhat Budapesten

Szoboszlai korábban Thierry Henry kérdésére nem tett nagy ígéretet, csak annyit mondott:

Óriási álom lenne Budapesten BL-döntőt játszani, de hosszú az út odáig.

Pont ez a mondat adja a sztori erejét: nem ígér, de mindenki érti, mit jelentene ez a számára, és persze a magyar Szoboszlai-fanok számára. De ne szaladjunk ennyire előre!

Január: válogatott rajt, rögtön feszültséggel

2026 nem hagy időt a bemelegedésre. Január 10-25. között férfi vízilabda Európa-bajnokságot rendeznek Belgrádban. Ez a helyszín és ez a műfaj mindig különösen kényes. Rövid torna, kevés hibalehetőség, óriási érzelmek. Az Origo Sport korábban többször idézte a válogatott környezetéből azt a mondatot, hogy „itt minden meccs döntő” – és Belgrádban ez hatványozottan igaz. A magyar csapat számára nem a részvétel, hanem az érem a cél, ha lehet, természetesen a legfényesebb, amit Szerbiában elérni különösen nehéz lehet.

Pár nappal később indul a férfi kézilabda Európa-bajnokság (január 15. – február 1.). Az elmúlt évek tanulsága egyértelmű: a magyar válogatott már nem tanulni jár ezekre a tornákra. 2024-ben története legjobb Eb-helyezését hozta, ötödik lett, 23–22-re megnyerve a helyosztót. 2025-ben pedig vb-negyeddöntőt játszott, és Horvátország ellen egyetlen gól döntött (31-30), a torna vége 8. hely lett. A cél kimondva-kimondatlanul most is a legjobb nyolc, és az, hogy a kulcsmeccseken lehetőleg ne egy gól döntsön ellenünk.

Bánhidi Bence vezérletével reális a nyolc közé jutás a kéziválogatott számára

Fotó: Csudai Sándor

Február: téli olimpia – a Liu-korszak után

Helyszín: Milano–Cortina, időpont: február 6–22. A téli olimpia magyar szemmel mindig külön műfaj, közel sem számítunk nagyhatalomnak. A várható magyar csapat létszáma 15-20 fő körül alakulhat, és az előzetes várakozásoknál fontosabb a hangulat: ez már a Liu testvérek utáni korszak.