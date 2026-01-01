Ha a 2026-os sportévet egyetlen dátummal kellene eladni, az május 30. lenne: UEFA Bajnokok Ligája-döntő a Puskás Arénában. Ilyen esemény ritkán jut egy országnak: egyetlen este, amikor Budapest tényleg a futballvilág közepe. Magyar szemmel a történet külön pluszt kaphat. Mi történik, ha a Liverpool eljut odáig? Akkor hirtelen nemcsak rendezésről beszélünk, hanem arról, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ott lehet egy BL-fináléban, itthon, magyar közönség előtt.
Szoboszlai álma valóra válhat Budapesten
Szoboszlai korábban Thierry Henry kérdésére nem tett nagy ígéretet, csak annyit mondott:
Óriási álom lenne Budapesten BL-döntőt játszani, de hosszú az út odáig.
Pont ez a mondat adja a sztori erejét: nem ígér, de mindenki érti, mit jelentene ez a számára, és persze a magyar Szoboszlai-fanok számára. De ne szaladjunk ennyire előre!
Január: válogatott rajt, rögtön feszültséggel
2026 nem hagy időt a bemelegedésre. Január 10-25. között férfi vízilabda Európa-bajnokságot rendeznek Belgrádban. Ez a helyszín és ez a műfaj mindig különösen kényes. Rövid torna, kevés hibalehetőség, óriási érzelmek. Az Origo Sport korábban többször idézte a válogatott környezetéből azt a mondatot, hogy „itt minden meccs döntő” – és Belgrádban ez hatványozottan igaz. A magyar csapat számára nem a részvétel, hanem az érem a cél, ha lehet, természetesen a legfényesebb, amit Szerbiában elérni különösen nehéz lehet.
Pár nappal később indul a férfi kézilabda Európa-bajnokság (január 15. – február 1.). Az elmúlt évek tanulsága egyértelmű: a magyar válogatott már nem tanulni jár ezekre a tornákra. 2024-ben története legjobb Eb-helyezését hozta, ötödik lett, 23–22-re megnyerve a helyosztót. 2025-ben pedig vb-negyeddöntőt játszott, és Horvátország ellen egyetlen gól döntött (31-30), a torna vége 8. hely lett. A cél kimondva-kimondatlanul most is a legjobb nyolc, és az, hogy a kulcsmeccseken lehetőleg ne egy gól döntsön ellenünk.
Február: téli olimpia – a Liu-korszak után
Helyszín: Milano–Cortina, időpont: február 6–22. A téli olimpia magyar szemmel mindig külön műfaj, közel sem számítunk nagyhatalomnak. A várható magyar csapat létszáma 15-20 fő körül alakulhat, és az előzetes várakozásoknál fontosabb a hangulat: ez már a Liu testvérek utáni korszak.
A magyar short track aranykora – olimpiai arany, világbajnoki érmek, telt házas futamok – lezárult, a testvérek Kínát erősítik. Ez nem egyszerű sportági váltás volt, hanem érzelmi törés is a szurkolóknál. 2026-ban már nem az a kérdés, „ki pótolja a Liuékat, hanem az, hogy milyen új történetet tud írni a sportág.
Emlékezetes, az előző játékokon Liu Shaoang olimpiai bajnok lett 500 méteren, emellett bronzérmet nyert 1000 méteren és a vegyes váltóval is, vagyis három éremmel zárt. Testvére, Liu Shaolin Sándor szintén bronzérmes lett a vegyes váltó tagjaként, miközben a férfi 1000 méteres döntő egyik legemlékezetesebb jelenetét hozta: elsőként ért célba, de kizárás miatt végül olimpiai bajnoki cím nélkül maradt. Pontszerző helyekben most is lehet reménykedni, ugyanakkor nagy érvágás, hogy Jászapáti Petra súlyos sérülése miatt nem tud ott lenni a 2026-os olimpián.
A paralimpia március 6-15. között követi a játékokat.
Izgalmasnak ígérkező focitavasz
Január végén újraindul az NB I, és onnantól nincs megállás május közepéig. Az elmúlt idényekből tudjuk: a bajnoki cím és a nemzetközi helyek sorsa ritkán dől el idő előtt. Március-áprilisban minden forduló rangadóvá válik, és jelen állás szerint a címvédő Ferencvárosnak igencsak nehéz dolga lesz. A Győr jelen pillanatban is előtte áll a táblázaton, de a Paks, a Debrecen és talán a Puskás Akadémia is beleszólhat akár a bajnoki aranyért zajló csatába.
Főképp azért, mert a Ferencváros két fronton fog küzdeni, az Európa-ligában ugyanis veretlenül máris elérte a kupatavaszt. Ez hatalmas bravúr, és talán választ kapunk arra a kérdésre is, hogy miért játszik sokkal eredményebben az El-ben a Fradi, mint az NB I-ben.
Május 16-án zárul az NB I, addigra eldől minden hazai kérdés. Pár nappal később Európa már a kupadöntőkre készül, a hónap végén pedig jön az este, amely az egész sportévet meghatározhatja: BL-döntő Budapesten. Ez nemcsak futballmeccs, hanem városi esemény, nemzetközi figyelem, presztízs. Ha magyar játékos is pályára lép, az külön történelmi fejezetet jelentene. Ha nem, akkor is olyan esemény, amelyre évekig hivatkozni lehet.
Nyár: focivilágbajnokság – meccsdömping, sztárok, viták
Június 11. – július 19. között jön a labdarúgó-világbajnokság az USA-Kanada-Mexikó hármas rendezésében: 48 csapat, 104 mérkőzés, vagyis adott lesz a napi program a szurkolók számára. Sajnos, a magyar válogatott nélkül.
Már most látszik: ez a vb nem klasszikus szurkolói karnevál lesz. Hatalmas távolságok, drága utazás, sokat kritizált jegyárak – az Origo Sport is többször foglalkozott azzal, hogy sok drukker szerint ez inkább tévés világbajnokság lesz. A pályán viszont ott lesz minden, amiért vb-t nézünk: Messi, Mbappé, Haaland, Ronaldo, és az az érzés, hogy néhányuk számára ez az utolsó nagy vb-fejezet.
Július: póló és Hungaroring – két biztos nyári pont
A vb után sincs megállás. Július 20-25. között vízilabda Világkupa-döntő Sydneyben, férfi és női tornával. Pár nappal később jön a Forma-1-es Magyar Nagydíj július 24–26. között. Ez a hétvége évek óta ugyanazt adja: sport a pályán, fesztivál a lelátókon.
Az ősz a magyar válogatotté. Marco Rossit marasztalta az MLSZ, a stabilitás adott, a szurkolók pedig ezt értékelik. A Nemzetek Ligája-meccsek nem barátságos találkozók: van tét, van hangulat, telt házas Puskás Aréna, komoly idegenbeli túrák. Ezek a meccsek adják az év második felének futballritmusát.
Az év második fele: az „érmes sportágak” szezonja
Ahogy lemegy a nyári meccsdömping, és a futballból is inkább a „hosszú ősz” marad, a magyar sportban beindul egy másik, nagyon is ismerős ritmus: azoknak a sportágaknak a szezonja, ahol a világ élmezőnye nekünk nem idegen terep, hanem megszokott közeg. A gyorsasági kajak-kenu világbajnokság magyar szemmel tipikusan a nyár végi nagy csúcspont. Itt nem az a kérdés, lesz-e A-döntő, hanem az, hány számban jön össze, és a döntőkben mennyire sikerül „összerakni a tökéletes pályát”.
Ősszel jönnek a küzdősport-világbajnokságok, amelyek mindig külön műfajok: cselgáncs-vb (Baku, október 4–11.), majd birkózó-vb (Manama, október 24. – november 1.). Ezeken a tornákon tényleg egy sorsolás, egy rossz ütem, egy vitatott bírói helyzet vagy egy zseniális kontra képes átrajzolni az egész vb-t. Magyar szempontból mégis pont ezek azok a hetek, amikor évről évre van ok azt mondani: ha jól áll össze a nap, benne van a nagy menetelés.
A 25 méteres medencés világbajnokság decemberben olyan, mintha az úszást turbóra kapcsolnák: több forduló, több fordítás, több taktika, több meglepetés. Magyar szemmel ez azért különleges, mert év végén, amikor sok sportág már lecsengett, a rövidpálya hirtelen újra világesemény-hangulatot csinál.
Női kézilabda-Eb: magyar éremesélyekkel
A női kézi Eb mindig maraton, nem sprint. Itt nem az első két meccs a sztori, hanem az, hogy a csapat mennyire tud stabil maradni két hét terhelésben, minden részletre figyelni kell. Magyar nézőként ez az év végi nagy sorozatélmény: minden este van meccs, minden meccsnek súlya van, és ha elkap a csapat egy jó hetet, abból nagyon gyorsan komoly menetelés lehet. A legutóbbin például bronzérmet nyertek a lányok.
2026 – SPORTNAPTÁR
Január 10–25. Férfi vízilabda Európa-bajnokság (Belgrád)
Január 15. – február 1. Férfi kézilabda Európa-bajnokság (Dánia, Norvégia, Svédország)
Január 24–25. NB I tavaszi rajt (hétvége)
Február 6–22. Téli olimpia (Milano–Cortina)
Február 8. Super Bowl LX (Levi’s Stadium, Santa Clara)
Március 6–15. Téli paralimpia (Milano–Cortina)
Április 7–8. Bajnokok Ligája – negyeddöntő, 1. meccsek
Április 9. Európa-liga – negyeddöntő, 1. meccsek
Április 9. Konferencia-liga – negyeddöntő, 1. meccsek
Április 14–15. Bajnokok Ligája – negyeddöntő, visszavágók
Április 16. Európa-liga – negyeddöntő, visszavágók
Április 16. Konferencia-liga – negyeddöntő, visszavágók
Április 28–29. Bajnokok Ligája – elődöntő, 1. meccsek
Április 30. Európa-liga – elődöntő, 1. meccsek
Április 30. Konferencia-liga – elődöntő, 1. meccsek
Május 5–6. Bajnokok Ligája – elődöntő, visszavágók
Május 7. Európa-liga – elődöntő, visszavágók
Május 7. Konferencia-liga – elődöntő, visszavágók
Május 16. NB I záróforduló
Május 20. Európa-liga döntő (Isztambul, Beşiktaş Park)
Május 27. Konferencia-liga döntő (Lipcse)
Május 30. Bajnokok Ligája-döntő (Budapest, Puskás Aréna)
Június 11. – július 19. Labdarúgó-világbajnokság (48 csapat / 104 meccs)
Június 29. – július 12. Wimbledon
Július 4–26. Tour de France
Július 20–25. Vízilabda Világkupa-döntő (Sydney)
Július 24–26. Forma–1 Magyar Nagydíj (Hungaroring)
Augusztus 26–30. Kajak-kenu vb (Poznań)
Szeptember 11–13. Atlétikai Ultimate világbajnokság (Budapest)
Szeptember 23. – október 5. Nemzetek Ligája
Október 4–11. Cselgáncs-vb (Baku)
Október 24. – november 1. Birkózó-vb (Manama)
November 12–17. Nemzetek Ligája
December 1–6. Rövidpályás úszó-vb, 25 m (Peking)
December 3–20. Női kézilabda Európa-bajnokság (Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Törökország)
