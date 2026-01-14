Drámai végjátékot hozott a Szolnoki Olajbányász és a Trieste BL-rangadója. Az olaszok 0,3 másodperccel a vége előtt duplát dobtak, amire a magyar csapat még válaszolhatott volna, de egy szabálytalanság miatt erre nem volt esélye. A Szolnok oldalbedobása után egyértelműen úgy tűnt, az olaszok faultolták a gyűrűnél labdát kapó Brady Skeenst, ám a játékvezetők nem ítéltek hibát, ami a vendégek sikerét jelentette.

Drámai végjátékot követően búcsúzott a Szolnok

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

Csalás történt a Szolnok BL-meccsén?

A mérkőzés után óriási volt a csalódottság magyar oldalon, a botrányos döntés mellett a szakértők sem mentek el szó nélkül.

„Tartottunk attól, hogy egylabdás végjáték lesz.

Én kimondom: az utolsó jelenetnél csalás történt. Nagyon remélem, a szövetség és a Szolnok mindent elkövet majd, hogy revansot vegyen.

Nyilván nem ezen múlt a mérkőzés, rengeteget hibázott a Szolnok, többször a kezében volt a meccs, de ez egyértelmű fault volt. Nagyon nem volt szép, teljesen ki vagyok akadva, óriási dolog lett volna legjobb 16 közé jutni” – fakadt ki az M4 Sport szakértője, Halm Roland, akivel szakértőtársa, Boros Zoltán is egyetértett.

Szó szerint az utolsó pillanatban dőlt el a diósgyőri BL-dráma

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

A Szolnok edzője szerint is nagyot hibáztak a bírók

A közönség reakciója mindent elmond, az utolsó helyzetben egyértelmű fault volt.

Büszke vagyok, mert kiválóan teljesített a csapatom, de ebben a pillanatban nagyon csalódott vagyok” – mondta Vedran Bosnic vezetőedző.

„A körülményekről és a játékvezetőkről nem fogok beszélni. Mindenki megnézheti a végjátékot és eldöntheti maga, mi történt. Mindenkinek a szíve joga, hogy megítélje ezt a helyzetet” – nyilatkozta a vitatott helyzettel kapcsolatban a szolnokiak játékosa, Somogyi Ádám.

A sorozatból a Szolnok kiesett, a Trieste 2-1-es összesítéssel jutott be a férfi kosárlabda BL nyolcaddöntőjébe, ahol négy kvartettben folytatják a csapatok, majd a körmérkőzések végén a csoportok első két helyezettje kerül a negyeddöntőbe.

