Christophe Dubi, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) illetékes ügyvezető igazgatója szerint sok még a teendő a jégteknőnél a téli olimpia kapcsán, de ezek nem bonyolult munkák. „Minden, ami a műszaki rendszerekkel, a pálya hűtésével, a pontozással, a kamerákkal kapcsolatos, a helyén van” – mondta. „Sok hiányzik még az utolsó simításig, néhány betonburkolatot kell lerakni a sátraknak, némi földmunka is van még, hogy a helyszínt előkészítsék a nézők fogadására. Sokan dolgoznak rajta. Kétségtelen, hogy készen lesz!”

Vajon minden elkészül a téli olimpia kezdetére?

Fotó: MICHELE LUIGI EDOARDO NOVAGA / ANADOLU

Nem kapkodtak az olaszok a téli olimpia kapcsán

A bob-, szánkó- és szkeleton viadalnak is otthont adó létesítmény megépítésére kevesebb mint három év állt rendelkezésre, mert az olaszok a NOB nyomásának ellentmondva új pályát akartak, nem pedig egy másik városban vagy szomszédos országban megrendezni az ötkarikás futamokat. A Szent Júlia Aréna több mint egy év csúszással készült el, másfél hete volt rajta az első (és utolsó) tesztverseny.

Dubi elmondta, hogy a munka teljes lendülettel folyik, a helyszín befejezése érdekében. „Le a kalappal mindazok előtt, akik ilyen rövid idő alatt ilyen komoly fejlődést értek el. Ez azt jelenti, hogy mindenki a fedélzeten van. Naponta 1600 munkás dolgozik ott. Nagyon magabiztos vagyok” - tette hozzá.