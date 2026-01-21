Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli: Orbán Viktor januári rezsistopot jelentett be

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarországon szokatlanul kemény fagyokkal indult a január 2026-ban. A zord időjárásnak köszönhetően a Balaton egyes helyeken korcsolyázhatóra fagyott, amelyet az Újpest hokisai ki is használtak az edzésen.

Az Újpest U18-as jégkorong csapata a Balaton jegét választotta edzésének helyszínéül. Ez így elsőre elég extrémnek hangzik, de ha jobban megnézzük Magyarország legnagyobb tavának felületét, akkor azért látható, hogy miért erre esett a lila-fehér hokisok választása. A nagy januári hideg miatt már korcsolyázható egyes helyeken a tó, amit a lenti képek tanulsága szerint ki is használtak a fiatalok.

Az Újpest hokisai a Balaton jegén
Az Újpest hokisai a Balaton jegén
Fotó: Balog Tamas / Újpesti Jégkorong Akadémia

Az Újpest hokisai bevették a Balatont

A negyedik kerületi klub egy egész galériát szentelt a nem mindennapi eseménynek, és az látható, hogy élvezettel vették be a jeges tavat az Újpest növendékei a hidegben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!