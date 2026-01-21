Az Újpest U18-as jégkorong csapata a Balaton jegét választotta edzésének helyszínéül. Ez így elsőre elég extrémnek hangzik, de ha jobban megnézzük Magyarország legnagyobb tavának felületét, akkor azért látható, hogy miért erre esett a lila-fehér hokisok választása. A nagy januári hideg miatt már korcsolyázható egyes helyeken a tó, amit a lenti képek tanulsága szerint ki is használtak a fiatalok.

Az Újpest hokisai a Balaton jegén

Fotó: Balog Tamas / Újpesti Jégkorong Akadémia

Az Újpest hokisai bevették a Balatont

A negyedik kerületi klub egy egész galériát szentelt a nem mindennapi eseménynek, és az látható, hogy élvezettel vették be a jeges tavat az Újpest növendékei a hidegben.