Magyarországon szokatlanul kemény fagyokkal indult a január 2026-ban. A zord időjárásnak köszönhetően a Balaton egyes helyeken korcsolyázhatóra fagyott, amelyet az Újpest hokisai ki is használtak az edzésen.
Az Újpest U18-as jégkorong csapata a Balaton jegét választotta edzésének helyszínéül. Ez így elsőre elég extrémnek hangzik, de ha jobban megnézzük Magyarország legnagyobb tavának felületét, akkor azért látható, hogy miért erre esett a lila-fehér hokisok választása. A nagy januári hideg miatt már korcsolyázható egyes helyeken a tó, amit a lenti képek tanulsága szerint ki is használtak a fiatalok.
Az Újpest hokisai bevették a Balatont
A negyedik kerületi klub egy egész galériát szentelt a nem mindennapi eseménynek, és az látható, hogy élvezettel vették be a jeges tavat az Újpest növendékei a hidegben.
