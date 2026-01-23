„Védekezésben az első félidőben sokat hibáztunk, de a második félidőben az a végtelen akarat, tűz, bevetődő blokkok és Vogel Soma teljesítménye meghozta a sikert. Nem véletlenül volt a görögöké az egyetlen veretlen csapat eddig, kiváló, világklasszis játékosok alkotják, akik kihasználták a pontatlanságainkat, de szerencsére tudtunk váltatni és magasabb fokozatba kapcsolni” – fogalmazott a vízilabda-válogatott világ- és Európa-bajnok csapatkapitánya.

A csapatkapitány volt a vízilabda-válogatott legjobbja

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

​A válogatott csapatkapitánya szerint a szeretet hozza a győzelmeket

„Hatalmas szíve van ennek a csapatnak: ha valaki hibázik, összezárunk, ha lemarad egy blokkról, akkor a másik bevetődik. Ez a szeretet tud hosszú távon nagy győzelmeket hozni, ez a kohéziós erő az, amivel komoly eredményeket lehet elérni” – tette hozzá a mérkőzés emberének megválasztott Manhercz, aki négy góljával oroszlánrészt vállalt a győzelemből.

Persze, szükség volt elöl és hátul is a jó játékomra, de egy fecske nem csinál nyarat”

– mondta az MTI kérdésére a csapatkapitány, aki a fináléval kapcsolatban egyelőre annyit mondott, mindegy, hogy a szerb vagy az olasz gárda jön szembe, ők "meg fognak halni a vízben".

Angyal Dániel nem volt tisztában vele, hogy a 200. válogatott mérkőzésén ugrott medencébe, de mint elmondta, ennél szebb ajándékot el sem tudott volna képzelni.

Nagyon fegyelmezetten és jól játszottunk, az első negyedben is úgy kaptuk a gólokat, hogy azokat a lövőket engedtük lőni, akiket előre megbeszéltünk, de kicsit talán lecsúszott egy-egy blokk, vagy apró hiba jött be. Négy negyeden keresztül tudtunk nagyon magas szinten vízilabdázni, ez közel volt a tökéleteshez”

– mondta a 33 éves Angyal, aki éppen Görögországban, az Olympiakosz légiósa.

Angyal Dániel (balra) a 200. meccsét játszott a válogatottban

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese.

A magyaroknak ez lesz történetük kilencedik Európa-bajnoki fináléjuk és rekordjukat tovább javíthatva a 14. elsőségüket gyűjthetik be a kontinensviadalokon, melyeken 1989 óta rendeznek egyenes kieséses meccseket.