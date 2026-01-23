Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij nem örül: elképesztő titkok derültek ki a béketárgyalásról

Olvasta?

Botrány a Jákli Mónika-ügyben: Rohadj meg, f*szkalap

Link másolása
Vágólapra másolva!
Péntek este a magyar férfi vízilabda-válogatott 15-12-re legyőzte a görög csapatot a belgrádi Európa-bajnokság elődöntőjében, ezzel Varga Zsolt együttese bejutott a vasárnapi fináléba. A találkozó után Manhercz Krisztián, a vízilabda-válogatott csapatkapitánya a csapategységet emelte ki döntő tényezőként, a döntővel kapcsolatban pedig azt mondta, mindegy ki lesz az ellenfél, meg fognak halni a vízben.

„Védekezésben az első félidőben sokat hibáztunk, de a második félidőben az a végtelen akarat, tűz, bevetődő blokkok és Vogel Soma teljesítménye meghozta a sikert. Nem véletlenül volt a görögöké az egyetlen veretlen csapat eddig, kiváló, világklasszis játékosok alkotják, akik kihasználták a pontatlanságainkat, de szerencsére tudtunk váltatni és magasabb fokozatba kapcsolni” – fogalmazott a vízilabda-válogatott világ- és Európa-bajnok csapatkapitánya. 

A csapatkapitány volt a vízilabda-válogatott legjobbja
A csapatkapitány volt a vízilabda-válogatott legjobbja
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

​A válogatott csapatkapitánya szerint a szeretet hozza a győzelmeket

„Hatalmas szíve van ennek a csapatnak: ha valaki hibázik, összezárunk, ha lemarad egy blokkról, akkor a másik bevetődik. Ez a szeretet tud hosszú távon nagy győzelmeket hozni, ez a kohéziós erő az, amivel komoly eredményeket lehet elérni” – tette hozzá a mérkőzés emberének megválasztott Manhercz, aki négy góljával oroszlánrészt vállalt a győzelemből.

Persze, szükség volt elöl és hátul is a jó játékomra, de egy fecske nem csinál nyarat” 

– mondta az MTI kérdésére a csapatkapitány, aki a fináléval kapcsolatban egyelőre annyit mondott, mindegy, hogy a szerb vagy az olasz gárda jön szembe, ők "meg fognak halni a vízben".

Angyal Dániel nem volt tisztában vele, hogy a 200. válogatott mérkőzésén ugrott medencébe, de mint elmondta, ennél szebb ajándékot el sem tudott volna képzelni.

Nagyon fegyelmezetten és jól játszottunk, az első negyedben is úgy kaptuk a gólokat, hogy azokat a lövőket engedtük lőni, akiket előre megbeszéltünk, de kicsit talán lecsúszott egy-egy blokk, vagy apró hiba jött be. Négy negyeden keresztül tudtunk nagyon magas szinten vízilabdázni, ez közel volt a tökéleteshez” 

– mondta a 33 éves Angyal, aki éppen Görögországban, az Olympiakosz légiósa.

A férfi vízilabda-válogatott óriási győzelmet aratott a görög csapa ellen
Angyal Dániel (balra) a 200. meccsét játszott a válogatottban
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese.

A magyaroknak ez lesz történetük kilencedik Európa-bajnoki fináléjuk és rekordjukat tovább javíthatva a 14. elsőségüket gyűjthetik be a kontinensviadalokon, melyeken 1989 óta rendeznek egyenes kieséses meccseket.

  • kapcsolódó cikkek:
Fantomgólról és érthetetlen piros lapról beszélnek a görögök a magyarok elleni történelmi lehetőség után
A pólóválogatott kapitánya elmondta, mivel sikerült leiskolázni a görögöket
Parádézott a pólóválogatott, döntős az Európa-bajnokságon!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!