A magyar válogatott elképesztő meccset játszott a címvédő és világbajnok spanyol csapattal. A két együttes szinte végig fej-fej mellett haladt, az utolsó percben azonban már a magyar válogatott volt előnyben.

Vogel Soma volt a magyar válogatott hőse

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A spanyolok azonban a dudaszó pillanatában egyenlíteni tudtak, így jöhetett az ötöspárbaj, melyben ezúttal is a ferencvárosi Vogel Soma volt a hős, aki már a rendes játékidőben is kivédett két büntetőt.

​A válogatott kapitánya szerint az esélyek nem mellettünk szóltak

A mérkőzés után Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az M4 Sport kamerája előtt értékelte a meccset.

A csapatvédekezés fantasztikus volt. Amikor a világbajnokságokon játszottunk velük, mindkét alkalommal három negyedet lehoztunk hasonlóan jól, mint most. A különbség most az volt, hogy most a negyedik negyedig menni tudtunk velük, sőt, most vezettünk is a végén. Aztán azzal az ejtős góllal visszajöttek a meccsbe, így ötméteresekre kényszerültünk. Óriási dolog, hogy nyertünk, hatalmas gratuláció a srácoknak. Ez most óriási csapatmunka volt”

– értékelt Varga Zsolt, aki elmondta, hogy azért is nagy dolog a győzelem, mert a statisztika nem a mieink mellett szólt.

Varga Zsolt együttese óriási győzelmet aratott

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

„Vannak arra statisztikák is, hogy egy ilyen helyzetben melyik csapatnak van nagyobb esélye a győzelemre a büntetőpárbajban.

Az utolsó pillanatban kapott gól miatt nem mellettünk szóltak az esélyek, de óriási szívvel és tűzzel álltak bele a játékosok. Soma a védéseket hozta, a srácok meg az ötösöket lőtték be, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk. Ez a siker biztosan sokat lendít, hiszen legyőztük a világ egyik legjobb csapatát. Ez óriási fegyvertény, nagy önbizalmat adhat nekünk, de a következő meccs is nulla nulláról indul, bárki is lesz az ellenfél. Most a legfontosabb a pihenés és a regenerálódás, után folytatjuk az elemzést és megyünk tovább”

– tette hozzá Varga Zsolt.

Varga Zsolt együttese ezzel megőrizte veretlenségét a spanyolokkal szemben a kontinensviadalok történetében: Ez volt a két csapat 21. összecsapása, a rivális egyszer sem győzött. A spanyolok 2018 óta a két olimpiát leszámítva minden világversenyen dobogósok voltak, ez a sorozat szakadt most meg.