A magyar férfi pólóválogatott ötméteresekkel 15-14-re legyőzte a címvédő és világbajnok spanyol csapatot a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének zárófordulójában, ezzel bejutott a legjobb négy közé. Varga Zsolt, a válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzés után elmondta, óriási fegyvertény legyőzni a világ legjobb csapatát, már csak azért is, mert az esélyek nem a mieink mellett szóltak.

A magyar válogatott elképesztő meccset játszott a címvédő és világbajnok spanyol csapattal. A két együttes szinte végig fej-fej mellett haladt, az utolsó percben azonban már a magyar válogatott volt előnyben. 

Vogel Soma volt a magyar válogatott hőse
Vogel Soma volt a magyar válogatott hőse
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A spanyolok azonban a dudaszó pillanatában egyenlíteni tudtak, így jöhetett az ötöspárbaj, melyben ezúttal is a ferencvárosi Vogel Soma volt a hős, aki már a rendes játékidőben is kivédett két büntetőt. 

​A válogatott kapitánya szerint az esélyek nem mellettünk szóltak

A mérkőzés után Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az M4 Sport kamerája előtt értékelte a meccset. 

A csapatvédekezés fantasztikus volt. Amikor a világbajnokságokon játszottunk velük, mindkét alkalommal három negyedet lehoztunk hasonlóan jól, mint most. A különbség most az volt, hogy most a negyedik negyedig menni tudtunk velük, sőt, most vezettünk is a végén. Aztán azzal az ejtős góllal visszajöttek a meccsbe, így ötméteresekre kényszerültünk. Óriási dolog, hogy nyertünk, hatalmas gratuláció a srácoknak. Ez most óriási csapatmunka volt” 

– értékelt Varga Zsolt, aki elmondta, hogy azért is nagy dolog a győzelem, mert a statisztika nem a mieink mellett szólt. 

Belgrád, 2026. január 18. Varga Zsolt szövetségi kapitány (k) a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország - Szerbia mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 18-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Varga Zsolt együttese óriási győzelmet aratott
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

„Vannak arra statisztikák is, hogy egy ilyen helyzetben melyik csapatnak van nagyobb esélye a győzelemre a büntetőpárbajban. 

Az utolsó pillanatban kapott gól miatt nem mellettünk szóltak az esélyek, de óriási szívvel és tűzzel álltak bele a játékosok. Soma a védéseket hozta, a srácok meg az ötösöket lőtték be, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk. Ez a siker biztosan sokat lendít, hiszen legyőztük a világ egyik legjobb csapatát. Ez óriási fegyvertény, nagy önbizalmat adhat nekünk, de a következő meccs is nulla nulláról indul, bárki is lesz az ellenfél. Most a legfontosabb a pihenés és a regenerálódás, után folytatjuk az elemzést és megyünk tovább” 

– tette hozzá Varga Zsolt. 

Varga Zsolt együttese ezzel megőrizte veretlenségét a spanyolokkal szemben a kontinensviadalok történetében: Ez volt a két csapat 21. összecsapása, a rivális egyszer sem győzött. A spanyolok 2018 óta a két olimpiát leszámítva minden világversenyen dobogósok voltak, ez a sorozat szakadt most meg.

A magyar csapatra két nap pihenő vár, a pénteki elődöntőben pedig jó eséllyel a görögökkel csap össze.

 

