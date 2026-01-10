A magyar férfi vízilabda-válogatott remek védekezéssel és helyenként meggyőző támadójátékkal 15-7-re legyőzte Franciaországot a belgrádi Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában. A mérkőzés után Varga Zsolt szövetségi kapitány, valamint a játékosok értékelték a találkozót.

Varga Zsolt elmondta, mi a csapat sikerének egyik titka

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Varga Zsolt elégedett volt

„A védekezés kiválóan működött. Megtaláltuk az előző tornán, hogy mi az, ami jól működik ellenük, és szerencsére nem volt más, amit elő tudtak volna venni a zsákból. Végig kontrolláltuk a meccset a négy negyed során. Jó csapat, jó edzővel, végig kellett koncentrálnunk ellenük, mert kicsi kicsúszás is elég lehetett volna ellenük, hogy veszélyessé váljanak. Mentálisan ezért nehéz meccs volt, emiatt különösen büszke vagyok a játékosokra.

Nem lehet a védekezést csak önmagában értékelni. Hat a hat ellen a támadás utolsó fázisa már a védekezés első fázisa és fordítva, amit nagyon sokat gyakorolunk edzésen. Fontos volt, hogy egy sokat mozgó csapat ellen folyamatosan létszámfölényt tudjunk kialakítania.

A szövetségi kapitány elmondta, hogy Vogel Somát, akinek a pénteki edzésen belenyúltak a szemébe két-három napig kezelni kell, de számíthat rá a csapat.

A csapat egyetlen balkezese, Nagy Ákos elmondta, hogy az első gól megszerzése nagyon jó érzés volt, különösen miután megadták.

„Lett egy megérkezés érzésem, megnyugodtam, és jó érzés volt, hogy segíteni tudtam a csapatnak. Bele kellett tenni a száz százalékot, hogy olyan könnyűnek látszódjon kintről a meccs, ahogy az az eredményjelzőn látszott” – mondta.

A kapuban nagyszerűen teljesítő Csoma Kristóf is a védelmet dicsérte.

Fergeteges védekezést tettek elém a többiek, öröm volt nézni, ahogy lekövették, amiket mondok, és azokba a sávokba kényszerítették a lövőket, amiket kértem tőlük.

Viszonylag jól ment a védés, csak a második gólt sajnálom, de erős tudtam maradni fejben, és visszajöttem a hiba után. A szabadnapon tudunk egy kicsit regenerálódni, pihenni.