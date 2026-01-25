Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Látta már?

Öngyilkos lett az Indul a bakterház sztárja: ilyen állapotban van most Bendegúz sírja – fotó

Link másolása
Vágólapra másolva!
A belgrádi férfi vízilabda-világbajnokság döntőjében a magyar válogatott 10-7-re kikapott a címvédő és olimpiai bajnok szerbektől. Varga Zsolt szövetségi kapitány a finálé után megdicsérte a játékosait, és azt is elmondta, mi hiányzott a nemzeti együttes sikeréhez.

A magyar válogatott hatalmasat küzdött, de a döntő második felében elfáradt, és nem tudta tartani a lépést a taktikusan vízilabdázó szerbekkel. Varga Zsolt együttesének így sem kell szégyenkeznie, hiszen a szövetségi kapitány fiatal csapata ezüstéremmel zárta a belgrádi Európa-bajnokságot.

Varga Zsolt csapata nem tudta megnyerni a szerbek elleni döntőt
Varga Zsolt csapata nem tudta megnyerni a szerbek elleni döntőt
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Varga Zsolt szerint a tapasztalat hiányzott

A magyar pólóválogatott szövetségi kapitánya, Varga Zsolt büszke a játékosaira, és azt is elmondta, mire van szükség a jövőbeli sikerekhez.

„Azt lehet mondani, hogy egy pici tapasztalat hiányzott a részünkről, ez a szerbeknél jobban megvolt. Büszke vagyok a játékosaimra. 

Ezekhez a nagy döntőkhöz kell egy sajátos tapasztalat. Ez a csapat ezzel a tűzzel, lelkesedéssel nagyon jó úton jár, ezt kell továbbvinni. A döntőket is gyakorolni kell, 

hogy aztán eljussunk odáig, hogy egyet megnyerjünk. Minden sikernek ez az útja” – mondta a szövetségi kapitány. 

„Ez egy fiatal, épülő csapat, ezen az úton kell tovább haladnunk. 

Minden meccs nagyon éles és fontos volt, és mi minden mérkőzésen hatalmas tűzzel játszottunk, 

így a torna végére kissé elfáradtunk. Ez a fajta fáradtság mindkét oldalon megvolt, a szerbeknél is, de a nagyobb tapasztalattal ők jöttek ki jobban ebből” – tette hozzá Varga Zsolt.

Belgrád, 2026. január 25. Varga Zsolt szövetségi kapitány (j2) a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság döntőjében játszott Szerbia - Magyarország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 25-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Varga Zsolt büszke a játékosaira
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A házigazda szerbek történetük során – Jugoszlávia eredményeivel együtt – a kilencedik alkalommal lettek a kontinens legjobbjai, de az örökrangsort a 13-szoros Európa-bajnok magyarok vezetik.

Kapcsolódó cikkek

Drámai változás a vízilabda-Eb döntője kapcsán, a magyarok sem hagyták szó nélkül
Üzent az Eb-döntő előtt előtt a pólóválogatott kapitánya: Meg fogunk halni a vízben!
Vogel: Úgy álltam hozzá, hogy ami jön, azt ki fogom védeni

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!