A magyar válogatott hatalmasat küzdött, de a döntő második felében elfáradt, és nem tudta tartani a lépést a taktikusan vízilabdázó szerbekkel. Varga Zsolt együttesének így sem kell szégyenkeznie, hiszen a szövetségi kapitány fiatal csapata ezüstéremmel zárta a belgrádi Európa-bajnokságot.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Varga Zsolt szerint a tapasztalat hiányzott

A magyar pólóválogatott szövetségi kapitánya, Varga Zsolt büszke a játékosaira, és azt is elmondta, mire van szükség a jövőbeli sikerekhez.

„Azt lehet mondani, hogy egy pici tapasztalat hiányzott a részünkről, ez a szerbeknél jobban megvolt. Büszke vagyok a játékosaimra.

Ezekhez a nagy döntőkhöz kell egy sajátos tapasztalat. Ez a csapat ezzel a tűzzel, lelkesedéssel nagyon jó úton jár, ezt kell továbbvinni. A döntőket is gyakorolni kell,

hogy aztán eljussunk odáig, hogy egyet megnyerjünk. Minden sikernek ez az útja” – mondta a szövetségi kapitány.

„Ez egy fiatal, épülő csapat, ezen az úton kell tovább haladnunk.

Minden meccs nagyon éles és fontos volt, és mi minden mérkőzésen hatalmas tűzzel játszottunk,

így a torna végére kissé elfáradtunk. Ez a fajta fáradtság mindkét oldalon megvolt, a szerbeknél is, de a nagyobb tapasztalattal ők jöttek ki jobban ebből” – tette hozzá Varga Zsolt.

Varga Zsolt büszke a játékosaira

A házigazda szerbek történetük során – Jugoszlávia eredményeivel együtt – a kilencedik alkalommal lettek a kontinens legjobbjai, de az örökrangsort a 13-szoros Európa-bajnok magyarok vezetik.

