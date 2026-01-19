„Elszakadt az elülső keresztszalagom. Ez műtétet és hosszú rehabilitációs időszakot jelent. Mindez még kissé irreális számomra, és talán még nem fogtam fel teljesen, de nehéz hónapok várnak rám, ezért el kell fogadnom” – írt a közösségi oldalán a dán beálló, aki nyáron Veszprémbe igazol.

A Veszprémbe igazoló Lukas Jörgensenre (balra) hosszú kihagyás vár

Fotó: Jonathan Nackstrand/AFP

Súlyosan megsérült a Veszprém sztárigazolása

Jörgensen vasárnap a Románia ellen 39-24-re megnyert csoportmérkőzésen sérült meg, de a pontos diagnózist csak a hétfői orvosi vizsgálatok után jelentették be.

Az elülső keresztszalag-szakadás az egyik legsúlyosabb sportsérülés. A sportba való biztonságos visszatéréshez legalább 6-9 hónap intenzív rehabilitáció szükséges.

A német Flensburg-Handewitt 26 éves kézilabdázója helyére nem hív be új játékost a keretbe Nikolaj Jacobsen, az olimpiai és világbajnoki címvédő dán válogatott szövetségi kapitánya