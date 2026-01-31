Live
Tovább gyűrűzik a magyar pólóbotrány: kiborította a bilit a válogatottból kirúgott sztárjátékos

Visszaküzdötte magát a magyar férfi vízilabda-válogatottba azok után, hogy világbajnokként kimaradt a párizsi olimpiai csapatból, Belgrádban most újra bizonyított. Vigvári Vendel Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett, a döntőben pedig három gólt lőtt Szerbia ellen. A Ferencváros 24 éves pólósa nemcsak játékával, hanem kitartásával is példát mutat.

„Elképesztően büszke vagyok az éremre és a csapatra – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Vigvári Vendel. – Fantasztikus közösséget alkotunk, minden sportoló egyszer egy ilyen csapatban szeretne játszani.” 

Vigvári Vendel előtt nagy jövő áll
Vigvári Vendel előtt nagy jövő áll
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Vigvári Vendel példaképe, Benedek Tibor akaraterejével küzd

Bár a vereség fájdalmas volt, Vigvári szerint tanulni lehet belőle:

 „Más minden döntő és a körítése is... ezt is meg kell tanulni."

A Párizsból való kimaradásról már múlt időben beszél: „Nem foglalkozom a történtekkel. Örülök, hogy túlvagyok rajta és fejlődtem. Az edzőim bíznak bennem, próbálom meghálálni a játékommal.” A fiatal pólóst a kudarc még elszántabbá tette: jegyzetfüzetbe rögzíti az ellenfelek szokásait, lövéseit, hibáit. 

Van egy füzetem, amibe minden apróságot felírok... Meccsek előtt, elalváskor is átnézem, hogy bennem maradjon.”

BELGRADE, SERBIA - JANUARY 10: Vendel Vigvari (10) of Hungary in action during the Euro Water Polo 2026 game between France and Hungary in Belgrade, Serbia on January 10, 2026. Filip Stevanovic / Anadolu (Photo by Filip Stevanovic / Anadolu via AFP)
A legendás tízes sapkában vízilabdázó Vigvári Vendel
Fotó: FILIP STEVANOVIC / ANADOLU

Vigyáz a testvéri kötelékre is: öccsével, Vincével nemcsak világbajnokként, hanem szorosan összetartó társakként küzdenek.

 Nagyon jóban vagyunk, még ha egymás ellen is játszunk, szeretjük és támogatjuk egymást.” 

Közös céljuk, hogy együtt legyenek olimpiai bajnokok, mint egykor a Varga fivérek.

Példaképe, Benedek Tibor – akinek a kezei alatt lettek a testvérével OB I-es játékosok az UVSE-ben – szelleme végigkíséri karrierjét. „Ő volt számomra az egyértelmű példakép – vallja Vigvári. 

– Édesapám és az egész családom is komoly mintát mutatnak nekem.”

A legendás tízes sapkában vízilabdázó Vigvári Vendel tehát nemcsak Benedek Tibor örökségét viszi tovább, hanem bizonyítja, hogy valóban „akaraterejével küzd az álmaiért”.

A teljes interjú ide kattintva olvasható! 

