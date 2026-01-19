Nagy csatában kikapott a szerbektől a magyar férfi vízilabda-válogatott, a meccset elnézve azonban ehhez kellettek a bírók is.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A találkozó után már Varga Zsolt, a vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya sem rejtette véka alá a véleményét a játékvezetéssel kapcsolatban. Így voltak ezzel a magyar szurkolók is, akik az M4 Sport közösségi oldalát árasztották el a felháborodott kommentjeikkel.

Ilyen látványos csalást is, mint amit a két "rigó" művelt, csak a vízilabdában lehet elkövetni. Objektív bíráskodás esetén nem győztek volna le minket a rácok!

„Teljesen értelmetlen lett ez a vízilabda! Nem tudom nézni annyira a játékvezetők kénye kedvére tudják manipulálni az egész meccs menetét! Azt hoznak ki győztesnek, akit akarnak teljesen nem a vízben dől el egy meccs hanem a bírók fejében! Vagy a zsebében! Kontroll nélkül döntenek maguk érdeke szerint! Így semmi értelme az egésznek!"

„Minket nem csak a balsors, de a jv-k is mindig tépnek. Amikor meg segítenek, azt nem vesszük észre."

„Hiába, ismét bebizonyosodott, hogy a vízilabda a leg szubjektívebben bíráskodható sportág! A szerbek a dúrvaság határát súrolva játszottak az egész mérkőzés folyamán, amihez a bírók nagy partnerek voltak! Csak úgy szórták ki a mieinket minden apróságért, amit a másik oldalon észre sem vettek! Rossz volt nézni."

„A normális mai labdajátékoknak a legnagyobb ellensége a bírók hihetetlen gyengesége! A szerbektől több ezer EUR-t kaptak! Ez van! Majd a következő meccset meg kell nyerni és bejutni az elődöntőbe!"

Mindenesetre a bírók rohadékok voltak."

„Lejtett a medence nem is kicsit."

„Miért nem lehet a játékvezetőkön soha semmit számonkérni???"

Az immáron elődöntős szerbek ezzel továbbra is veretlenek, amikor a fővárosukban ugranak medencébe kontinensviadalon, mérlegük 19-0. A keddi zárófordulóban Varga Zsolt szövetségi kapitány együttesének a négy közé jutáshoz győznie kell a címvédő és világbajnok spanyol csapat ellen.