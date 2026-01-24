A háromszoros olimpiai bajnok centert pénteken az olaszok elleni elődöntőben ütésért cserével végleg kiállították, ez automatikus eltiltást vont volna maga után, a szerb szövetség azonban fellebbezett és végül sikerrel is járt, így a klasszis pólós játszhat a vízilabda-Eb fináléjában.

A vízilabda-Eb döntőjében vízbe ugorhat a szerbek sztárja, Nikola Jaksics

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

A magyar szövetség is reagált a vízilabda-Eb döntőjével kapcsolatos ítéletre

A magyar és a szerb válogatott múlt vasárnap, a középdöntő második fordulójában már összecsapott, a házigazdák akkor 15-14-re nyerni tudtak. A 29 éves Jaksics – aki korábban Magyarországon is légióskodott és 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert a Ferencvárossal – három gólt szerzett a találkozón.

A döntéssel Madaras Norbert, a magyar szövetség (MVLSZ) elnöke, illetve Molnár Tamás, a döntést meghozó testület tagja is egyetért.

„Tekintettel arra, hogy az Eb-döntőben a magyar válogatott lesz a szerbek ellenfele, én hivatalosan nem szavaztam a technikai bizottság döntése során, azonban elmondtam a szakmai véleményem, amely szerint az eset bár piros lapot érdemelt, de megítélésem szerint nem volt brutalitás. Fontosnak tartom a vízilabda jövője szempontjából, hogy jogtalanul senkit ne érjen hátrány - valljuk ezt ma, amikor talán a magyaroknak lehetne előnye az eltiltásból, és akkor is ezt mondanám, ha egy magyar játékos lenne az érintett” – idézte az MVLSZ közleménye Molnár Tamást.

A magyar szövetség elnöke, Madaras Norbert egyetértett a döntéssel

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

„A magyar válogatott számára sosem lehet kérdés, hogy mi mindig tiszta körülmények között szeretünk megküzdeni az ellenfelekkel.

Talán sokan örültek volna, ha egy meghatározó játékosa nélkül mérkőznénk meg a szerb válogatottal a döntőben, de a fair play szellemében elfogadjuk a bizottság döntését.

Hiszünk abban, hogy holnap a döntő valamennyi résztvevője ugyanezt az elvet fogja vallani” – idézte az MTI Madaras Norbert szavait.

A magyar-szerb finálét vasárnap 20.30 órától rendezik.

Kapcsolódó cikkek