A házigazda olimpiai bajnok szerb válogatott bejutott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság fináléjába, miután a pénteki elődöntőben 17-13-re legyőzte az olasz csapatot. A vasárnapi fináléban a magyar vízilabda-válogatott visszavághat a szerb együttesnek a középdöntő második fordulójában elszenvedett 15-14-es vereségért.

Pénteken a második elődöntőben a szerb vízilabda-válogatott több mint 12 ezer néző előtt nagyon simán nyert az olasz csapat ellen. A szerbek győzelme ugyanakkor vezéráldozattal is járt, ugyanis a csapatkapitány Nikola Jaksicsot ütésért cserével végleg kiállították, ez pedig automatikus eltiltást von maga után, így a Ferencváros korábbi játékosa, aki 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert a zöld-fehérekkel, nem játszhat a vasárnapi döntőben.

A magyar férfi vízilabda-válogatott a szerb csapattal játszik a fináléban
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI
  • Az olaszok elleni összecsapás legjobbja a BL-címvédő FTC jelenlegi klasszisa, Dusan Mandics volt, aki öt lövésből négy gólt szerzett.

A magyar és a szerb csapat 2014 után találkozik újra egy világverseny döntőjében, akkor Budapesten a vendégek diadalmaskodtak. A vasárnapi fináléban az Eb-k történetének két legsikeresebb együttese ugrik medencébe, a rekorder magyarok a 14. aranyérmüket szerezhetik meg, míg a szerbek hazai környezetben a harmadik, összességében pedig a jogelőd jugoszlávok eredményeivel együtt a kilencedik elsőségükre hajtanak.

Visszavághat a magyar vízilabda-válogatott

A magyar válogatott az Európa-bajnokságon azonos középdöntős csoportban volt a házigazda szerb együttessel. A két csapat találkozóját 15-14-re a szerbek nyerték. 

A találkozó azonban heves indulatokat váltottak ki a magyar csapatból. Varga Zsolt szövetség kapitány azt mondta a vereség után, hogy csapata árnyékban harcolt – utalva ezzel a részrehajló játékvezetésre. 

Jansik Szilárd arról beszélt a mérkőzés után, hogy a szerbek tökéletesen kihasználták a hazai pálya előnyét, míg a szerbek elleni remekül játszó Nagy Ádám úgy vélekedett, hogy jó ez a szerb csapat, de kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni.

