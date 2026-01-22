Az olasz válogatott remek hajrával 13-10-re győzte le az olimpiai ezüstérmes horvát csapatot a belgrádi férfi vízilabda Eb középdöntőjének szerdai zárófordulójában, ezzel a csoportelső görögök mögött végezve, utolsó együttesként csatlakozott az elődöntő mezőnyéhez. Az összecsapás tétje ugyanaz volt, mint a keddi magyar-spanyol mérkőzésé, azaz a győztes a legjobb négy közé jutott, a vesztes pedig az ötödik helyért játszhat.

A horvát válogatott a tavalyi világbajnokság után az idei vízilabda Eb-n is lemaradt az elődöntőről

Fotó: FILIP STEVANOVIC / ANADOLU

Horvát kritika, Manhercz dicséretével

A horvátok 25 alkalommal játszhattak emberelőnyben, ám ezek közül csak 9-szer szereztek gólt, ez is okozta a vesztüket a remekül védekező olaszok ellen. Horvátország az elmúlt négy Európa-bajnokságon mindig elődöntős volt, ám a tavalyi világbajnoksághoz hasonlóan ezúttal sem sikerült a legjobb négy közé jutás, így nem véletlen, hogy a helyi sajtó is kritizálta Ivica Tucak szövetségi kapitány csapatát.

A legnépszerűbb horvát sportlap, a Sportske novosti az értékelésében arról ír, hogy „az Olaszország elleni meccsen, sem utána nem lehetünk dühösek a játékvezetőkre, a medence vizének hőmérsékletére, a meccs kezdési időpontjára, semmire. Kivéve magunkra." A cikk elsősorban a támadójátékot szidta a görögök, és most az olaszok elleni vereség során is, abból ugyanis „hiányzott egy olyan játékos, akinek van töke".

A szerző példának hozta fel ilyen, a horvátoktól hiányzó vízilabdázóra többek között a magyar válogatottból Manhercz Krisztiánt is, akinek a hozzáállása irigylésre méltó.

Manhercz és társai a pénteki elődöntőben a görögökkel találkoznak, míg a másik ágon az olaszok a házigazda, olimpiai bajnok szerbekkel csapnak össze – az ötödik helyért Spanyolország és Horvátország játszik csütörtök este.