Az olasz férfi vízilabda-válogatott jutott az Európa-bajnoki elődöntőbe, miután legyőzte a horvát együttest. Horvátország 2016 után maradt le ismét a vízilabda Eb végjátékáról, így nem csoda, hogy délnyugati szomszédainknál elégedetlenek voltak: egy cikk szerint a horvát válogatott tagjai közül senki nem volt olyan tökös, mint például Manhercz Krisztián.

Az olasz válogatott remek hajrával 13-10-re győzte le az olimpiai ezüstérmes horvát csapatot a belgrádi férfi vízilabda Eb középdöntőjének szerdai zárófordulójában, ezzel a csoportelső görögök mögött végezve, utolsó együttesként csatlakozott az elődöntő mezőnyéhez. Az összecsapás tétje ugyanaz volt, mint a keddi magyar-spanyol mérkőzésé, azaz a győztes a legjobb négy közé jutott, a vesztes pedig az ötödik helyért játszhat.

A horvát válogatott a tavalyi világbajnokság után az idei vízilabda Eb-n is lemaradt az elődöntőről
Fotó: FILIP STEVANOVIC / ANADOLU

Horvát kritika, Manhercz dicséretével

A horvátok 25 alkalommal játszhattak emberelőnyben, ám ezek közül csak 9-szer szereztek gólt, ez is okozta a vesztüket a remekül védekező olaszok ellen. Horvátország az elmúlt négy Európa-bajnokságon mindig elődöntős volt, ám a tavalyi világbajnoksághoz hasonlóan ezúttal sem sikerült a legjobb négy közé jutás, így nem véletlen, hogy a helyi sajtó is kritizálta Ivica Tucak szövetségi kapitány csapatát.

A legnépszerűbb horvát sportlap, a Sportske novosti az értékelésében arról ír, hogy „az Olaszország elleni meccsen, sem utána nem lehetünk dühösek a játékvezetőkre, a medence vizének hőmérsékletére, a meccs kezdési időpontjára, semmire. Kivéve magunkra." A cikk elsősorban a támadójátékot szidta a görögök, és most az olaszok elleni vereség során is, abból ugyanis „hiányzott egy olyan játékos, akinek van töke". 

A szerző példának hozta fel ilyen, a horvátoktól hiányzó vízilabdázóra többek között a magyar válogatottból Manhercz Krisztiánt is, akinek a hozzáállása irigylésre méltó.

Manhercz és társai a pénteki elődöntőben a görögökkel találkoznak, míg a másik ágon az olaszok a házigazda, olimpiai bajnok szerbekkel csapnak össze – az ötödik helyért Spanyolország és Horvátország játszik csütörtök este.

A férfi vízilabda Eb további programja

csütörtök:

  • a 11. helyért: Hollandia-Törökország 12.45
  • a 9. helyért: Franciaország-Georgia 15.15
  • a 7. helyért: Montenegró-Románia 18.00
  • az 5. helyért: Spanyolország-Horvátország 20.30

péntek:

  • elődöntők: Magyarország-Görögország 17.00, Szerbia-Olaszország 20.30

vasárnap:

  • a 3. helyért 17.00
  • döntő 20.30
