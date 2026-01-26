Live
A magyar férfi vízilabda-válogatott ezüstéremmel zárta a belgrádi Európa-bajnokságot. A hazaérkezést követő sajtótájékoztatón Varga Zsolt, a vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya arról beszélt, hogy minden világversenynek két külön története van: az egyik a döntőig vezető út, a másik maga a döntő. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár pedig azt emelte ki, hogy lezajlott a generációváltás a pólóválogatottnál, ez pedig a következő olimpián hozhat csúcseredményt.

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke szerint döntőket veszíteni nem jó, épp ezért nagyon sajnálja a vasárnapi utolsó másfél negyedet, az azelőtti két hetet viszont egyáltalán nem.

Budapest, 2025. december 15. Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a 2027-es budapesti vizes világbajnokságról tartott budapesti sajtótájékoztatón 2025. december 15-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

„Pozitív hetek voltak, amik bizakodásra adnak okot. Egységes, kedvelhető, szerethető csapatunk van, amelyik nem mellesleg vízilabdázni is nagyon tud. Az előző olimpia után az volt a cél, hogy olyan fiatalok épüljenek be, akik a jövő oszlopai lehetnek. Ezek a játékosok nemcsak lehetőséget kaptak, hanem azzal éltek is” – idézi az MTI a kétszeres olimpiai aranyérmes Madarast.

Los Angelesben érhet a csúcsra a vízilabda-válogatott

Az elnök szerint sok munka vár még rájuk és a csapatra is a jövő évi világbajnokságig, van hova fejlődni, a cél az, hogy azt a maximumközeli teljesítményt, amit most nyújtottak, még feljebb emeljék.

Két év alatt két döntő nagy dolog, másfél évvel ezelőtt belementem volna ebbe”

– utalt a tavaly nyári, szingapúri vb-ezüstre is a sportvezető.

Varga Zsolt szövetségi kapitány arról beszélt, hogy minden világversenynek két külön története van: az egyik a döntőig vezető út, a másik maga a döntő.

Nehéz odajutni, de egy finálé más mentális helyzetet teremt, pláne így, amikor 12 ezer ember ellenünk szurkol. Fontos, hogy ezeket megtapasztaljuk, ezt is gyakorolni kell, hogy eljöjjön majd az a pillanat, amikor olyan stabilak tudunk lenni, hogy ezeket a téthelyzeteket megnyerjük” 

– fogalmazott Varga Zsolt, aki szerint a csapat játékában felfedezhető volt az előrelépés, hiszen a spanyolok ellen most négy negyeden keresztül tudtak koncentrálni, a görögök ellen pedig szinte tökéletes védekezéssel tudtak győzni.

„Ezek visznek minket előre, el fogunk jutni olyan döntőbe, amit mi nyerünk” – tekintett előre a szövetségi kapitány, aki szerint az érmek jó visszajelzései, visszacsatolásai az elvégzett munkának.

Belgrád, 2026. január 18. Varga Zsolt szövetségi kapitány (k) a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország - Szerbia mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 18-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Varga Zsolt együttese remek Európa-bajnokságon van túl
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Az Eb nehéz sorsolásáról azt mondta, ő már a torna előtt is lehetőségként tekintett rá, mert tudta, hogy felfokozott hangulatú mérkőzéseket fognak játszani, ami több esélyt jelent a fejlődésre.

Manhercz Krisztián csapatkapitány arról beszélt, van bennük elkeseredettség, ami abból a szempontból jó jel, hogy látszik, nem elégszenek meg az ezüstéremmel.

Abból kell tanulni és építkezni, ami ebben a két és fél hétben jó volt. Sok jó és nehéz meccset játszottunk magas intenzitással, azt gondolom, azok a jó csapatok, amelyek tanulnak és ezekből a nehéz helyzetekből fel tudnak állni” 

– fogalmazott a torna álomcsapatába beválasztott játékos.

Belgrád, 2026. január 15. Manhercz Krisztián, a belgrádi férfi Európa-bajnokságon szereplő magyar vízilabda-válogatott csapatkapitánya interjút ad az MTI újságírójának a csapat szálláshelyén Belgrádban 2026. január 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Manhercz Krisztián bekerült az Eb álomcsapatába
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Manchercz kiemelte, nem volt túl jó a hangulatuk a vesztes finálé után, de az nem billentette ki őket, hogy a teljes aréna kifütyülte őket szinte minden pillanatban.

Azt beszéltük a finálét megelőzően, hogy ha tíz lőtt gól alatt tartjuk a szerbeket, akkor tudunk nyerni. Ennek az egyik fele sikerült, de eljutottunk egy olyan pontra, amikor fizikálisan és mentálisan is kimerültünk. Azon leszünk, hogy a védekezés, ami a görögöket szinte lenullázta a második félidőben, amivel a szerbeket is megfogtuk, az még jobb legyen” 

– nyilatkozta a 10-7-re elveszített fináléról Manhercz. Azt ugyanakkor hozzátette, nagy dolog, hogy ebben a kiegyenlített mezőnyben két, egymás utáni világversenyen az aranyéremért ugorhattak medencébe.

A hazaérkezést követő, hétfői sajtótájékoztatón Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a Duna Arénában gratulált a válogatottnak, amely szerinte „megnyerte” ezt az ezüstérmet.

„Jár a köszönet a családjaitoknak is, akiknek hosszú hetekre nélkülözniük kellett benneteket. Jár a köszönet a kluboknak, a szövetségnek is” – hangsúlyozta hangsúlyozta Schmidt Ádám.

Budapest, 2025. december 15. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára a 2027-es budapesti vizes világbajnokságról tartott budapesti sajtótájékoztatón 2025. december 15-én. MTI/Szigetváry Zsolt
A sportért felelős államtitkár szerint a Los Angeles-i olimpián érhet fel a csúcsra a férfi pólóválogatott
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Az államtitkár kiemelte, a párizsi olimpia után hosszan egyeztettek Varga Zsolt szövetségi kapitánnyal, és kijelölték a Los Angeles-i játékokig tartó irányt. Hozzátette, innen vizsgálva még inkább azt lehet mondani, hogy ez egy megnyert ezüstérem.

A döntőben nálunk nyolc, 2000 vagy az után született játékos volt a medencében, a szerbeknél csak kettő. Megvolt az a generációváltás vagy fiatalítás, aminek a csúcseredményét a következő olimpián várjuk. Azelőtt persze még lesz egy fontos világesemény, ugyanis jövőre Budapesten lesz a kvalifikációs világbajnokság. Most Belgrádban és otthon a tv előtt is büszke voltam a csapatra, remélem, a következő két és fél évben ezek a meccsek, pillanatok a ti javatokra dőlnek majd el” 

– mondta a nemzeti csapat tagjainak Schmidt Ádám.

A 13-szoros Európa-bajnok magyaroknak ez volt a kilencedik klasszikus döntőjük, hatodszor kellett beérniük az ezüstéremmel, ám az örökrangsort így is toronymagasan vezetik a 13-8-6-os mutatójukkal.

