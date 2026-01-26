Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke szerint döntőket veszíteni nem jó, épp ezért nagyon sajnálja a vasárnapi utolsó másfél negyedet, az azelőtti két hetet viszont egyáltalán nem.

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

„Pozitív hetek voltak, amik bizakodásra adnak okot. Egységes, kedvelhető, szerethető csapatunk van, amelyik nem mellesleg vízilabdázni is nagyon tud. Az előző olimpia után az volt a cél, hogy olyan fiatalok épüljenek be, akik a jövő oszlopai lehetnek. Ezek a játékosok nemcsak lehetőséget kaptak, hanem azzal éltek is” – idézi az MTI a kétszeres olimpiai aranyérmes Madarast.

Los Angelesben érhet a csúcsra a vízilabda-válogatott

Az elnök szerint sok munka vár még rájuk és a csapatra is a jövő évi világbajnokságig, van hova fejlődni, a cél az, hogy azt a maximumközeli teljesítményt, amit most nyújtottak, még feljebb emeljék.

Két év alatt két döntő nagy dolog, másfél évvel ezelőtt belementem volna ebbe”

– utalt a tavaly nyári, szingapúri vb-ezüstre is a sportvezető.

Varga Zsolt szövetségi kapitány arról beszélt, hogy minden világversenynek két külön története van: az egyik a döntőig vezető út, a másik maga a döntő.

Nehéz odajutni, de egy finálé más mentális helyzetet teremt, pláne így, amikor 12 ezer ember ellenünk szurkol. Fontos, hogy ezeket megtapasztaljuk, ezt is gyakorolni kell, hogy eljöjjön majd az a pillanat, amikor olyan stabilak tudunk lenni, hogy ezeket a téthelyzeteket megnyerjük”

– fogalmazott Varga Zsolt, aki szerint a csapat játékában felfedezhető volt az előrelépés, hiszen a spanyolok ellen most négy negyeden keresztül tudtak koncentrálni, a görögök ellen pedig szinte tökéletes védekezéssel tudtak győzni.

„Ezek visznek minket előre, el fogunk jutni olyan döntőbe, amit mi nyerünk” – tekintett előre a szövetségi kapitány, aki szerint az érmek jó visszajelzései, visszacsatolásai az elvégzett munkának.

Varga Zsolt együttese remek Európa-bajnokságon van túl

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Az Eb nehéz sorsolásáról azt mondta, ő már a torna előtt is lehetőségként tekintett rá, mert tudta, hogy felfokozott hangulatú mérkőzéseket fognak játszani, ami több esélyt jelent a fejlődésre.