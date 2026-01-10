Live
Szijjártó Péter: Innentől ez már nem Fortnite, hanem maga a háború

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

A magyar csapat megkezdte szereplését Belgrádban. A férfi vízilabda-Eb csoportkörének első fordulójában Varga Zsolt csapata egyetlen szoros negyedtől eltekintve nagyon simán verte meg Franciaországot. A folytatásban előbb Montenegró, majd Málta vár a magyar csapatra.

Kereken 100 évvel ezelőtt rendezték az első, a magyar vízilabda-válogatott győzelmét hozó férfi vízilabda-Eb-t. Mi több a mieink a következő, 1927-es tornán máris megmérkőzhettek a franciákkal, azzal a csapattal amelyiket Eb-ken eddig 7-ből 7-szer győztünk le. Varga Zsolt szövetségi kapitány elmondása szerint koncentrált játékkal ez a nyolcadik egymás elleni meccsen sem lesz ez másként a belgrádi Európa-bajnokság első meccsén.

Manhercz Krisztián góljaira ezúttal is építhetett a magyar csapat a vízilabda-Eb első meccsén 
Manhercz Krisztián góljaira ezúttal is építhetett a magyar csapat a vízilabda-Eb első meccsén 
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar csapatból ezúttal kényszerből kimaradt a kapus, Vogel Soma, akinek a pénteki edzésen belekaptak a szemébe. Így a magyar kapuban Csoma Kristófnak kellett helytállnia.

Vízilabda-Eb a sportcsarnokban

Ahogy 2027-ben a budapesti vizes világbajnokságon az MVM Dome-ben, úgy a belgrádi Eb-n sem uszodában, hanem a 18 ezres Belgrád Aréna nevű sportcsarnokban rendezik a meccseket. A két csapat a közelmúltban két felkészülési mérkőzésen is összecsapott egymással, előbb Párizsban nyertünk 12-12 után ötméteresekkel, majd a Trebinje-kupán mértünk rájuk egy 20-7-es verést.

Első negyed

A magyar csapat 

a nagy hagyományokat tekintve szinte példa nélküli módon balkezes játékos és center nélkül kezdett,

 így nem meglepő, hogy a jobbkezes Vigvári Vince lőtte az első gólunkat. A francia középkezdés után labdát szereztünk, és egy villámgyors fordulás után Vigvári passzából Manhercz Krisztián lőtte a második magyar gólt. Az első emberelőnyünket kihagytuk, de a következő támadásból Manhercz már megszerezte a harmadik magyar gólt (3-0).

A franciák a 7. perc közepén, Thomas Vernoux ötméteresével szerezték meg az első góljukat, amire Fekete Gergő válaszolt kihasználva egy emberelőnyt.

Vigvári Vince
Vigvári Vince villogott az első negyedben
Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Az új szabály szerint már 25 méteres medencében rendezett mérkőzésen rengeteg volt az oda-vissza úszás, látványosan gyorsabbá vált a játék.

Második negyed

Vigvári Vince ötméteresével növeltük 5-1-re az előnyt, de Guerin labdája befért a rövidbe Csoma karja mellett. A túloldalon rögtön jött a válasz: Manhercz végzett el egy szabaddobást, mégpedig úgy, hogy a kapuba bombázta azt. A franciák Bouet révén kihasználtak egy kettős emberelőnyt, centerből azonban rögtön érkezett Fekete válasza. Vismeg Zsombor gólja után pedig időt is kértek a franciák.

Thomas Vernoux bombájával lett 8-4 ide, jól jött Nagy Ákos lécről a gólvonal mögé vágódó bombája, mert kicsit leült a magyar támadójáték. 

Thomas Vernoux of France participates in the European Aquatics Men's Water Polo Championships Qualification Round 2025 Group D match between Malta and France at the National Pool in Tal-Qroqq, Malta, on June 11, 2025 (Photo by Domenic Aquilina/NurPhoto). (Photo by Domenic Aquilina / NurPhoto via AFP)
Thomas Vernoux kiemelkedett a francia csapatból
Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto

Jött egy újabb gólváltás, ami után a franciák horvát edzője az új szabályok szerint challange-et kért, mondván Nagy Ákos gólja előtt ötméterest érően szabálytalankodott egy magyar védő. A challange-et bukták a franciák és vele a második lehetőségüket is, a felek így 10-5-ös magyar vezetéssel úszhattak ki szünetre.

Harmadik negyed

Csoma hatalmas védése után Varga Vince is megszerezte az első gólját, majd egy lefordulás után a másodikat is bezúdította Fontani feje fölé. A negyed folytatása leginkább Csoma Kristóf védéseiről szólt, a játékrész végére 12 lövésből 7 védésnál járt a magyar kapus.

Negyedik negyed

Harmadszor is elhozta a labdát a magyar válogatott, amelyik támadásban ugyan nem volt borotva éles, viszont nagyon ügyelt a jó védekezésre, így első időkérésénél Varga Zsolt is inkább azt magyarázta, hogy lehetne újabb gólokat lőni.

Thomas Vernoux ötödik góljával zárkóztak a franciák, akik közel negyedóra elteltével tudtak ismét betalálni. A pontot az i-re Vigvári Vince tette fel, aki beállította a 15-7-es végeredményt.

Folytatás hétfőn Montenegró ellen egy, a mainál sokkal nehezebb meccsen.

Eredmény, csoportkör, 1. forduló:
Magyarország–Franciaország 15-7 (4-1, 6-4, 2-0, 3-2)
Belgrád Aréna, Belgrád
a magyar csapat gólszerzői: Manhercz 4, Vigvári Vince 3, Fekete 2,  Nagy Á. 2, Varga V. 2, Vigvári Vendel 1, Vismeg 1,

A magyar csapat következő meccsei:

  • Január 12.: Magyarország–Montenegró, 15.15
  • Január 14.: Magyarország-Málta, 12.30

A csoportból az első három helyezett jut tovább a középdöntőbe.

 

