Kereken 100 évvel ezelőtt rendezték az első, a magyar vízilabda-válogatott győzelmét hozó férfi vízilabda-Eb-t. Mi több a mieink a következő, 1927-es tornán máris megmérkőzhettek a franciákkal, azzal a csapattal amelyiket Eb-ken eddig 7-ből 7-szer győztünk le. Varga Zsolt szövetségi kapitány elmondása szerint koncentrált játékkal ez a nyolcadik egymás elleni meccsen sem lesz ez másként a belgrádi Európa-bajnokság első meccsén.
A magyar csapatból ezúttal kényszerből kimaradt a kapus, Vogel Soma, akinek a pénteki edzésen belekaptak a szemébe. Így a magyar kapuban Csoma Kristófnak kellett helytállnia.
Vízilabda-Eb a sportcsarnokban
Ahogy 2027-ben a budapesti vizes világbajnokságon az MVM Dome-ben, úgy a belgrádi Eb-n sem uszodában, hanem a 18 ezres Belgrád Aréna nevű sportcsarnokban rendezik a meccseket. A két csapat a közelmúltban két felkészülési mérkőzésen is összecsapott egymással, előbb Párizsban nyertünk 12-12 után ötméteresekkel, majd a Trebinje-kupán mértünk rájuk egy 20-7-es verést.
Első negyed
A magyar csapat
a nagy hagyományokat tekintve szinte példa nélküli módon balkezes játékos és center nélkül kezdett,
így nem meglepő, hogy a jobbkezes Vigvári Vince lőtte az első gólunkat. A francia középkezdés után labdát szereztünk, és egy villámgyors fordulás után Vigvári passzából Manhercz Krisztián lőtte a második magyar gólt. Az első emberelőnyünket kihagytuk, de a következő támadásból Manhercz már megszerezte a harmadik magyar gólt (3-0).
A franciák a 7. perc közepén, Thomas Vernoux ötméteresével szerezték meg az első góljukat, amire Fekete Gergő válaszolt kihasználva egy emberelőnyt.
Az új szabály szerint már 25 méteres medencében rendezett mérkőzésen rengeteg volt az oda-vissza úszás, látványosan gyorsabbá vált a játék.
Második negyed
Vigvári Vince ötméteresével növeltük 5-1-re az előnyt, de Guerin labdája befért a rövidbe Csoma karja mellett. A túloldalon rögtön jött a válasz: Manhercz végzett el egy szabaddobást, mégpedig úgy, hogy a kapuba bombázta azt. A franciák Bouet révén kihasználtak egy kettős emberelőnyt, centerből azonban rögtön érkezett Fekete válasza. Vismeg Zsombor gólja után pedig időt is kértek a franciák.
Thomas Vernoux bombájával lett 8-4 ide, jól jött Nagy Ákos lécről a gólvonal mögé vágódó bombája, mert kicsit leült a magyar támadójáték.
Jött egy újabb gólváltás, ami után a franciák horvát edzője az új szabályok szerint challange-et kért, mondván Nagy Ákos gólja előtt ötméterest érően szabálytalankodott egy magyar védő. A challange-et bukták a franciák és vele a második lehetőségüket is, a felek így 10-5-ös magyar vezetéssel úszhattak ki szünetre.
Harmadik negyed
Csoma hatalmas védése után Varga Vince is megszerezte az első gólját, majd egy lefordulás után a másodikat is bezúdította Fontani feje fölé. A negyed folytatása leginkább Csoma Kristóf védéseiről szólt, a játékrész végére 12 lövésből 7 védésnál járt a magyar kapus.
Negyedik negyed
Harmadszor is elhozta a labdát a magyar válogatott, amelyik támadásban ugyan nem volt borotva éles, viszont nagyon ügyelt a jó védekezésre, így első időkérésénél Varga Zsolt is inkább azt magyarázta, hogy lehetne újabb gólokat lőni.
Thomas Vernoux ötödik góljával zárkóztak a franciák, akik közel negyedóra elteltével tudtak ismét betalálni. A pontot az i-re Vigvári Vince tette fel, aki beállította a 15-7-es végeredményt.
Folytatás hétfőn Montenegró ellen egy, a mainál sokkal nehezebb meccsen.
Eredmény, csoportkör, 1. forduló:
Magyarország–Franciaország 15-7 (4-1, 6-4, 2-0, 3-2)
Belgrád Aréna, Belgrád
a magyar csapat gólszerzői: Manhercz 4, Vigvári Vince 3, Fekete 2, Nagy Á. 2, Varga V. 2, Vigvári Vendel 1, Vismeg 1,
A magyar csapat következő meccsei:
- Január 12.: Magyarország–Montenegró, 15.15
- Január 14.: Magyarország-Málta, 12.30
A csoportból az első három helyezett jut tovább a középdöntőbe.