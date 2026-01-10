Kereken 100 évvel ezelőtt rendezték az első, a magyar vízilabda-válogatott győzelmét hozó férfi vízilabda-Eb-t. Mi több a mieink a következő, 1927-es tornán máris megmérkőzhettek a franciákkal, azzal a csapattal amelyiket Eb-ken eddig 7-ből 7-szer győztünk le. Varga Zsolt szövetségi kapitány elmondása szerint koncentrált játékkal ez a nyolcadik egymás elleni meccsen sem lesz ez másként a belgrádi Európa-bajnokság első meccsén.

Manhercz Krisztián góljaira ezúttal is építhetett a magyar csapat a vízilabda-Eb első meccsén

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar csapatból ezúttal kényszerből kimaradt a kapus, Vogel Soma, akinek a pénteki edzésen belekaptak a szemébe. Így a magyar kapuban Csoma Kristófnak kellett helytállnia.

Vízilabda-Eb a sportcsarnokban

Ahogy 2027-ben a budapesti vizes világbajnokságon az MVM Dome-ben, úgy a belgrádi Eb-n sem uszodában, hanem a 18 ezres Belgrád Aréna nevű sportcsarnokban rendezik a meccseket. A két csapat a közelmúltban két felkészülési mérkőzésen is összecsapott egymással, előbb Párizsban nyertünk 12-12 után ötméteresekkel, majd a Trebinje-kupán mértünk rájuk egy 20-7-es verést.

Első negyed

A magyar csapat

a nagy hagyományokat tekintve szinte példa nélküli módon balkezes játékos és center nélkül kezdett,

így nem meglepő, hogy a jobbkezes Vigvári Vince lőtte az első gólunkat. A francia középkezdés után labdát szereztünk, és egy villámgyors fordulás után Vigvári passzából Manhercz Krisztián lőtte a második magyar gólt. Az első emberelőnyünket kihagytuk, de a következő támadásból Manhercz már megszerezte a harmadik magyar gólt (3-0).

A franciák a 7. perc közepén, Thomas Vernoux ötméteresével szerezték meg az első góljukat, amire Fekete Gergő válaszolt kihasználva egy emberelőnyt.

Vigvári Vince villogott az első negyedben

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Az új szabály szerint már 25 méteres medencében rendezett mérkőzésen rengeteg volt az oda-vissza úszás, látványosan gyorsabbá vált a játék.

Második negyed

Vigvári Vince ötméteresével növeltük 5-1-re az előnyt, de Guerin labdája befért a rövidbe Csoma karja mellett. A túloldalon rögtön jött a válasz: Manhercz végzett el egy szabaddobást, mégpedig úgy, hogy a kapuba bombázta azt. A franciák Bouet révén kihasználtak egy kettős emberelőnyt, centerből azonban rögtön érkezett Fekete válasza. Vismeg Zsombor gólja után pedig időt is kértek a franciák.