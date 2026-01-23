Teodorisz Vlahosz, a görög vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya csapata gyenge védekezését emelte ki, míg a görögök egyik legjobbja is arról beszélt, hogy érthetetlenül nem állt össze a védekezésük a magyarok elleni meccsen, ugyanakkor mindent megtesznek majd azért, hogy megszerezzék első Európa-bajnoki érmüket.

A kép ellenére a görögök szerint nem voltak elég kemények a magyarok elleni vízilabda-elődöntőben

Fotó: FILIP STEVANOVIC / ANADOLU

A vízilabda-Eb egyetlen veretlen csapata volt a görög az elődöntőig

„A harmadik negyedben alakult ki nagy hátrány, de már az első két negyedben sem voltunk jók. Nem védekeztük le az emberhátrányos szituációkat. A kapusunk semmilyen segítséget nem kapott. Az egyik legrosszabb védekező teljesítményünk volt, amit valaha nyújtottunk. Egy elődöntőben az alapvető dolgokban sokkal jobbnak kell lenned. Támadásban sem volt meg bennünk az erő és a mentális hozzáállás ahhoz, hogy jobbak legyünk, ma ezen a téren nullát nyújtottunk. Ismertük a játékukat, ez nem volt meglepetés számunkra. A magyarok jó lövései akár a görögök jó blokkjaira is kerülhettek volna, de ma ebben sem voltunk jók” – mondta Vlahosz, aki a hajrában piros lapot kapott.

„Egy challenge-et kértem, a játékosom kérte, hogy tegyek így. Volt már egy sárga lapom, és kaptam még egyet, talán azért, mert reklamáltam. Éremért játszunk, de én nem leszek a kispadon, csak a segítőm. Fontos, hogy újra összeszedjük magunkat, és azt játsszuk, ami ránk jellemző – elsősorban a védekezést. Természetesen még semmi sincs elveszve. Van esélyünk érmet nyerni” – zárta a kapitány.

Konsztandinosz Geniduniasz, a görögök egyik legjobbja is a gyenge védekezésről beszélt. „Belementünk a magyarok játékába, és túl sok gólt kaptunk. Ez nem az a védekezés volt, amit megszoktunk. A félidőre nyolc gólt kaptunk, és ha ebbe a ritmusba kerülsz a magyarok ellen, tízből kilencszer vereség lesz a vége” – mondta a görögök csapatkapitánya.

„Nem védekeztünk jól, két-három góllal elhúztak, és amikor ilyen mentális állapotba kerülnek, nagyon nehéz visszakapaszkodni. Ők kemények voltak védekezésben, mi nem. Támadásban sem voltunk jók, nem járattuk jól a labdát. A zárt zónavédelem ellen nem találtuk a megoldásokat. Ha visszanézünk erre a meccsre, azt fogjuk bánni, hogy nem voltunk szenvedélyesebbek és elszántabbak támadásban. Mondtuk már korábban is: nincs elég érmünk. Mindenkinek nehéz estéje lesz, de fel kell állnunk, és 100 százalékot kell adnunk azért, hogy megszerezzük az érmet.”