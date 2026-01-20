A 15–14-es vereség fájó volt, de a mutatott játék reményt adhat. A magyar férfi vízilabda-válogatott 12 ezer szerb szurkoló előtt, ellenséges közegben ötgólos hátrányból kapaszkodott vissza, és a hajrában még a döntetlenért is támadhatott.

A magyar férfi vízilabda-válogatott kikapott a szerbektől, de még semmi nincs veszve

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Manhercz szerint a vízilabda-válogatott nem törékeny

A csapatkapitány Manhercz Krisztián a vereség másnapján is büszkén beszélt a válogatottról. Szerinte az ilyen mérkőzések mutatják meg igazán, mire képes egy csapat.

„Feszült volt az este, bennem is maradt hiányérzet, de egy ekkora fordítási kísérlet Szerbia ellen mindent elmond erről a csapatról.”

Egyetlen válogatottnak sem lett volna könnyű dolga ellenük hazai pályán. Remélem, ez ugyanannyira feltüzel mindenkit, mint engem

– mondta az MTI-nek a Ferencváros klasszisa.

Hozzátette, gyorsan le kell zárni a történteket, mert nincs idő a múltban élni.

A statisztikák a mieink mellett szólnak, de...

Az ellenfél a világ egyik legerősebb válogatottja: a spanyolok az elmúlt évben mindent megnyertek, Európa-bajnoki címvédők, regnáló világbajnokok és Világkupa-győztesek. A közelmúlt mérlege is inkább mellettük szól: 2023 óta több kiemelt találkozón is legyőzték a magyar csapatot, köztük világbajnoki döntőben és olimpiai csoportmérkőzésen - számolt be a waterpolo.hu. Ugyanakkor az Európa-bajnokságok története egyértelműen a magyar válogatottnak kedvez. A két csapat eddig 20 alkalommal találkozott Eb-n, és Spanyolország még egyszer sem tudta legyőzni Magyarországot (17 magyar győzelem, 3 döntetlen). A magyar együttes ráadásul hagyományosan kiemelkedően szerepel a kontinensviadalokon: az egyenes kieséses rendszer 1989-es bevezetése óta mindössze háromszor maradt le az elődöntőről, és 1993 óta 16 tornából 13 alkalommal éremmel zárt. A spanyolok sikersorozata viszont figyelemre méltó: 2018 óta szinte minden kiemelt világversenyen dobogóra álltak, összesen 11 érmet szerezve – a két olimpia kivételével.

Verhető spanyolok, brutális tempó

A keddi ellenfél a címvédő és világbajnok spanyol válogatott, amely az elmúlt évben többször is legyőzte a magyarokat, többek között a szingapúri világbajnokság döntőjében. Ezeken a meccseken azonban sokáig a magyar csapat irányított.