A 15–14-es vereség fájó volt, de a mutatott játék reményt adhat. A magyar férfi vízilabda-válogatott 12 ezer szerb szurkoló előtt, ellenséges közegben ötgólos hátrányból kapaszkodott vissza, és a hajrában még a döntetlenért is támadhatott.
Manhercz szerint a vízilabda-válogatott nem törékeny
A csapatkapitány Manhercz Krisztián a vereség másnapján is büszkén beszélt a válogatottról. Szerinte az ilyen mérkőzések mutatják meg igazán, mire képes egy csapat.
„Feszült volt az este, bennem is maradt hiányérzet, de egy ekkora fordítási kísérlet Szerbia ellen mindent elmond erről a csapatról.”
Egyetlen válogatottnak sem lett volna könnyű dolga ellenük hazai pályán. Remélem, ez ugyanannyira feltüzel mindenkit, mint engem
– mondta az MTI-nek a Ferencváros klasszisa.
Hozzátette, gyorsan le kell zárni a történteket, mert nincs idő a múltban élni.
A statisztikák a mieink mellett szólnak, de...
Az ellenfél a világ egyik legerősebb válogatottja: a spanyolok az elmúlt évben mindent megnyertek, Európa-bajnoki címvédők, regnáló világbajnokok és Világkupa-győztesek. A közelmúlt mérlege is inkább mellettük szól: 2023 óta több kiemelt találkozón is legyőzték a magyar csapatot, köztük világbajnoki döntőben és olimpiai csoportmérkőzésen - számolt be a waterpolo.hu.
Ugyanakkor az Európa-bajnokságok története egyértelműen a magyar válogatottnak kedvez. A két csapat eddig 20 alkalommal találkozott Eb-n, és Spanyolország még egyszer sem tudta legyőzni Magyarországot (17 magyar győzelem, 3 döntetlen). A magyar együttes ráadásul hagyományosan kiemelkedően szerepel a kontinensviadalokon: az egyenes kieséses rendszer 1989-es bevezetése óta mindössze háromszor maradt le az elődöntőről, és 1993 óta 16 tornából 13 alkalommal éremmel zárt.
A spanyolok sikersorozata viszont figyelemre méltó: 2018 óta szinte minden kiemelt világversenyen dobogóra álltak, összesen 11 érmet szerezve – a két olimpia kivételével.
Verhető spanyolok, brutális tempó
A keddi ellenfél a címvédő és világbajnok spanyol válogatott, amely az elmúlt évben többször is legyőzte a magyarokat, többek között a szingapúri világbajnokság döntőjében. Ezeken a meccseken azonban sokáig a magyar csapat irányított.
„Az első perctől a harmadik negyed végéig megmutattuk, mitől verhetőek. A spanyol és a magyar stílus sokkal közelebb áll egymáshoz, mint a szerbekéhez. Nagy iramú, fárasztó meccs lesz, ráadásul ez már a hatodik az Eb-n” – mondta Manhercz, aki szerint Felipe Perrone kiválásával a spanyolok egy fontos vezéregyéniséget veszítettek.
A csapatkapitány szerint a türelem és az egymásért való küzdés döntő lehet.
Fekete Gergő: Minden okkal történik
Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Fekete Gergő is, aki szerint a szerbek elleni meccs feldolgozása nem volt könnyű, de már csak a kedd esti rangadó számít.
„Nagyon nehéz volt, rendkívül feszült voltam a meccs után, de a múlttal nem szabad foglalkoznunk. Az, hogy ötgólos hátrányból vissza tudtunk jönni, erőt adhat a folytatásra. Hiszem, hogy minden okkal történik” – mondta a világbajnok pólós.
Fekete volt az utolsó lövő a szerbek ellen: egy gyors csavarral próbálkozott.
A hangzavarban nem hallottam a sípot, azt hittem, nem áll meg az óra, és nincs idő felállni egy lövésre. Nem így terveztem
– idézte fel a zárójelenetet.
Egy meccs, egy esély
A spanyolok elleni összecsapás előtt Fekete sem kertelt. „Élet-halál mérkőzés lesz. Tavaly mindig mi vezettünk, mégis ők nyertek, előtte viszont hosszú ideig mi győztünk ellenük. Ideje visszafordítani ezt. Stabil védekezésre lesz szükség, és el kell bizonytalanítanunk őket.”
A magyar–spanyol rangadót kedden 18 órától rendezik Belgrádban.
