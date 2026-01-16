Rendkívül gólgazdag első negyedet produkáltak a csapatok a magyarok első középdöntőjén a vízilabda-Eb-n pénteken este. 4-4-gyel mentek el a felek a rövid szünetre úgy, hogy a mieink Manhercz Krisztián révén az utolsó másodpercekben szerzett góllal egyenlítettek emberelőnyből. A hollandok tüzeltek az első nyolc percben rendesen, nyolcszor is tesztelték Vogelt. A folytatásban Varga góljával vezetett a válogatott 5-4-re bő két percet követően. A bírók mindeközben szórták a kiállításokat, 11 perc alatt a magyar csapat már ötnél tartott. A következő találatot Angyal szerezte a mérkőzésen, ezzel két gólra, 6-4-re húzott el a magyar csapat, amely ráadásul még egy kettős emberhátrányt is ügyesen lehozott, kapott gól nélkül, megszerzett labdával. Innen 6-5-re zárkóztak a hollandok egy sajnos szép ejtést követően. Nem sokáig maradt így a meccs, hamar ötmétereshez jutottunk, amelyet Vigvári roppant magabiztosan vágott be, 7-5-re módosítva az állást akkor, amikor már csak 3,5 perc volt vissza a félidőig. A következő holland támadásból nem lett gól, nem úgy a másik oldalon, ahol Vigvári akcióból is eredményes volt. 8-5-nél látta a holland szövetségi kapitány úgy, hogy itt az ideje időt kérnie, így is tett. A második negyed végén még egy ötméteressel 8-6-ra zárkóztak a hollandok, és egy végeredménynek is megfelelő állással mentek el a felek a nagyobb szünetre.

Gólgazdag meccset játszott a magyar csapat a vízilabda-Eb-n pénteken

Fotó: Istvan Derencsenyi / waterpolo.hu

Nehezen indult az első középdöntő a vízilabda-Eb-n a magyaroknak

A második félidő egyből egy emberelőny végén lőtt holland góllal kezdődött, 8-7 lett az állás, ismét szorossá vált a mérkőzés. Sőt, még három perc sem telt el a harmadik negyedből, amikor egy távoli bombával egyenlítettek a hollandok. Sokáig nem örülhettek ennek, Nagy Ádám fontos találatával ismét magyar előny volt, 9-8. Aztán egy magyar emberelőnyt gól nélkül lehoztak a hollandok, de korán örültek, mert nálunk maradt a labda és Fekete bebombázta a 10. magyar gólt, ismét kettővel ment a csapat három perccel a negyed vége előtt, hogy aztán 20 másodperc múlva már 10-9 legyen. Hát az már most biztos, hogy egyik szövetségi kapitány sem fogja megdicsérni az övéit a védekezésért a mérkőzés után. De mire mindezt leírtam, már 10-10, egészen elképesztő és még 1 perc 20 másodperc a negyed végéig. Fél perccel a vége előtt Vismeg 11-10-re változtatta az állást, ami nem változott az utolsó felvonásra.