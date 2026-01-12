A magyar válogatott magabiztos győzelemmel kezdte a férfi vízilabda-Eb-t, ugyanis a csoportkör első fordulójában egyetlen szoros negyedtől eltekintve nagyon simán, 15-7-es sikerrel hozták a kötelezőt Franciaország ellen. Varga Zsolt együttese hétfőn azzal a tudattal ugorhatott medencébe, hogy ha legyőzi Montenegrót, amely szintén a papírformának megfelelően Máltát győzte le magabiztosan, 21-12-re, akkor csoportelsőként, a maximális hat ponttal jut a középdöntőbe.

Csoportgyőztesként jutott tovább a vízilabda-Eb-n a magyar válogatott

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A montenegrói válogatott az elmúlt évekhez képest meglehetősen megfiatalított csapattal utazott az Európa-bajnokságra, amit jól mutat, hogy hat változás is történt a keretben az előző világbajnokság óta, ahol a hatodik helye zárt az együttes. A rutin tehát mindenképp a magyar válogatott mellett szólt. És az is, hogy a tavalyi vb előtti BENU-kupán 15-8-ra legyőztük a montenegróiakat.

Magabiztos siker, csoportgyőztes a magyar vízilabda-válogatott

Akárcsak a franciák ellen, most is a Vigvári Vince góljával szerezte meg a vezetést a magyar válogatott, de emberelőnyből gyorsan egyenlített Montenegró. A harmadik percben Vigvári Vendel gyönyörű góljával harmadszor is előnybe kerültünk, majd a kölcsönös hibázások után Jansik Szilárd góljával már kettő volt közte, s ugyan a negyed vége előtt emberelőnyben még magabiztosabbá tehettük volna az előnyt, ehelyett Vuckovics egy kontrából 4-3-ra alakította az eredményt.

Manhercz Krisztián (b) és a montenegrói Vlado Popadic párharcából a magyar játékos jött ma ki győztesen

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A védekezésre ezúttal sem lehetett panasz

A második negyedben a harmadik percig kellett várni az első gólra, akkor Manhercz Krisztián talált be ötméteresből. A magyar védekezés a folytatásban is rendkívül stabil volt, különösen emberhátrányban, míg az emberelőnyős szituációkat egyre jobb százalékkal használtuk ki. Tátrai éles szögből szerzett bombája gyakorlatilag megtörte a montenegróiak lendületét, akik kétszer is eltalálták a kapufát. Az utolsó támadás a miénk volt, de a négygólos előnyt nem sikerült növelni, így a szünete 8-4 volt az állás.

Vigvári Vince kapufája után Csoma Kristóf mutatott be két hatalmas védést a harmadik negyed elején, majd Dejan Szavics kért időt, ami után egyből gólt szereztek a fekete sapkások. A folytatásban viszont futószalagon jöttek a magyar gólok, így 11-5-ös vezetéssel fordulhatott Varga Zsolt csapata az utolsó játékrészre.