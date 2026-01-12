A magyar válogatott magabiztos győzelemmel kezdte a férfi vízilabda-Eb-t, ugyanis a csoportkör első fordulójában egyetlen szoros negyedtől eltekintve nagyon simán, 15-7-es sikerrel hozták a kötelezőt Franciaország ellen. Varga Zsolt együttese hétfőn azzal a tudattal ugorhatott medencébe, hogy ha legyőzi Montenegrót, amely szintén a papírformának megfelelően Máltát győzte le magabiztosan, 21-12-re, akkor csoportelsőként, a maximális hat ponttal jut a középdöntőbe.
A montenegrói válogatott az elmúlt évekhez képest meglehetősen megfiatalított csapattal utazott az Európa-bajnokságra, amit jól mutat, hogy hat változás is történt a keretben az előző világbajnokság óta, ahol a hatodik helye zárt az együttes. A rutin tehát mindenképp a magyar válogatott mellett szólt. És az is, hogy a tavalyi vb előtti BENU-kupán 15-8-ra legyőztük a montenegróiakat.
Magabiztos siker, csoportgyőztes a magyar vízilabda-válogatott
Akárcsak a franciák ellen, most is a Vigvári Vince góljával szerezte meg a vezetést a magyar válogatott, de emberelőnyből gyorsan egyenlített Montenegró. A harmadik percben Vigvári Vendel gyönyörű góljával harmadszor is előnybe kerültünk, majd a kölcsönös hibázások után Jansik Szilárd góljával már kettő volt közte, s ugyan a negyed vége előtt emberelőnyben még magabiztosabbá tehettük volna az előnyt, ehelyett Vuckovics egy kontrából 4-3-ra alakította az eredményt.
A védekezésre ezúttal sem lehetett panasz
A második negyedben a harmadik percig kellett várni az első gólra, akkor Manhercz Krisztián talált be ötméteresből. A magyar védekezés a folytatásban is rendkívül stabil volt, különösen emberhátrányban, míg az emberelőnyős szituációkat egyre jobb százalékkal használtuk ki. Tátrai éles szögből szerzett bombája gyakorlatilag megtörte a montenegróiak lendületét, akik kétszer is eltalálták a kapufát. Az utolsó támadás a miénk volt, de a négygólos előnyt nem sikerült növelni, így a szünete 8-4 volt az állás.
Vigvári Vince kapufája után Csoma Kristóf mutatott be két hatalmas védést a harmadik negyed elején, majd Dejan Szavics kért időt, ami után egyből gólt szereztek a fekete sapkások. A folytatásban viszont futószalagon jöttek a magyar gólok, így 11-5-ös vezetéssel fordulhatott Varga Zsolt csapata az utolsó játékrészre.
Izgulni nem kellett az utolsó nyolc percben sem, ahol a legnagyobb kérdés az volt, hogy összejön-e a történelmi siker, ugyanis Montenegrót korábban soha nem tudtuk legyőzni négynél több góllal. Ugyanakkor vélhetően ezt a délszláv ellenfél szerette volna elkerülni, így két gyors góllal zárkóztak. Ugyan voltak periódusok, amikor a támadás akadozott, de a győzelem nem forgott veszélyben és végül 13-10-es magyar győzelem született.
A magyar férfi vízilabda-válogatott ezzel már biztosan csoportelső, és a maximális hat ponttal folytatja szereplését a középdöntőben, előtte viszont még szerdán Málta ellen zárja a kontinensviadal első szakaszát. A csoportból az első három helyezett jut tovább a középdöntőbe.
Férfi Európa-bajnokság (Belgrád):
A csoport, 2. forduló:
Magyarország-Montenegró 13-10 (4-3, 4-1, 3-1, 2-5)
gólszerzők: Angyal 3, Fekete, Kovács 2-2, Vigvári Vi., Vigvári Ve., Jansik Sz., Manhercz, Tátrai, Nagy Á. 1-1, illetve Macic, Matkovic 2-2, Stupar, Vuckovic, Vujovic, Mrsic, Popadic, Kholod 1-1
