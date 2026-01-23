Mindkét csapat számára óriási volt a tét, hiszen magyar férfi vízilabda-válogatott ebben az évtizedben már harmadszor juthatott volna Európa-bajnoki fináléba, a görög csapat viszont története során először nyerhetne Eb-érmet. A görög együttes 1970-ben szerepelt először Európa-bajnokságon, de csak kétszer jutott a legjobb négy közé, 1999-ben, valamint 2016-ban. Tíz évvel ezelőtt ugyanígy a Belgrade Arenában játszott elődöntőt a gárda, amely azon az Eb-n kétszer is találkozott az akkor Benedek Tibor által irányított magyar csapattal: a csoportkör nyitányán döntetlent játszottak egymással, a bronzmérkőzésen pedig a magyarok diadalmaskodtak.
A két csapat az Eb-felkészülés során már megmérkőzött egymással, a 12-9-es magyar győzelemmel zárult összecsapásból viszont nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, hiszen a görögök azon a napon néhány órán belül kétszer ugrottak vízbe.
Az Európa-bajnokságokon magyar fölény jellemzi a párharcot, a legutóbbi, Zágrábban rendezett kontinensviadalig veretlen volt a magyar csapat tíz győzelemmel és két döntetlennel, két éve viszont a nyitókörben a görögök megtörték rossz sorozatukat.
Az elmúlt évek legemlékezetesebb görögök elleni mérkőzését a 2023-as fukuokai világbajnokság döntőjében vívta a magyar válogatott, amely akkor ötméteresekkel diadalmaskodott.
Mindkét csapatban van olyan játékos, aki az ellenfél országában szerepel, Sztilianosz Argiropulosz, a Bajnokok Ligája-győztes Ferencvárost erősíti, míg Angyal Dániel az Olympiakosz légiósa. A belgrádi Eb-n már csak a görög együttes mondhatja el magáról, hogy százszázalékos.
A magyar vízilabda-válogatott hátrányba került
Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta, hogy várhatóan mindkét oldalon sok kiállítás lesz majd, és az emberhátrányos védekezés lehet a kulcs a győzelemhez.
A pénteki mérkőzés elején Vigvári Vince hozta el a labdát a ráúszás után, azonban gólt nem tudtak szerezni a mieink az első támadásukból, ugyanis Jansik Szilárd kapu mellé húzott egy bejátszást. A vezetést a görögök szerezték meg, miután Konasztantinosz Kakarisz kiharcolt ötösét Konsztaninosz Geniduniasz bombázta be a bal felső sarokba (1-0). Az egyenlítésre nem kellett sokat várni, ugyanis a következő támadásból Manhercz Krisztián lőtt hét méterről egy gyönyörű pattintós bombát a jobb felső sarokba (1-1). A görögök a második percben először kerültek emberelőnybe, és újra be is találtak, ezúttal Konasztantinosz Kakarisz húzott a kapuba egy bejátszást (2-1). Ezt követően mieink mentek az egyenlítésért, de két egymást követő támadást sem tudtak lövéssel befejezni, míg a görögök Dimitriosz Szkumpakisz távoli bombájával növelni tudták előnyüket (3-1).
Az ötödik perc elején feljött egy gólra a magyar válogatott, miután Tátrai Dávid öt méterről hatalmas gólt zúdított a rövid felsőbe (3-2). Az ellentámadásból a görögök óriási kapufát lőttek, a mieink pedig egy emberelőnyös helyzetből egyenlíteni tudtak Nagy Ákos dupla kapufás góljával (3-3). A hatodik percben ismét előnybe kerültek a görögök. Egy emberelőnyös helyzet végén Szkumpakisz lőtt négy méterről a jobb felső sarokba (4-3). A mérkőzés első védésre egészen a hatodik perc végéig kellett várni, ekkor egy bejátszás után Emanuil Zerdevasz védte Jansik közeli lövését. Az ellentámadásból pedig jöttek a görögök, akik Nikolaosz Killasz éles szögből leadott lövésével növelni tudták az előnyüket (5-3). Vogel Somának nem volt védése az első negyedben, így Csoma Kristóf elkezdett melegíteni. Azonban semmi sem volt veszve, hiszen egy perccel a negyed vége előtt Vigvári Vendel balról leadott bombájával kapaszkodott Varga Zsolt együttese (5-4).
Egyenlített a magyar csapat a második negyedben
A második negyed elején is a mieink hozták el a labdát, ezúttal Varga Vince volt a leggyorsabb a ráúszásnál. A mieink ezt követően emberelőnybe kerültek, Manhercz pedig egy hétméteres bombával egalizálni tudott (5-5). Az ellentámadásból a görögök is gólra váltottak egy fórt. Ezúttal Alexandrosz Papanasztasziu húzott be közelről egy bejátszott labdát (6-5). Sokáig azonban nem vezettek a görögök, ugyanis a következő támadásból Manhercz lőtt egy védhetetlen gólt hét méterről a bal felsőbe (6-6). A tizedik percben aztán Vogel is bemutatott egy órási védést, majd a ferencvárosi kapus kiszedett egy jobb felsőbe tartó labdát is. A mieink ezután többször is átvehették volna a vezetést, de támadásban nem volt elég pontos a magyar csapat.
A 13. percben aztán ismét megszerezték a vezetést a görögök, egy bejátszás után Kakarisz húzott be egy labdát közelről a kapuba (7-6). A görög gólra viszont azonnal érkezett a magyar válasz. Manhercz bejátszása után Varga Vince lőtt éles szögből gyönyörű gólt a bal felső sarokba (7-7). A görögök lövőkedvét nem szegte a mieink gólja, a következő támadásból Nikolaosz Papanikolau zúdított védhetetlen gólt a kapu jobb oldalába (8-7), erre viszont azonnal érkezett a mieink válasza, ezúttal Nagy Ákos lőtt szenzációs gólt távolról (8-8).
Magyar parádé a harmadik negyedben
A ráúszás után a görögök hozták el a labdát a harmadik negyed elején, előnybe viszont nem tudtak kerülni, mert Vogel védeni tudta Konsztaninosz Geniduniasz távoli bombáját. Ezt követően jött egy videózás, miután Evangelosz Purosz kiütötte Jansik Szilárdot, de csak egy sima emberelőnyös kiállítás lett belőle. Büntetni azonban így is sikerült, mert Manhercz a negyedik góljával felavatta Panagojtisz Corcatoszt, a görögök csereként beállt kapusát (8-9). Ezt követően Vogel védeni tudta Kosztantinosz Kiuvecisz bombáját, az ellentámadásból pedig Nagy Ádám eresztett meg egy védhetetlen bombát (8-10), a magyar válogatott pedig kétgólos előnybe került az elődöntőben.
A görögök ezután két támadásukból sem tudtak gólt lőni, a mieink viszont növelni tudták az előnyüket, miután a víz alá lenyomott Vismeg Zsombor felbukkant, és a semmiből behúzott egy bejátszást (8-11).
Három perccel a negyed vége előtt Sztlianosz Argiropulosz bombájával (9-11) két gólra feljöttek a görögök, majd Angyal Dániel kiállítása után Efsztatiosz Kalogeropulosz lőtt gólt éles szögből a rövid felsőbe. A mieink azonban nem remegtek meg, és egy perccel a vége előtt Vigvári Vendel blokk mellett leadott lövése utat talált a kapu bal oldalába (10-12). Fél perccel a vége előtt emberelőnybe kerültek a görögök, de nem tudtak visszakapaszkodni, mert Vogel bemutatott egy nagy védést, így a mieink kétgólos előnnyel várhatták a záró felvonást.
Összeállt a védekezés a negyedik negyedben
A ráúszás után ezúttal is a görögök hozták el a labdát, de egy kiváló védekezés után még a mieink kapuját sem tudták eltalálni. Ezt követően a mieink kaptak egy emberelőnyt, az akció végén azonban Nagy Ádám lövése a vízről a kapu fölé pattant. A másik oldalon a görögök sem jártak sikerrel, ugyanis Fekete Gergő mutatott be egy elképesztő blokkot. Az előnyt ugyan nem sikerült növelni, azonban a magyar csapat védekezése nagyon összeállt, amivel percekig nem tudott mit kezdeni a görög csapat.
Öt perccel a vége előtt növelte az előnyét a magyar csapat. Jansik Szilárd került ziccerbe, a lövését úgy tűnt, védte a görög kapus, azonban videózás után kiderült, hogy a lövés túljutott a gólvonalon (10-13), így ismét háromgólos előnybe került a magyar válogatott.
Négy perccel a vége előtt óriási lépést tett a magyar csapat a döntő felé. Nagy Ádám kapott egy labdát, elkezdett hosszan lóbálni, majd védhetetlen gólt dobott a jobb felső sarokba (10-14). Ráadásul az ellentámadás során a görögök ismét beleütköztek a magyar blokkba, fél perccel később pedig Vogel szedett ki egy bombát a bal felső sarokból, majd eksztázisában ünnepelt, mert tudta, hogy innen már lehetetlenség lenne visszajönni. Másfél perccel a vége előtt Kakarisz még szerzett egy gólt ziccerből (11-14), majd 48 másodperccel a dudaszó előtt Argiropulosz is betalált (12-14).
Ezt követően egy szabálytalan challenge kikérése miatt kiállították a görögök edzőjét, majd az időkérés után Vigvári Vendel lőtt egy hatalmas gólt (12-15), ezzel a magyar válogatott bebiztosította győzelmét és bejutott a vasárnapi fináléba, ahol a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik.
A mieinknek ez lesz történetük kilencedik Európa-bajnoki fináléjuk és rekordjukat tovább javíthatva a 14. elsőségüket gyűjthetik be a kontinensviadalokon, melyeken 1989 óta rendeznek egyenes kieséses meccseket.
Férfi Európa-bajnokság, elődöntő:
Görögország-Magyarország 12-15 (5-4, 3-4, 2-4, 2-3)
Vogel Soma - Fekete Gergő, Manhercz Krisztián, Vigvári Vince, Angyal Dániel, Jansik Szilárd, Nagy Ádám - cserék: Nagy Ákos, Vismeg Zsombor, Varga Vince, Kovács Péter, Vigvári Vendel, Tátrai Dávid
gólszerzők: Manhercz 4, Vigvári Ve. 3, Nagy Ák., Nagy Ád. 2-2, Tátrai, Varga, Nagy Ád., Jansik Sz. 1-1, illetve Kakarisz 3, Szkumpakisz, Argiropulosz 2-2, Geniduniasz, Killasz, Papanasztasziu, Papanikolau, Kalogeropulosz 1-1
