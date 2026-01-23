Mindkét csapat számára óriási volt a tét, hiszen magyar férfi vízilabda-válogatott ebben az évtizedben már harmadszor juthatott volna Európa-bajnoki fináléba, a görög csapat viszont története során először nyerhetne Eb-érmet. A görög együttes 1970-ben szerepelt először Európa-bajnokságon, de csak kétszer jutott a legjobb négy közé, 1999-ben, valamint 2016-ban. Tíz évvel ezelőtt ugyanígy a Belgrade Arenában játszott elődöntőt a gárda, amely azon az Eb-n kétszer is találkozott az akkor Benedek Tibor által irányított magyar csapattal: a csoportkör nyitányán döntetlent játszottak egymással, a bronzmérkőzésen pedig a magyarok diadalmaskodtak.

A férfi vízilabda-válogatott a címvédő spanyol csapatot győzte le a legutóbbi meccsén

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A két csapat az Eb-felkészülés során már megmérkőzött egymással, a 12-9-es magyar győzelemmel zárult összecsapásból viszont nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, hiszen a görögök azon a napon néhány órán belül kétszer ugrottak vízbe.

Az Európa-bajnokságokon magyar fölény jellemzi a párharcot, a legutóbbi, Zágrábban rendezett kontinensviadalig veretlen volt a magyar csapat tíz győzelemmel és két döntetlennel, két éve viszont a nyitókörben a görögök megtörték rossz sorozatukat.

Az elmúlt évek legemlékezetesebb görögök elleni mérkőzését a 2023-as fukuokai világbajnokság döntőjében vívta a magyar válogatott, amely akkor ötméteresekkel diadalmaskodott.

Vogel Soma volt a magyar válogatott hőse a 2023-as vb-döntőben

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Mindkét csapatban van olyan játékos, aki az ellenfél országában szerepel, Sztilianosz Argiropulosz, a Bajnokok Ligája-győztes Ferencvárost erősíti, míg Angyal Dániel az Olympiakosz légiósa. A belgrádi Eb-n már csak a görög együttes mondhatja el magáról, hogy százszázalékos.

A magyar vízilabda-válogatott hátrányba került

Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta, hogy várhatóan mindkét oldalon sok kiállítás lesz majd, és az emberhátrányos védekezés lehet a kulcs a győzelemhez.

A pénteki mérkőzés elején Vigvári Vince hozta el a labdát a ráúszás után, azonban gólt nem tudtak szerezni a mieink az első támadásukból, ugyanis Jansik Szilárd kapu mellé húzott egy bejátszást. A vezetést a görögök szerezték meg, miután Konasztantinosz Kakarisz kiharcolt ötösét Konsztaninosz Geniduniasz bombázta be a bal felső sarokba (1-0). Az egyenlítésre nem kellett sokat várni, ugyanis a következő támadásból Manhercz Krisztián lőtt hét méterről egy gyönyörű pattintós bombát a jobb felső sarokba (1-1). A görögök a második percben először kerültek emberelőnybe, és újra be is találtak, ezúttal Konasztantinosz Kakarisz húzott a kapuba egy bejátszást (2-1). Ezt követően mieink mentek az egyenlítésért, de két egymást követő támadást sem tudtak lövéssel befejezni, míg a görögök Dimitriosz Szkumpakisz távoli bombájával növelni tudták előnyüket (3-1).