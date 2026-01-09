A Magyar Vízilabda Szövetség összeállításából kiderül, hogy 2012, 2016, 2020 és 2024 után ez az ötödik januárra időzített Eb: az első kettőn egyaránt bronzéremmel zárt a gárda, majd 2020-ban hazai környezetben diadalmaskodott, két éve, Zágrábban pedig negyedik helyen végzett az Eb-történetben minden idők legfiatalabbjának számító magyar válogatott.

A vízilabda válogatott szövetségi kapitányának elképesztő Eb-statisztikája van

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Varga Zsolt szövetségi kapitány edzői- és játékos pályafutása során egyaránt minden alkalommal ott volt a legjobb négy között a vízilabda Európa-bajnokságokon.

Ott a helyünk a legjobb négyben a vízilabda Eb-n?

A szakember játékosként öt kontinensviadalon szerepelt 1993 és 2001 között, mérlege két arany- (1997, 1999), két ezüst- (1993, 1995) és egy bronzérem (2001). Kapitányként Splitben ezüstig, Zágrábban 4. helyig vezette a csapatot - azaz eddig a személye garancia volt a négy közé jutásra.

A jelenlegi keretből egyedüliként a csapatkapitány Manhercz Krisztián szerepelt már a 2016-os belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon is. Akkor 18 évesen debütált világeseményen a nemzeti csapatban.

Nagyon sok minden változott az elmúlt tíz évben, a magyar válogatottban is, és az én életemben is. Egy teljesen más életszakasz volt a karrieremben, vagy akár a magyar vízilabda történetében is. Örülni kell annak, hogy újra itt vagyunk, hiszen minden vízilabda barátnak különleges esemény egy olyan helyszínen játszani, ahol több mint tízezer néző lehet a lelátókon”

– nyilatkozta az MTI-nek a Belgrade Arénában a pénteki edzést követően Manhercz, aki egy évtizede, a Benedek Tibor által irányított együttessel bronzérmet nyert a létesítményben.

Fekete Gergő (b) és Manhercz Krisztián a válogatott edzésén az Európa-bajnokság kezdete előtt

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

„Minden mérkőzésére emlékszem annak a tornának, hiszen akkor debütáltam a válogatottban. Óriási bizonyítási vágy volt bennem, az utóbbi hónapokban sokszor eszembe is jutott, hogy mennyi minden változott bennem azóta mentalitásban, hozzáállásban, vagy akár a csapaton betöltött pozíciómban” – mondta a világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes kiválóság, aki megjegyezte, az azóta megszerzett rutinjából adódóan most sokkal többet kell foglalkoznia a fiatalabb játékosokkal.