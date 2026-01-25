Először 2006-ban Belgrádban, a Tasmajdan uszodában, rendkívül szoros mérkőzésen (9–8) nyertek a szerbek, majd nyolc évvel később a magyarok hazai pályán sem tudtak visszavágni: Szerbia 12–7-re nyert a 2014-es budapesti döntőben, a vízilabda templomában, a Hajós Alfréd Hajós uszodában. Érdemes megemlíteni, hogy Magyarország egyszer legyőzte Jugoszláviát Eb-döntőben, mégpedig az 1997-es sevillai fináléban, amely a torna történetének legalacsonyabb gólszámú döntője volt (3–2). Itt Kásás Tamás lőtte mindhárom gólunkat.

A vízilabda-válogatott a szerb pokolban írna történelmet

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A történelem nem számít, kicserélődött mindkét vízilabda válogatott

A jelenlegi magyar válogatottból senki sem szerepelt a 2014-es fináléban, míg a szerb csapatból is mindössze három játékos nyert akkor aranyérmet. Azóta az edzők is lecserélődtek: Varga Zsolt 2022 nyara óta irányítja a magyar válogatottat, míg Uros Sztevanovics néhány hónappal később vette át a szerb csapatot.

A vasárnapi döntő a második Szerbia–Magyarország mérkőzés lesz a 2026-os Európa-bajnokságon. Hét nappal ezelőtt a szerbek egy rendkívül kemény összecsapáson 15–14-re legyőzték Magyarországot, és ezzel megnyerték az E csoportot. A döntőbe jutással Szerbia nyolc év után szerzett újra Eb-érmet, az utolsó aranyat 2018-ban, Barcelonában nyerte.

A meccs után Varga Zsolt kifejezetten elégedetlen volt a játékvezetéssel, arról beszélt, hogy árnyékban harcoltunk, és a hangulat vasárnap sem mellettünk lesz majd, annyi biztos.

Mégis játszhat az eltiltott szerb

Jó hír a házigazdáknak, hogy Nikola Jaksic, a csapatkapitány, szerepelhet a döntőben, miután az Európai Úszószövetség elfogadta a szerbek fellebbezését, és nem tiltotta el az elődöntőben kapott piros lapja miatt.

A háromszoros olimpiai bajnok centert pénteken az olaszok elleni elődöntőben ütésért cserével végleg kiállították, ez automatikus eltiltást vont volna maga után, a szerb szövetség azonban fellebbezett és végül sikerrel is járt. A 29 éves Jaksic – aki korábban Magyarországon is légióskodott és 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert a Ferencvárossal – három gólt szerzett a találkozón.