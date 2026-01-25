Először 2006-ban Belgrádban, a Tasmajdan uszodában, rendkívül szoros mérkőzésen (9–8) nyertek a szerbek, majd nyolc évvel később a magyarok hazai pályán sem tudtak visszavágni: Szerbia 12–7-re nyert a 2014-es budapesti döntőben, a vízilabda templomában, a Hajós Alfréd Hajós uszodában. Érdemes megemlíteni, hogy Magyarország egyszer legyőzte Jugoszláviát Eb-döntőben, mégpedig az 1997-es sevillai fináléban, amely a torna történetének legalacsonyabb gólszámú döntője volt (3–2). Itt Kásás Tamás lőtte mindhárom gólunkat.
A történelem nem számít, kicserélődött mindkét vízilabda válogatott
A jelenlegi magyar válogatottból senki sem szerepelt a 2014-es fináléban, míg a szerb csapatból is mindössze három játékos nyert akkor aranyérmet. Azóta az edzők is lecserélődtek: Varga Zsolt 2022 nyara óta irányítja a magyar válogatottat, míg Uros Sztevanovics néhány hónappal később vette át a szerb csapatot.
A vasárnapi döntő a második Szerbia–Magyarország mérkőzés lesz a 2026-os Európa-bajnokságon. Hét nappal ezelőtt a szerbek egy rendkívül kemény összecsapáson 15–14-re legyőzték Magyarországot, és ezzel megnyerték az E csoportot. A döntőbe jutással Szerbia nyolc év után szerzett újra Eb-érmet, az utolsó aranyat 2018-ban, Barcelonában nyerte.
A meccs után Varga Zsolt kifejezetten elégedetlen volt a játékvezetéssel, arról beszélt, hogy árnyékban harcoltunk, és a hangulat vasárnap sem mellettünk lesz majd, annyi biztos.
Mégis játszhat az eltiltott szerb
Jó hír a házigazdáknak, hogy Nikola Jaksic, a csapatkapitány, szerepelhet a döntőben, miután az Európai Úszószövetség elfogadta a szerbek fellebbezését, és nem tiltotta el az elődöntőben kapott piros lapja miatt.
A háromszoros olimpiai bajnok centert pénteken az olaszok elleni elődöntőben ütésért cserével végleg kiállították, ez automatikus eltiltást vont volna maga után, a szerb szövetség azonban fellebbezett és végül sikerrel is járt. A 29 éves Jaksic – aki korábban Magyarországon is légióskodott és 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert a Ferencvárossal – három gólt szerzett a találkozón.
A döntéssel Madaras Norbert, a magyar szövetség (MVLSZ) elnöke, illetve Molnár Tamás, a döntést meghozó testület tagja is egyetért.
„Tekintettel arra, hogy az Eb-döntőben a magyar válogatott lesz a szerbek ellenfele, én hivatalosan nem szavaztam a technikai bizottság döntése során, azonban elmondtam a szakmai véleményem, amely szerint az eset bár piros lapot érdemelt, de megítélésem szerint nem volt brutalitás. Fontosnak tartom a vízilabda jövője szempontjából, hogy jogtalanul senkit ne érjen hátrány - valljuk ezt ma, amikor talán a magyaroknak lehetne előnye az eltiltásból, és akkor is ezt mondanám, ha egy magyar játékos lenne az érintett" – idézte az MVLSZ közleménye Molnár Tamást.
„A magyar válogatott számára sosem lehet kérdés, hogy mi mindig tiszta körülmények között szeretünk megküzdeni az ellenfelekkel. Talán sokan örültek volna, ha egy meghatározó játékosa nélkül mérkőznénk meg a szerb válogatottal a döntőben, de a fair play szellemében elfogadjuk a bizottság döntését. Hiszünk abban, hogy holnap a döntő valamennyi résztvevője ugyanezt az elvet fogja vallani" – hangsúlyozta Madaras Norbert.
Mindenki ismer mindenkit
„Junior koromban egyszer döntőt játszottam a magyarok ellen, és kikaptunk, egy elődöntőt viszont megnyertem. A mostani finálé azonban teljesen más. Remélem, sikerül visszavágnom a junior döntőért. Magyarországnak rendkívüli játékosai vannak, de elsősorban a saját játékunkra kell koncentrálnunk. A torna hosszú és fárasztó volt, de a fáradtságot ilyenkor elfelejti az ember. Azt mondják, a döntő a legkönnyebb meccs – remélem, igazuk van. A lelátók támogatásával nyerhetünk. A mi kis előnyünk a hazai pálya” – mondta a meccs előtt Vasilje Martinovic.
Nikola Lukic még a középdöntős meccsnél is keményebb meccsre számít. „A negyedik negyedben volt egy komoly visszaesésünk, és a végéig küzdenünk kellett a győzelemért, pedig öt góllal is vezettünk. Ilyen rossz periódusokat nem engedhetünk meg magunknak. Az Olaszország elleni meccs előtt elértük a kívánt formát, az elődöntőben pedig végig magas szinten játszottunk. Remélem, ez a döntőben is így lesz.”
Vogel Soma számára különleges lesz a szerbek elleni Európa-bajnoki döntő, a magyar vízilabda-válogatott kapusa ugyanis társaihoz hasonlóan először ugrik medencébe fináléban ebben a legendás párharcban.
„Ez egy rendkívül különleges mérkőzés, mi a magyar-szerb meccseken nőttünk fel, ami egy igazi el Clásico, sőt, annál azért brutálisabb és keményebb párharc. Nem is játszottam még a szerbekkel döntőt, itt, Belgrádban pedig még inkább pikáns lesz. Gyerekként inkább negatív értelemben hozták szóba ezt a párharcot, de az új generáció tagjaként szeretnénk ezt pozitívba átfordítani" – mondta az MTI-nek a Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros kapusa.
„Nyilván van egy élményünk már ellenük, fontos, hogy a bőrünkön tapasztaltuk a játékukat. A jó kapusteljesítményhez jó védelem is kell, a görögök elleni elődöntőben is hatalmas segítséget kaptam a társaktól. Erre holnap is szükség lesz, hiszen ha valaki Európa-bajnok akar lenni, akkor ez elengedhetetlen" - fogalmazott a világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes kapus.
„Óriási dolog, hogy idáig eljutottunk, ebben hatalmas munka van. Az elmúlt években már az érmeknek, jóval nagyobb a megbecsülésük még ha nem is aranyról van szó, pedig a magyar vízilabdában szinte ki van mondva, hogy ha nem nyersz, akkor az már nem is érdekes. Ez nagyon szembemegy magával a sporttal" – mondta Varga Zsolt, aki úgy gondolok vissza az első találkozóra, mint ami egy felkészülés volt a döntőre.
„Minél több finálét tudunk játszani, annál nagyobb lesz rutinunk, hiszen a világversenyeken belül a döntők egy teljesen más történetet jelentenek. Gondolhatunk az elmúlt időszakban a spanyolokra, vagy akár az 1997-től felépülő magyar válogatottra is" – mondta Varga Zsolt. Hozzátette, a jelenlegi csapat gerince már ott volt a 2024-es zágrábi Európa-bajnokságon is, ahol a négy közé jutott a gárda.
A szerbek nagyon készülnek a fináléra, mintegy 13 ezer néző láthatja élőben a helyszínen az Európa-bajnokság döntőjét, de az arénánál a kívül ragadt drukkerek is élvezhetik majd a meccset, egy hatalmas kivetítőn.
