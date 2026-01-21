A keddi vereség ellenére az olimpiai bajnok szerbek csoportelsőként jutottak az elődöntőbe, ám ezzel véget ért egy különleges sorozat. Belgrádban korábban minden Európa-bajnoki mérkőzésüket megnyerték, a hazai vízilabda-Eb-ken 19–0-s mérleggel és két aranyéremmel álltak.

A szerb ikon Dejan Savic legyőzte Szerbiát Montenegróval a vízilabda-Eb-n

Magyar szempontból aranyat érő eredmény a vízilabda-Eb-n

A montenegrói siker az ágrajz alakulását is befolyásolta, így a magyar válogatott elkerülte Szerbiát az elődöntőben, és pénteken Görögország ellen játszhat döntőbe jutásért.

Varga Zsolt együttese a kedd esti középdöntőben kulcsfontosságú mérkőzést nyert meg: Spanyolországot 15–14-re győzte le ötméteresekkel, míg korábban Szerbiától vereséget szenvedett, Montenegrót viszont legyőzte. A szerbek mostani botlása így közvetve a magyar érdekeket is szolgálta.

Dejan Savic – a másik oldalon

Dejan Savic a modern szerb vízilabda egyik legmeghatározóbb kapitánya: hosszú éveken át irányította a szerb válogatottat, és a sportág csúcsán is maradt – kétszer nyert olimpiai aranyat zsinórban Szerbiával (2016, 2021). Savic ezen kívül két világbajnokságot és három Eb-t is nyert a szerbekkel. A „három egymást követő olimpiai arany” bravúrja ugyanakkor Kemény Dénes magyar válogatottjához kötődik (2000, 2004, 2008).

Savic a szerb kispadról való távozása után vállalta el a montenegrói válogatott vezetését, ahol egy generációváltáson áteső csapat építése a feladata. Most pedig különösen pikáns helyzetben volt: egykori csapatát győzte le Belgrádban, megszakítva a szerbek hazai Eb-veretlenségét.

Az E csoport végeredménye:

Szerbia – 11 pont (elődöntős)

Magyarország – 11 pont (elődöntős)

Spanyolország – 10 pont

Montenegró – 9 pont

Franciaország – 3 pont

Hollandia – 1 pont

(Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorolt.)

Elődöntők – péntek

Magyarország–Görögország

Szerbia–Olaszország/Horvátország

Miért jó ez a magyar válogatottnak?