A keddi vereség ellenére az olimpiai bajnok szerbek csoportelsőként jutottak az elődöntőbe, ám ezzel véget ért egy különleges sorozat. Belgrádban korábban minden Európa-bajnoki mérkőzésüket megnyerték, a hazai vízilabda-Eb-ken 19–0-s mérleggel és két aranyéremmel álltak.
Magyar szempontból aranyat érő eredmény a vízilabda-Eb-n
A montenegrói siker az ágrajz alakulását is befolyásolta, így a magyar válogatott elkerülte Szerbiát az elődöntőben, és pénteken Görögország ellen játszhat döntőbe jutásért.
Varga Zsolt együttese a kedd esti középdöntőben kulcsfontosságú mérkőzést nyert meg: Spanyolországot 15–14-re győzte le ötméteresekkel, míg korábban Szerbiától vereséget szenvedett, Montenegrót viszont legyőzte. A szerbek mostani botlása így közvetve a magyar érdekeket is szolgálta.
Dejan Savic – a másik oldalon
Dejan Savic a modern szerb vízilabda egyik legmeghatározóbb kapitánya: hosszú éveken át irányította a szerb válogatottat, és a sportág csúcsán is maradt – kétszer nyert olimpiai aranyat zsinórban Szerbiával (2016, 2021). Savic ezen kívül két világbajnokságot és három Eb-t is nyert a szerbekkel. A „három egymást követő olimpiai arany” bravúrja ugyanakkor Kemény Dénes magyar válogatottjához kötődik (2000, 2004, 2008).
Savic a szerb kispadról való távozása után vállalta el a montenegrói válogatott vezetését, ahol egy generációváltáson áteső csapat építése a feladata. Most pedig különösen pikáns helyzetben volt: egykori csapatát győzte le Belgrádban, megszakítva a szerbek hazai Eb-veretlenségét.
Az E csoport végeredménye:
Szerbia – 11 pont (elődöntős)
Magyarország – 11 pont (elődöntős)
Spanyolország – 10 pont
Montenegró – 9 pont
Franciaország – 3 pont
Hollandia – 1 pont
(Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorolt.)
Elődöntők – péntek
Magyarország–Görögország
Szerbia–Olaszország/Horvátország
Miért jó ez a magyar válogatottnak?
- Elkerültük a házigazdát: Szerbia hazai közönség előtt különösen veszélyes, ezt a terhet a mieink nem kapták meg az elődöntőben.
- Kedvezőbb párosítás: Görögország ellen kiegyenlítettebb, taktikai csata várható.
- Önbizalomnövelő üzenet: a szerbek veretlenségének megtörése azt mutatja, hogy a favorit sem sebezhetetlen.
- Több tartalék: több tartalék maradhat a döntőre egy kevésbé „forró” elődöntő után.
- Mentális teher a riválisnál: Szerbiára most már egy friss, fájó vereség súlya is nehezedik.