Megszakadt a házigazda szerb válogatott belgrádi veretlenségi sorozata a férfi Európa-bajnokságon, ami magyar szempontból kifejezetten jó hír. Dejan Savic, a szerb vízilabda aranykorszakának ikonja immár Montenegró szövetségi kapitányaként vezette 15–13-as győzelemre csapatát Szerbia ellen a középdöntő zárófordulójában.

A keddi vereség ellenére az olimpiai bajnok szerbek csoportelsőként jutottak az elődöntőbe, ám ezzel véget ért egy különleges sorozat. Belgrádban korábban minden Európa-bajnoki mérkőzésüket megnyerték, a hazai vízilabda-Eb-ken 19–0-s mérleggel és két aranyéremmel álltak.

A szerb ikon Dejan Savic legyőzte Szerbiát Montenegróval a vízilabda-Eb-n Fotó: FILIP STEVANOVIC / ANADOLU
Magyar szempontból aranyat érő eredmény a vízilabda-Eb-n

A montenegrói siker az ágrajz alakulását is befolyásolta, így a magyar válogatott elkerülte Szerbiát az elődöntőben, és pénteken Görögország ellen játszhat döntőbe jutásért.

Varga Zsolt együttese a kedd esti középdöntőben kulcsfontosságú mérkőzést nyert meg: Spanyolországot 15–14-re győzte le ötméteresekkel, míg korábban Szerbiától vereséget szenvedett, Montenegrót viszont legyőzte. A szerbek mostani botlása így közvetve a magyar érdekeket is szolgálta.

Dejan Savic – a másik oldalon

Dejan Savic a modern szerb vízilabda egyik legmeghatározóbb kapitánya: hosszú éveken át irányította a szerb válogatottat, és a sportág csúcsán is maradt – kétszer nyert olimpiai aranyat zsinórban Szerbiával (2016, 2021). Savic ezen kívül két világbajnokságot és három Eb-t is nyert a szerbekkel. A „három egymást követő olimpiai arany” bravúrja ugyanakkor Kemény Dénes magyar válogatottjához kötődik (2000, 2004, 2008). 

Savic a szerb kispadról való távozása után vállalta el a montenegrói válogatott vezetését, ahol egy generációváltáson áteső csapat építése a feladata. Most pedig különösen pikáns helyzetben volt: egykori csapatát győzte le Belgrádban, megszakítva a szerbek hazai Eb-veretlenségét.

Az E csoport végeredménye:
Szerbia – 11 pont (elődöntős)
Magyarország – 11 pont (elődöntős)
Spanyolország – 10 pont
Montenegró – 9 pont
Franciaország – 3 pont
Hollandia – 1 pont

(Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorolt.)

Elődöntők – péntek
Magyarország–Görögország
Szerbia–Olaszország/Horvátország

Miért jó ez a magyar válogatottnak?

  • Elkerültük a házigazdát: Szerbia hazai közönség előtt különösen veszélyes, ezt a terhet a mieink nem kapták meg az elődöntőben.
  • Kedvezőbb párosítás: Görögország ellen kiegyenlítettebb, taktikai csata várható.
  • Önbizalomnövelő üzenet: a szerbek veretlenségének megtörése azt mutatja, hogy a favorit sem sebezhetetlen.
  • Több tartalék: több tartalék maradhat a döntőre egy kevésbé „forró” elődöntő után.
  • Mentális teher a riválisnál: Szerbiára most már egy friss, fájó vereség súlya is nehezedik.
