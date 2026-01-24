Sokadszorra nézve is egészen hihetetlen gólt dobott a görögök elleni meccsen a vízilabda-Európa-bajnokság elődöntőjében Vismeg Zsombor. A magyar válogatott pólós egy gólt szerzett, de arra sokáig fog emlékezni.

Vismeg Zsombor a vízilabda-Eb egyik legszebb gólját szerezte

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Vismeg a harmadik negyedben szerezte a görögök elleni egyetlen gólját, de az nem akármilyen volt. Vismeghez éppen csak eljutott a labda, a görög bekkek közé nem mindennapi precizitással passzolt be Nagy Ádám, de az átadása után szinte azonnal el is süllyedt Vismeg.

A magyar pólós ekkor sem illetődött meg, már csak a karja volt a víz felett, amikor még tett egy mozdulatot, amire elmozdult a védő és a kapus is majd úgy lőtt a kapuba, hogy biztosan nem láthatta, mi történik a víz felszíne felett.

Vismeg Zsombor parádés gólja:

A magyarok végül 15-12-re nyertek, vasárnap pedig jöhet a házigazda szerbek elleni finálé.

