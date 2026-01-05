A két vízilabda együttes másodszor találkozott egymással az Európa-bajnoki felkészülés során, december 20-án a Komjádi uszodában 15-14-re nyertek az olaszok. Ezúttal az első negyedben mindkét oldalon három-három gól esett, a folytatásban viszont feljavult a magyarok játéka, akik ennek köszönhetően kétgólos előnyben voltak a félidőben. A harmadik nyolc percben megint nem bírtak egymással a felek, de a különbség megmaradt. Az utolsó negyedben a nagyot küzdő olaszok rendezték soraikat, és a magyarok pontatlanságait is kihasználva felzárkóztak, majd 9-9-nél kivédekeztek egy támadást.

A férfi vízilabda-válogatott kikapott Olaszországtól

Fotó: VLV - magyar férfi vízilabda-válogatott Facebook-oldala

Az utolsó másodpercek döntöttek a vízilabda meccsen

Tizenhét másodperccel a vége előtt időt kért az olasz szakmai stáb, a megbeszélt figura végén pedig az utolsó másodpercben elengedett lövés a magyarok kapujában kötött ki. A Trebinjében rendezett minitornán szombaton a görögöket, vasárnap pedig a franciákat verte a magyar csapat.

A belgrádi Európa-bajnokságon szombaton Franciaország, hétfőn Montenegró, két nappal később pedig Málta lesz a magyarok ellenfele. A csoportok első három helyezettje jut tovább a második csoportkörbe.